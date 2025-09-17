港府年內公布新田科技城發展綱要 北環綫主支線2034年開通

【on.cc東網專訊】新田科技城有約210公頃創科用地(不包括佔地87公頃的河套香港園區)，是創科產業的戰略基地。政府今年內會公布《新田科技城創科產業發展規劃概念綱要》，涵蓋頂層設計、產業定位和布局、各片區的統籌發展、引導市場資源投入發展的策略等。

為配合北都發展，古洞站和洪水橋站的工程正全速進行，將分別於2027年和2030年竣工。政府已與港鐵公司簽訂第一部分項目協議，以新思維合併北環綫主線和支線同步推展，目標是2034年或之前同步開通。

跨境鐵路項目將打通港深兩地的地鐵網絡，大幅提升大灣區基建互聯互通，增強產業進駐信心。港府正全力推動港深西部鐵路（洪水橋至前海），並已就項目香港段邀請承建商及營運商提交意向書。

