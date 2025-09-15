港將黃敏婷奪世界障礙競技賽 100 米冠軍 48.21 秒封后刷新香港紀錄︱有片︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】香港運動員黃敏婷（Summer Wong）在瑞典哥德堡舉行的世界障礙競技錦標賽 100 米賽事中奪得冠軍，成為首位在這項比賽中封后的香港代表。

影片中，Summer 在決賽與美國選手對決，參賽選手需於百米跑道上挑戰連環障礙，賽道設計融合速度與技巧，當中包括高牆攀越、猴架與吊環、吊繩與懸掛器材、低網爬行、弧形衝坡牆等。

黃敏婷在短短一小時內連續完成 16 強、8 強、4 強及決賽的比賽，最終在決賽以 48.21 秒的個人最佳時間奪冠，並刷新香港紀錄。這次勝利亦是香港在世界障礙競技賽中的首個冠軍。

（影片由 Threads/yanyanyanson 提供）

除了Summer外，港隊亦派出多名運動員參加百米及隊制接力賽。