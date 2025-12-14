@fb Bosco Chu圖片

港島薄扶林道早上有交通意外。事發在上午9時，2輛小巴和1輛的士在上址對開相撞，初步至少12人受傷，多輛救護車到場救援。幸全部傷者輕傷，由救護車送往瑪麗醫院治理。警方正調查意外原因。

涉事的兩輛小巴分別行走23號線和28S線。23號線小巴的男司機稱，事發時，涉事的士沿於慢線行駛，他則駕駛小巴沿快線而行；當他打燈由快線切入慢線，尾隨的士行駛，未料途中行人路有2名乘客欲截乘的士，結果涉事的士突然停下，他的小巴收制不及撞上的士車尾。28S線小巴亦撞上後面的23號線小巴。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/港島薄扶林道3車相撞-12人傷/627839?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral