港島香格里拉茗悅×米芝蓮一星「 江南灶 · 融府 」限時3日淮揚x福建「四手聯彈」午市$488起歎手工獅子頭

港島香格里拉旗下的福建菜食府茗悅 (Ming Pavilion)，將於1月15日至17日，聯同來自福州香格里拉、榮獲《2025 福建省米芝蓮指南》一星殊榮的 「江南灶 · 融府」 中餐總廚馬緒鵬，呈獻限時3日「淮揚·福建」四手聯彈盛宴。這場僅限三天的饗宴，將由茗悅主廚林陽與馬緒鵬師傅聯手，將精細刀工見稱的「淮揚菜」與鮮味濃郁的「福建菜」完美融合，各位識食之人絕對不能錯過！午市套餐僅$488起，即睇必食紅糟午魚、脆皮八寶鴨及訂座詳情。

米芝蓮星級名廚坐鎮 演繹淮揚與閩南鮮味

是次合作的最大亮點，在於兩位主廚的背景碰撞。馬緒鵬師傅掌舵的「江南灶 · 融府」是福建省著名的米芝蓮一星餐廳，他擅長在經典淮揚菜的基礎上，融入福建在地元素，強調清新純淨的風味。而茗悅主廚林陽則深耕閩南風味。兩位大師將以「精準、平衡、純粹」為核心，將淮揚菜的細膩（如文思豆腐的刀工）與福建菜的鮮美（如紅糟、海鮮的運用）結合，帶來一場跨越地域的味覺對話。

馬緒鵬師傅掌舵的「江南灶 · 融府」是福建省著名的米芝蓮一星餐廳，他擅長在經典淮揚菜的基礎上，融入福建在地元素，強調清新純淨的風味。

午市$488起歎紅糟午魚 晚市獨家脆皮八寶鴨

這次聯乘分別推出午市及晚市套餐，豐儉由人，且各有特色菜式。5道菜午市套餐價格由每位$488起，性價比極高。前菜有清新的「閩南蔥油黃瓜」及「鮮蔬拌蚌仔」開胃。主菜方面，推介必試 「福州紅糟蒸午魚」，以福州獨有的紅糟烹調，香氣溫和甜美；或選擇 「梅菜芯東坡肉燒八爪魚」，鹹鮮與豐腴並重。午餐亦可以優惠價加配經典淮揚名菜「粥油花膠黃魚獅子頭」。8道菜晚市套餐價格由每位$988起，晚市菜單更為豐富，焦點菜式包括 「薑母脆皮八寶鴨」，這道功夫菜以香料芬芳及層次豐富的餡料見稱，僅於晚市供應。此外，招牌 「粥油花膠黃魚獅子頭」 亦包含在晚市套餐中，展現極致的淮揚燉湯工藝。這場「淮揚 · 福建聯乘饗宴」只限 3 天，座位有限，想一嚐星級名廚手勢的朋友記得提早預訂。

翡翠文思松葉蟹

薑母脆皮八寶鴨

活動詳情

日期： 2026年1月15日 至 17日

地址： 港島香格里拉8樓茗悅 (Ming Pavilion)（地圖按此）

午餐價格： 每位 $488 (5道菜) / $688 (包茗茶配對)

晚餐價格： 每位 $988 (8道菜) / $1,188 (包茗茶配對) / $1,488 (包酒配對)

訂座電話： +852 2820 8580

備註： 另收加一服務費

