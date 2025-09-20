港客桃園機場疑乘白牌車 警員截查遭車撞連開八槍 司機被捕港客摔出車外受傷(何泳薇報道)

【Now新聞台】台北桃園機場有白牌車非法載客取酬並蓄意衝撞警員，車上的香港遊客跌出車外受傷，警員合共開8槍制止司機並拘捕他，事件中無人中槍。

從閉路電視可見，一輛白色Tesla電動車多次衝向試圖攔截的警員，差點撞倒他。當時車門未有關好，而汽車仍多次前後移動，期間車上女乘客跌出車外，汽車車輪更輾過她的右腳，途人連忙把她拖上行人路。警員對天鳴槍後再向車輪開槍，共開8槍；車輛停定後，警員將司機拖下車制服和拘捕他。

事件中無人中槍，受傷女乘客就送院治理。

事發在周六上午，航空警察局表示，涉事43歲、姓蔡的司機駕駛租來的Tesla電動車，到桃園國際機場違規招攬一名姓李的香港遊客。警員發現後要求司機停車受檢，但對方拒絕並嘗試逃走。

桃園機場白牌車非法招攬客人問題猖獗，過往亦曾發生司機加速逃逸，導致乘客和警員受傷的事件。當局表示，今次因為警員要避免造成乘客更嚴重傷害及保護周遭民眾安全，所以在情況危急下開槍，而案件就依公共危險現行犯移送偵辦。