港島區密密打荷包 拘廣西扒竊二人組 涉12宗案件總金額值73萬元

【on.cc東網專訊】執法部門於去年9月至12月，接獲多名受害人的舉報指，他們在街上或者公共交通工具上，分別被賊人偷去錢包，他們的錢包多數放於手袋或背包裏，錢包裏有證件、現金和信用卡等。受害人被偷錢包後，在短時間內他們的信用卡被盜用，在網上進行簽帳的交易。執法部門展開調查，包括追蹤和翻查「銳眼」計劃下的閉路電視，成功鎖定2名疑犯的身份。

東區警員於本周一(19日)進行反扒竊行動，在北角英皇道附近發現這兩名目標人物。當時他們形迹可疑，正尋找下手的目標。警員他們截停及調查，其後拘捕二人。

兩名被捕的男子，分別31歲及43歲，俱持雙程證由廣西來港。據了解，他們分別涉嫌於北角、鰂魚涌、中環總共12宗「扒竊」案，財物總值73萬元，當中包括3萬元現金及70萬元以被盜用信用卡的簽帳交易。信用卡簽帳通常購買貴重物品，金額逾萬元，最大宗簽帳交易為11萬元，另外，部分交易為海外簽帳，涉及約旦、阿聯酋等地。

調查相信，賊人通常在人流密集的地方尋找作案的目標，他們是取易不取難，專門揀選單獨人士下手。如受害人的手袋、背包，可能沒有拉好鏈，賊人趁受害人分心的時候，伺機扒走錢包。

