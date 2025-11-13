港島徑40周年遠足挑戰 今日起正式推出

【on.cc東網專訊】​為紀念港島徑啟用40周年，漁農自然護理署（漁護署）今日（13日）正式推出「解鎖港島徑」遠足挑戰活動。活動旨在鼓勵大眾遊覽港島徑和探索其豐富多樣的景觀、生物多樣性和歷史，以及愛護郊野。

漁護署發言人表示，港島徑共分八段，全長約50公里，為香港四條長途遠足徑中最親民的路線，以太平山為起點，大浪灣為終點，橫跨五個郊野公園。位於太平山的第一段坐擁維多利亞港美景，是發展旅遊熱點工作組下「四山」旅遊項目之一。漁護署會在港島徑設置八個站點，讓遠足人士透過收集「電子獎章」，認識每段的獨特之處，享受遠足的樂趣。

由即日至明年2月28日，市民和遊客可於「解鎖港島徑」遠足挑戰活動網站進行登記，然後到訪港島徑的八個指定站點，在活動站點以智能手機掃描二維碼，並回答有關港島徑的問題，為站點「解鎖」以獲得「電子獎章」。參加者於活動期間完成「解鎖」所有八個站點，即可獲得紀念品，數量有限，送完即止。

活動網站附有港島徑地圖及詳細資料，漁護署提醒參加者應按自己的體能及遠足經驗計劃行程，留意天氣狀況及盡可能結伴同行，同時亦需「自己垃圾，自己帶走」，實踐「行山有道」遠足禮儀，保護郊野。

