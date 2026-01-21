專訪｜母女於宏福苑大火罹難 遺體修復重建容貌 親屬：起碼見返個樣
港島區密密打荷包 拘廣西扒竊二人組 涉12宗案件總金額值73萬元
【on.cc東網專訊】執法部門於去年9月至12月，接獲多名受害人的舉報指，他們在街上或者公共交通工具上，分別被賊人偷去錢包，他們的錢包多數放於手袋或背包裏，錢包裏有證件、現金和信用卡等。受害人被偷錢包後，在短時間內他們的信用卡被盜用，在網上進行簽帳的交易。執法部門展開調查，包括追蹤和翻查「銳眼」計劃下的閉路電視，成功鎖定2名疑犯的身份。
東區警員於本周一(19日)進行反扒竊行動，在北角英皇道附近發現這兩名目標人物。當時他們形迹可疑，正尋找下手的目標。警員他們截停及調查，其後拘捕二人。
兩名被捕的男子，分別31歲及43歲，俱持雙程證由廣西來港。據了解，他們分別涉嫌於北角、鰂魚涌、中環總共12宗「扒竊」案，財物總值73萬元，當中包括3萬元現金及70萬元以被盜用信用卡的簽帳交易。信用卡簽帳通常購買貴重物品，金額逾萬元，最大宗簽帳交易為11萬元，另外，部分交易為海外簽帳，涉及約旦、阿聯酋等地。
調查相信，賊人通常在人流密集的地方尋找作案的目標，他們是取易不取難，專門揀選單獨人士下手。如受害人的手袋、背包，可能沒有拉好鏈，賊人趁受害人分心的時候，伺機扒走錢包。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
評論人王岸然被控披露國安處會面內容 將轉介區院審理 庭上指已去信投訴蘇惠德
總裁判官蘇惠德應控方要求，押後案件至 2 月 23 日再訊，等候轉介區域法院的文件，另拒絕被告保釋申請。王岸然庭上表示，已去信終院首席法官張舉能投訴蘇惠德，蘇聞言指有投訴機制處理，「你唔需要同我講」。法庭線 ・ 21 小時前
渣馬跑手揹嬰參賽惹熱議 據了解事主已返廣西南寧 警方嘗試相約錄口供｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】渣打香港馬拉松賽事於 1 月 18 日舉行，賽後有網上片段顯示，一名全馬男跑手將一名嬰兒揹在胸前參賽，惹外界質疑造成虐兒。據了解，該跑手為內地人，賽後已全家返回廣西南寧，警方已致電聯絡，嘗試相約返港錄取口供。Yahoo新聞 ・ 53 分鐘前
沙田安心街致命車禍 48 歲男子昏迷送院後死亡 據了解為警員及龍舟港隊成員︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】沙田今日（ 20 日）下午發生致命交通意外，一名 48 歲男子送院後不治。據了解，死者是一名警員，事發前剛完成龍舟訓練。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
屯門男子墮樓 當場證實氣絕
【on.cc東網專訊】屯門有人墮樓亡。今午(20日)12時50分，山景邨保安員報案，指一名男子懷疑由高處墮下昏迷倒臥景業樓對開行人路上。救護員接報到場經檢驗證實事主當場死亡，人員用帳篷遮蓋遺體，並調查男子身份及墮樓原因。on.cc 東網 ・ 1 天前
42 歲港男日本被捕 涉北海道非禮少女 曾捲多宗同類案件︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】日本警方昨日（19 日）拘捕一名 42 歲、居於香港的男子，指他涉嫌在北海道札幌市街頭非禮一名 10 多歲少女。警方表示，該名男子過往亦涉及多宗同類案件，正調查是否與其他未破案件有關。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
柴灣東區走廊奪命車禍 電單車司機疑被雀鳥擊中 失控飛出欄邊 路面留鳥屍｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】柴灣東區走廊昨（19 日）發生致命交通意外，下午約 4 時 21 分警方接報，一輛沿東區走廊往柴灣方向的電單車，駛至盛泰道30號即IVE 柴灣分校對開失事，失控撞向鐵欄，58歲男子被拋出車外，頭部重創昏迷送院，於下午 5 時 37 分證實不治。Yahoo新聞 ・ 1 天前
上月暗示告一段落 米倉涼子驚爆藏禁藥書面送檢
【on.cc東網專訊】50歲日劇天后米倉涼子，去年８月捲入藏大麻禁藥被搜屋風波後，上月尾曾發文稱調查告一段落。但今日(20日)卻有消息她因涉嫌違反《麻藥取締法》，案件已經移交檢察官處理，消息震驚各界。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
熊本阿蘇火山觀光直升機殘骸照曝光 2 台灣遊客 1 機師失聯 消防前往事發區域準備搜救︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】日本熊本縣阿蘇市今日（ 20 日）發生觀光直升機失聯事件。一架由民間公司營運、從觀光設施「阿蘇卡德利動物樂園」起飛前往阿蘇火山的直升機，在超過預定返航時間後仍未返回，並與地面失去聯繫。機上共 3 人，包括 1 名日籍飛行員及 2 名台灣籍遊客。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
黎智英案｜黎采指父親每次移送被裹黑布 「從頭到腳」遮蓋 懲教署：再三重複謊言，嚴厲譴責｜Yahoo
壹傳媒創辦人黎智英上月被裁「串謀勾結外國勢力」和「串謀發布煽動刊物」罪成，法院表示擇日判刑。黎智英的女兒黎采持續向外披露父親情況，表示他無論去哪裡走動，即使是去法庭或者淋浴，他都會被從頭到腳裹上一層厚厚的黑布，讓外界和黎智英都無法互相看見。Yahoo新聞 ・ 1 天前
兩名持雙程證男子涉扒竊及盜用信用卡被捕
【Now新聞台】兩名持雙程證的男子涉嫌扒竊及盜用信用卡被捕。 警方過去三個月接獲多個受害人報案指，在街上或公共交通工具上被盜去銀包，信用卡短時間內更被盜用進行網上簽帳，金額達70萬元。翻查閉路電視後，周一在北角英皇道鎖定目標，拘捕兩名分別31及43歲的疑犯，他們懷疑與12宗發生在北角、鰂魚涌及中環的扒竊案有關，正被扣留調查。警方又呼籲市民臨近歲晚到人流較多的地方時，要格外小心財物。#要聞now.com 新聞 ・ 44 分鐘前
4 個月大男嬰疑遭外傭虐待警拘 2 人｜3 商地建學生宿舍發展局招意向｜胡楓 94 歲生日獲近 200 人為其慶祝｜1 月 21 日・Yahoo 早報
一名父親昨日（20 日）在 Facebook 群組發文，指年僅 4 個月大的兒子懷疑在家中遭外傭不當對待，包括被大力搖晃及叉頸，男嬰其後出現腦部出血，並突然抽筋後失去知覺，家人隨即電召救護車將男嬰送院。據了解，男嬰現正於威爾斯親王醫院兒童深切治療部留醫。 據報指，警方 1 月 18 日接報，指一名約 4 個月大的男童在上水一單位內受傷，懷疑被不恰當對待。經初步調查後，警方拘捕兩名外籍女子，年齡為 28 及 45 歲，涉「對所看管兒童或少年人忽略」，現正被扣留調查。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
內地傳擴調查 拼多多美市挫 疑涉發貨欺詐 員工曾與市監互毆
電商巨頭拼多多數名員工與監管機構人員2025年12月發生肢體衝突後，彭博引述消息稱，內地當局加大了對拼多多的調查範圍，在最近幾周多個部門派出100多名調查人員到訪拼多多上海總部。受消息拖累，拼多多美股盤前曾跌逾5%，曾低見101.38美元。截至今晨零時5分，拼多多ADS挫2.1%。信報財經新聞 ・ 11 小時前
樂華南邨床底藏屍案 28歲非裔疑犯提堂還柙
【Now新聞台】樂華南邨床底藏屍案，28歲非洲裔疑犯提堂被控謀殺、殘酷對待動物以及盜竊，還柙至4月再訊。 被告浩賢由警車押送至觀塘裁判法院應訊。控罪指，他在喜華樓一個單位內謀殺一名女性，並偷取其電話，同時殘酷對待三隻狗和一隻貓，控方申請押後作進一步調查，獲裁判官批准，案件押後至4月13日再訊，期間被告要還柙。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
農曆新年2026｜香港商場新春好去處合集（持續更新）！和風新春造型HANGYODON、開運旋轉木馬、光影泡泡溜冰場
農曆新年2026來得比較遲，大年初一落在2月17日，雖然距離新年還有一段時間，但香港各大商場的新春主題活動已相繼揭盅，有Chiikawa、HANGYODON、Brunch Brother、燦子等IP角色陪大家，本文將結集全港新年好去處，並持續更新，同大家一同送蛇迎馬。Yahoo 旅遊 ・ 21 小時前
農曆新年好去處｜香港新春開運一日遊 人均低至$188！專車直達大埔林村許願節、摘士多啤梨體驗、品嚐特色美食
農曆新年想行大運，除了拜年食團年飯外，當然少不了安排一個有「開年儀式感」的行程，應應節。講到香港最有新年氣氛的地方，大埔林村「香港許願節」 絕對是No.1！不過每年去林村最頭痛的就是交通，在港鐵站轉巴士隨時排長龍，未許願先等到腳軟。Yahoo Travel推介KKday這個新春開運一日遊，行程不但有專車點對點接送，帶你直達林村拋寶牒，還可體驗採摘當造士多啤梨及品嚐特色美食，人均低至$188。想在2026新春拿個好彩頭，就要盡早報名！大埔林村每年新春舉行的「香港許願節」，已經係香港人心目中開年祈福No.1聖地。一日遊行程將帶大家參與這場年度盛事，場內除了可趁熱鬧觀賞大型花車展覽、新春市集及攤位遊戲外，大家還可體驗到許願樹拋寶牒，以及點蓮花燈祈福，傳統儀式感滿滿！Yahoo 旅遊 ・ 5 小時前
元朗三車相撞 涉私家車及2部警車 三人傷包括一名警員｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】元朗朗天路今（20 日）發生三車相撞意外，據了解涉及一輛私家車和兩輛警車，事件中三人受傷，包括一名警員。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
海皇粥店欠薪56萬 半年內須繳付罰款
去年5月全線結業的本地連鎖食肆品牌海皇粥店，其母公司「海皇國際有限公司」被申請清盤；海皇國際與兩名創辦人蔡汪浩及蕭楚基，涉嫌拖欠十名員工共逾56萬元薪金，被控99項傳票控罪，海皇國際清盤人代表本月初承認33項傳票罪，每項罰款2,000元、合共罰款6.6萬元，暫委裁判官要求半年內繳付相關款項。 被告分別為「海皇國際有限公司」、蔡汪浩及蕭楚基；海皇國際的清盤人代表早前全數承認「沒有在到期日內付給工資」，及「沒有在僱傭合約終止時在到期日屆滿前付給工資」等33項傳票罪；蔡汪浩及蕭楚基則各自否認33項相關傳票控罪，案件將排期審訊，3月2日審前覆核。(hc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
拼多多據報與市監局調查員衝突 被內地擴大調查
彭博社引述知情人士報道，內地電商拼多多(PDD.US)的員工，上月曾經與國家市監局人員發生肢體衝突，引發當局進一步擴大對拼多多的調查。近幾星期，多部門派出100多名調查人員，包括市監局和稅務總局等，到拼多多的上海總部，涉及的指控包括欺詐性交付、稅務問題等不當行為。 受到調查影響，不少員工都要準備接受問話，拼多多在農曆新年前的推銷活動和其他項目因而被推遲。 (WL)infocast ・ 1 天前
性罪行條例修訂｜ 性別多元群體性暴力調查：近半受訪者曾遭性暴力 僅4%曾報警｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】保安局早前指，今年首季將推出《性罪行條例》修訂建議，原則包括性罪行不應存在性別及性取向差異，尊重性自主等。跨青時刻與關注婦女性暴力協會今（20 日）發表「跨性別及性別多元人士的性暴力經驗」問卷調查，發現49%受訪者表示曾遭性暴力，惟大部分選擇向親友傾訴或尋求輔導，僅4%曾報警。調查指，性／別小眾身份及壓力會影響求助意願，跨青時刻促儘快以「無分性別」原則落實性罪行改革，及提升前線人員的性別意識，「讓所有人都能安心求助」。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
印度慶「靜默日」 空拍看3150萬信徒湧恆河神聖沐浴 直升機灑花瓣
1月18日，印度北方邦（Uttar Pradesh）大城普拉亞格拉吉（Prayagraj），超過3150萬名信徒湧入河岸，慶祝印度教重要節日「靜默日」（Mauni Amavasya，新月日），盼藉由下水沐浴洗滌身心。空拍畫面顯示，人潮沿著河岸綿延不絕，場面十分壯觀；當局也安排工作人員搭乘直升機，沿岸向信徒灑落花瓣，增添莊嚴氣氛。 所謂河流交匯處「Sangam」，指的是恆河、亞穆納河（Yamuna）與傳說中的薩拉斯瓦蒂河（Saraswati）交會之地，是信徒進行「神聖沐浴」的主要朝聖地點。 信徒不畏寒冷，自午夜起便在濃霧中陸續抵達河岸。當局也做好萬全準備，在會場各處設置反光膠帶標示朝聖動線，並設立超過2萬5000座廁所、動員3500多名清潔人員維持環境整潔；同時設置帳篷區，供信徒或遊客進行冥想與短期修行。 此外，現場部署超過萬名警力，以及42處臨時停車場，可容納逾10萬輛車輛。另外當局還設置了長達3.5公里的沐浴台，配備一切必要設備。Yahoo 國際通 ・ 1 天前