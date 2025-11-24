張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
港府取消下月初與日本總領事會晤｜永久離港提強積金逾 16 億｜邱淑貞侄女嫁富二代揭豪門連繫｜11 月 24 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 11 月 24 日，星期一。預計明日初時將有一股東北季候風補充抵達華南沿岸，本港將漸轉天晴。明日早晚市區最低氣溫約 19 度，新界再低兩三度，日間非常乾燥，最高氣溫約 25 度。吹輕微至和緩東北風，明日北風增強。本週將持續天晴乾燥，早上清涼，日夜溫差較大，請注意保暖與補水。
【今日重點新聞】
青馬大橋男子危站 警談判專家介入 8 小時事主突跳海 事發近一日半仍未尋回
【Yahoo 新聞】上週六（22 日）晚間 7 時許，一名 48 歲姓董男子乘坐的士至青馬大橋期間情緒失控，在的士停車後，他跨越圍欄走出危險位置。警方及消防接報到場，封鎖現場並派出談判專家與事主對話。搜救行動持續 8 小時，至翌日（23 日）凌晨 3 時許，事主突然躍下墮海失蹤。警方及消防隨即展開搜救，水警於同日凌晨 5 時許檢獲其個人物品，但至今（24 日）仍未尋獲事主。據悉，事主與妻兒同住，其 21 歲兒子患有精神病需接受專科治療，而事主早前為照顧兒子已辭去工作。
中日關係｜據報港府暫停與日本駐港總領事館官方往來 取消下月初與總領事會晤
【Yahoo 新聞】受日本首相高市早苗月初「台灣有事」言論風波影響，中日關係持續緊張。日本《共同社》引述消息人士報道，港府已暫停與日本駐港總領事館的官方往來。港府官員曾要求日領官員不要出席上週二（18 日）由投資推廣署舉辦的港日商務交流活動，經協商後活動已押後。此外，消息人士指港府已通知日方，取消原定下月初與日本駐港總領事三浦潤的會晤。另有消息指，警務處一名高層原定出席下月中旬由日領館舉辦的活動，已通知總領館指因中日關係惡化，出席「不合適」而將不會出席。行政長官李家超今日表示，日本首相的言論傷害中國人民感情，特區政府支持國家對日本的外交政策。
埃及展覽｜故宮文化博物館館長對排長龍致歉 籲觀眾提早規劃購票 展期至明年 8 月
【Yahoo 新聞】故宮文化博物館的古埃及文明大展在上週末吸引大量觀眾，週六（22 日）因排隊時間過長導致入場人士鼓譟。香港故宮文化博物館館長吳志華今早（24 日）接受電台訪問時，就觀眾的不愉快經歷致歉，形容情況不理想。館方正檢討入場安排，並允許持有週六門票的人士在未來 3 個月內免費重訪。吳志華指出，展覽有預售門票，館方可因應情況不售賣現場門票。他呼籲有意參觀的人士提早規劃行程和購票，並表示展期長達 9 個月至明年 8 月 31 日，觀眾不需急於這星期參觀。館方正研究能否增設晚上時段。
【今日重點財經新聞】
上季永久離港提走強積金逾 16 億 9 月底 MPF 總資產約 1.53 萬億元
【infocast】積金局最新《強制性公積金計劃統計摘要》顯示，截至 9 月底，強積金總資產值約為 1.53 萬億元，較 10 年前增加 173%。第 3 季以永久離港為理由，提早提取強積金的申索數目為 6,900 宗，按季增加 7.8%，涉及金額 16.61 億元，按季增加 5.5%。自強積金制度在 2000 年實施以來，佔強積金總資產值近 80% 的股票基金及混合資產基金，平均年率化淨回報分別為 5.1% 及 4.5%，跑贏同期 1.8% 的年率化通脹率。截至 9 月底，俗稱「懶人基金」的預設投資策略（DIS）資產值為 1,609 億元。
施永青料樓價或連升六年 與 3 月低位比較潛在升幅達 85%
【AASTOCKS】中原集團創辦人施永青在其報章撰文指，本港住宅市道已確認見底回升，預期這個升浪可持續六年，由 2025 年升至 2031 年。他估計，與今年 3 月所錄低位 134.89 點相比，中原城市領先指數（CCL）潛在升幅可達 85%。施永青認為，今次樓市回落相對溫和，跌幅約三成，故估計今次反彈也會比較溫和。他預期 CCL 最少可以升穿 2021 年的歷史高位，如果升浪持續至 2031 年，CCL 可升至 250 點水平。他並指出，未來樓宇供應可能嚴重追不上市場需要。
蘋果接班人是他？上任即臨數項挑戰
【Yahoo 財經】蘋果公司總裁庫克（Tim Cook）掌舵 14 年，期間公司市值已突破 4 萬億美元，年度收入擴大至近 5,000 億美元。現年 65 歲的庫克據報最快明年交棒，《金融時報》引述消息指蘋果正為繼任者作準備。在眾多候選人中，現任硬件工程資深副總裁 John Ternus 被視為最有力的人選。現年 50 歲的 Ternus 是工程師出身，自 2001 年加入公司。他若接任，將面臨數項挑戰，包括美國司法部對蘋果涉嫌反壟斷的起訴，以及華爾街批評蘋果在人工智能能力上相對落後。
【今日重點娛樂新聞】
邱淑貞侄女沈婷婷嫁富二代 劉嘉玲梁朝偉飛台北飲喜酒 掀出超強富豪家族連繫
【Yahoo 娛樂圈】劉嘉玲日前在台北頂級寒舍艾美酒店出席一場婚宴，並於社交媒體貼出照片，祝賀新人婷婷及 Justin。這場婚宴星光熠熠，劉嘉玲、梁朝偉夫婦、鍾鎮濤、梁家輝等均飛往台北出席。新娘沈婷婷是邱淑貞丈夫沈嘉偉的弟弟沈建偉的女兒；新郎 Justin 則是富二代女星關穎的表外甥。Justin 的爺爺是人稱「河南王」的富商王任生，身家曾超過 20 億美元（約 156 億港元），掌控東裕及丹尼斯百貨兩大集團。Justin 的母親蔡佳樺則是台灣國泰集團創辦人蔡萬春的孫女，而婚宴地點寒舍艾美酒店亦由蔡家成員經營。
高鈞賢抱得富婆歸 細 10 歲老婆身家暴漲 27 億 上市公司突遭美證監勒令停牌
【Yahoo 娛樂圈】藝人高鈞賢去年 12 月宣布與比他小 10 歲的內地女友黃梓漫結婚，今年喜迎愛女。高鈞賢太太黃梓漫被指是美容界富婆，經營連鎖中醫美容及健康中心。她創辦的美妍堂（MCTA）於 10 月在美國上市，股價在不足一個月內被瘋狂炒高 7 倍，有指黃梓漫身家一度暴漲至超過 27 億港元。然而，美妍堂在 11 月中旬突遭美國證交會（SEC）勒令停牌，指股價涉人為操縱，引用《證券交易法》12（K）勒停牌。高鈞賢於昨日（23 日）回應傳媒時表示，對股票不熟悉，交由公司公布消息。
吳日言移英開餐廳 簽 18 年租約裝修現爭拗 拍片斥業主濫收清潔費
【Yahoo 娛樂圈】去年移居英國的藝人吳日言，與丈夫在今年 5 月於倫敦西部雷丁（Reading）開設餐廳，並簽訂了長達 18 年的租約。惟餐廳開業僅半年，吳日言拍片公開表示遇到「麻煩業主」（Mr. Trouble），指控對方在今年五、六月裝修期間曾不合理濫收費用。她展示業主傳來的照片，指對方在電郵中指裝修工人造成環境污糟，但她認為現場並不髒亂。吳日言最終收到業主的單據，被收取 114 英鎊（約 1,160 港元）清潔費。吳日言稱會為「Mr. Trouble」開設一個節目，講述其故事。
