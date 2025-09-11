港府提案讓同性伴侶合法登記 立法會大比數否決

（法新社香港11日電） 香港立法會昨天大比數否決一項讓同性伴侶關係合法登記的議案，有分析指出，這反映出港人對同性問題的立場較為保守。

香港現時並不承認同性婚姻或民事結合。2023年，前民陣召集人岑子杰就香港不承認同性伴侶關係向終審法院提出上訴，終審法院裁定部分勝訴，宣告政府違反了香港人權法案中的積極義務，即未設立替代框架讓同性伴侶關係（例如註冊民事伴侶關係或民事結合）獲得法律承認。

為此，港府提出同性伴侶關係登記條例草案，內容大致是給予已在海外註冊結婚的同性伴侶在香港登記，享有醫療決定及處理身後事等權利。但立法會昨天以71票反對、14票贊成、1票棄權的大比數否決草案，草案未能通過二讀。這也是2021年港府「完善選舉制度」後，本屆議會首次否決政府的草案。

草案遭否決後，政制及內地事務局局長曾國衛表示失望，但說尊重立法會的決定和投票結果，因為立法會議員是反映社會和市民意見的代議士。

岑子杰在其臉書表示，對草案被否決深感可惜，希望此次的立法工作只是落實同性伴侶權益的「未跨出的起點」。為了保障同性伴侶平等權益及展現香港恪守法治精神，希望政府和立法會能展現最大的責任感、勇氣和智慧，盡快跨出這起點，再次推動相關立法工作。