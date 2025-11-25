小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
港府辦中共二十屆四中全會精神宣講會 李家超指會學習全會精神並推動香港實現更好發展(謝欣桐報道)
【Now新聞台】特區政府舉辦第二場中共二十屆四中全會精神宣講會，中聯辦主任周霽指十五五規劃為香港未來五年發展指明方向。行政長官李家超感謝中央對香港的關心支持，指會學習全會精神，推動香港實現更好發展。
港澳辦等多名中央官員率團來港講解四中全會精神，在政府總部舉行宣講會。中聯辦主任周霽開幕致辭中指，四中全會通過十五五規劃建議為香港經濟社會發展提供了清晰指引，亦包含了對香港的重視和期盼。
中聯辦主任周霽：「十四五以來，香港也補齊了維護國家安全的法律制度短板，全面落實愛國者治港原則，香港迎來了拼經濟、謀發展、搞建設、惠民生的最好時期。相信通過此次的宣講，大家一定能從十五五規劃建設中更準確把握發展方向，鞏固好香港經濟社會發展的良好態勢。」
行政長官李家超亦歡迎宣講團來港，感謝中央對香港的支持。
行政長官李家超：「建議指出堅定不移貫徹一國兩制港人治港、高度自治方針，落實愛國者治港原則，促進香港長期繁榮穩定，支持香港更好融入和服務國家發展大局，為支持香港發展作出重要部署，為香港描繪了更美好的未來。」
宣講會由中國科學院院長黨組書記侯建國，以及中央財經委員會辦公室副主任祝衛東主講，政務司司長陳國基、律政司司長林定國、前行政長官曾蔭權、多名官員、港區人大代表以及商界人士等亦有出席。
宣講會歷時約兩個半小時，每位與會者都獲派小冊子，上面寫有十五五規劃的主要目標和重大舉措。
#要聞
