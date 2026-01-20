港府撤回陳嘉信銀紫荊星章授勳 ｜美香檳關稅或徵 200%｜林欣彤聲稱「受過百位巫師攻擊」｜1 月 20 日・Yahoo 晚報

晚安！今天是 2026 年 1 月 20 日星期二。強烈冬季季候風正影響華南，本港今晚及明日天氣預測大致多雲，明日天氣轉冷，氣溫介乎 12 至 17 度，日間短暫時間有陽光及乾燥，各位出門記得帶備厚衣保暖。

【今日重點新聞】

【Yahoo新聞】政府今日公布「冒牌樽裝水」事件紀律調查結果。公務員事務局局長楊何蓓茵表示，雖然未發現物流服務署前署長陳嘉信有直接疏忽，但考量其任內對下屬觸覺及能力的提升責任，決定撤回其銀紫荊星章。此外，3 名物流署人員被指缺乏警覺性及判斷力，未能及時識破虛假文書，其中 2 人將面臨正式紀律研訊。涉事 3 人均會被停發增薪點。財庫局局長許正宇則表示，未來將優化採購機制，包括為價值超過 1,500 萬元的合約引入財政審核。

陳嘉信

【Yahoo新聞】日本熊本縣今日發生觀光直升機失聯事故。一架載有 1 名日籍飛行員及 2 名台灣籍遊客（41 歲男性及 36 歲女性）的直升機，由「阿蘇卡德利動物樂園」起飛前往阿蘇火山後失去聯絡。消防單位曾接獲機上乘客手機發出的自動通報，顯示「偵測到強烈撞擊」，但隨後無法接通。由於火山口地形險峻，搜救人員目前需徒步進入中岳火山口一帶進行搜索，目前仍未發現機體位置。

【Yahoo新聞】新民黨主席葉劉淑儀出席商台午宴獲頒「我最喜愛政治人物」獎，席間大談當年被麒麟撞飛的往事，戲言「寧願撞鬼」也不願再被撞。她更在台上大爆前特首林鄭月娥的往事，指曾有政務主任（AO）同事向林鄭敬酒，卻遭對方冷回「你好得閒咩依家」。葉劉在廣播節目中亦坦言，過往在未獲中央支持下參選特首是「愚蠢」的決定，但認為未能入閘反而令她避開沈重責任，獲得更多市民同情。

【今日重點財經新聞】

【Fortune Insight】政府統計處今日發表最新數字，2025 年 10 月至 12 月經季節性調整的失業率維持在 3.8%，與上一個三個月期間持平。就業不足率則微升 0.1 個百分點至 1.7%，上升主要集中在運輸業、資訊及通訊業。勞工及福利局局長孫玉菡表示，雖然勞動人口及總就業人數輕微下跌，但失業人數進一步減少，預料本地消費氣氛改善將有助穩定勞工市場，惟部分行業仍面臨經營環境挑戰。

【Bloomberg】美國總統特朗普對法國總統馬克龍拒絕加入擬議中的「和平理事會」表達強烈不滿。特朗普在周一得知馬克龍不打算接受邀請後對記者表示，若馬克龍因任期將屆滿而拒絕加入，他將對法國葡萄酒及香檳徵收 200% 的關稅作為回馬。根據外洩的草案，特朗普政府要求加入和平理事會常任席位的國家需捐款至少 10 億美元。馬克龍方面則認為該理事會章程已超越加沙議題範疇。

【AASTOCKS】美國財長貝森特透露，總統特朗普最快可能於下周公布下一任聯儲局主席人選。目前最後入圍名單鎖定四人，包括貝萊德全球固定投資總監 Rick Rieder、白宮經濟委員會主任哈塞特、聯儲局前理事沃什以及現任理事沃勒。消息指哈塞特雖然一度被看好，但特朗普傾向讓他留在白宮，以免失去強力的經濟政策發言人。

【今日重點娛樂新聞】

【Yahoo娛樂圈】歌手林欣彤去年 9 月在英國期間突然在社交媒體直播大叫「有人想殺我」，隨後銷聲匿跡。神隱近 4 個月後，她發文報平安，並否認因擔心家犬或無法返港而崩潰，反而聲稱當時在機場受到「過百位巫師」長達 10 小時的靈界攻擊，導致意識破碎。她表示目前已回港靜養，雖然電話訊息在崩潰期間全數遺失，但感謝上帝讓她能恢復。網民對其「巫師攻擊」的說法表示擔憂。

林欣彤

【Yahoo娛樂圈】「修哥」胡楓昨日 94 歲壽辰，獲近 200 位圈中好友及契仔契女設宴慶祝。出席名單星光熠熠，包括狄波拉、陳松伶、王祖藍、肥媽等。晚宴現場氣氛熱烈，修哥穿上花俏外套與眾星合唱《朋友》，狄波拉與陳松伶更輪流親吻修哥送上祝福。此前，譚詠麟與劉德華亦已在另一晚宴中提前為其驚喜祝壽，展現修哥在演藝圈的極佳人緣。

【Yahoo娛樂圈】新屆視帝黃宗澤（Bosco）日前出席深圳活動時意外引發熱議。身高 1.8 米的他穿上一身暗閃黑色長大衣，本應展現型男風範，卻因大衣缺乏束腰設計且裙擺過長，視覺上被戲稱為「移動水桶」。網民笑指其身高瞬間被大衣「沒收」，比例看起來僅像 1.5 米，更有人留言以為他全程「踎低」行路。儘管上半身打扮亮眼，但整體造型被評為糟蹋了名模身型。