港府駐天津辦主任鄭震生自爆獲款待坐私人船艙 入住酒店獲升級套房｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】特區政府駐天津聯絡處主任鄭震生近期新上任，他在社交平台 Threads 發帖文，表示入住天津麗思卡爾頓酒店（Ritz Carlton）時「幸運獲免費升級至套房」，感到開心。去年年中，鄭又表示獲噴射飛航高層「摯友 Alan 先生厚誼」，為他的港澳航程安排私人艙室。鄭震生的 Threads 目前已經無法瀏覽。

《Yahoo 新聞》已經就事件向政制及內地事務局，以及港府駐天津辦查詢，正待回覆。

周二於天津履新

早前擔任特區政府駐福建聯絡處主任的鄭震生，今個星期一（19 日）在 Threads 發文，提到自己從香港飛到天津，將會出任駐天津辦主任一職，「期待萬分」。到埗之後，鄭就發另一個帖文，表示自己已經平安入住天津麗思卡爾頓酒店，獲升級至套房，之後會立刻聯絡地產代理尋找租盤安頓。鄭震生沒有交代自己酒店方面升級套房的原因。

噴射飛航私人艙最貴 3,310 元

至於在去年 5 月 16 日，鄭震生就在 Threads 分享一張自拍，背景所見應為船艙。鄭震生當時說，「承蒙摯友 Alan 先生厚誼 － 他身為噴射飛航 (Turbojet) 高管，特為我的港澳航程安排私人艙室。此番盛情，銘感五內。謹此拜謝」，交代了他獲接待的情況。

翻查資料，噴射飛航的 4 座位「至尊貴賓廂」，單程票價為 2,480 元和 3,310 元。

公務員守則：須確保不會出現利益衝突

根據《公務員守則》，公務員須確保公職與私人利益之間不會出現實際、觀感上或潛在利益衝突。如出現實際、觀感上或潛在利益衝突，他們須盡快向上司申報，以便上司決定如何妥善處理或視乎需要把事情提交更高層的人員作出決定。

《守則》又提到，公務員不得利用公職身分為自己或他人謀取私利。他們不得直接或間接索取或接受任何利益或餽贈，以致影響或可能令人有理由認為會影響他們執行其職務與職責。由於外間人士或機構可能試圖影響他們履行公職，公務員不得使自己陷於欠下這些人士或機構錢財或其他義務的處境。

