立即投選年度十大消費新聞
港府駐天津辦主任鄭震生自爆獲款待坐私人船艙 入住酒店獲升級套房｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】特區政府駐天津聯絡處主任鄭震生近期新上任，他在社交平台 Threads 發帖文，表示入住天津麗思卡爾頓酒店（Ritz Carlton）時「幸運獲免費升級至套房」，感到開心。去年年中，鄭又表示獲噴射飛航高層「摯友 Alan 先生厚誼」，為他的港澳航程安排私人艙室。鄭震生的 Threads 目前已經無法瀏覽。
《Yahoo 新聞》已經就事件向政制及內地事務局，以及港府駐天津辦查詢，正待回覆。
周二於天津履新
早前擔任特區政府駐福建聯絡處主任的鄭震生，今個星期一（19 日）在 Threads 發文，提到自己從香港飛到天津，將會出任駐天津辦主任一職，「期待萬分」。到埗之後，鄭就發另一個帖文，表示自己已經平安入住天津麗思卡爾頓酒店，獲升級至套房，之後會立刻聯絡地產代理尋找租盤安頓。鄭震生沒有交代自己酒店方面升級套房的原因。
噴射飛航私人艙最貴 3,310 元
至於在去年 5 月 16 日，鄭震生就在 Threads 分享一張自拍，背景所見應為船艙。鄭震生當時說，「承蒙摯友 Alan 先生厚誼 － 他身為噴射飛航 (Turbojet) 高管，特為我的港澳航程安排私人艙室。此番盛情，銘感五內。謹此拜謝」，交代了他獲接待的情況。
翻查資料，噴射飛航的 4 座位「至尊貴賓廂」，單程票價為 2,480 元和 3,310 元。
公務員守則：須確保不會出現利益衝突
根據《公務員守則》，公務員須確保公職與私人利益之間不會出現實際、觀感上或潛在利益衝突。如出現實際、觀感上或潛在利益衝突，他們須盡快向上司申報，以便上司決定如何妥善處理或視乎需要把事情提交更高層的人員作出決定。
《守則》又提到，公務員不得利用公職身分為自己或他人謀取私利。他們不得直接或間接索取或接受任何利益或餽贈，以致影響或可能令人有理由認為會影響他們執行其職務與職責。由於外間人士或機構可能試圖影響他們履行公職，公務員不得使自己陷於欠下這些人士或機構錢財或其他義務的處境。
其他人也在看
42 歲港男日本被捕 涉北海道非禮少女 曾捲多宗同類案件︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】日本警方昨日（19 日）拘捕一名 42 歲、居於香港的男子，指他涉嫌在北海道札幌市街頭非禮一名 10 多歲少女。警方表示，該名男子過往亦涉及多宗同類案件，正調查是否與其他未破案件有關。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
美國校園准全脂牛奶回歸 專科醫生指牛奶脂肪非垃圾食物 助身體吸收多種重要維他命︱Yahoo
【Yahoo健康】美國總統特朗普早前簽署法案，容許參與全國學校午餐計劃的學校，在午餐時段重新供應全脂及 2% 脂肪牛奶，並保留低脂及脫脂選項。美國政府官員強調，「牛奶脂肪並非垃圾食物」。Yahoo 健康 ・ 3 小時前
元朗大寶冰室極速開分店！肉餅飯神話續集？爆紅不足2個月即進駐甲級商廈 網民反應兩極
「大寶冰室」的爆紅堪稱 2025年飲食界的公關奇蹟。由一名忠實粉絲持續數月在網上推介其「手工肉餅飯」，最終觸發演算法令全港洗版。近日有Threads友發現，大寶冰室已正式進駐鄰近朗屏站「虹方」，「大癲，今日返舖頭聞到勁香，原來係全亞洲最優秀嘅肉餅飯，大件夾抵食嘅大寶冰室竟然開咗喺我哋舖頭樓下同一棟嘅地下」Yahoo Food ・ 2 小時前
葉劉淑儀重提遭麒麟撞飛：我寧願撞鬼 爆林鄭曾窒敬酒公務員：你好得閒咩依家｜有片｜Yahoo
新民黨主席葉劉淑儀近年活躍社交媒體，網民互相轉贈葉劉的節慶造型照更成為了香港網絡的「特別習俗」。商台今日（20 日）舉行 66 周年午宴，葉劉就獲頒「我最喜愛政治人物」獎，她在台上想起多年經歷，評價自己確實「有啲著數」，因為做不到行政長官，不需要承擔太大責任；她在發言間更突然「爆料」，表示有公務員同事曾經向前特首林鄭月娥敬酒，竟獲對方回覆指「你好得閒咩依家，敬咩酒呀？」Yahoo新聞 ・ 19 小時前
黃宗澤遇時裝災難 穿全身黑衣出場 高180cm慘變視感150cm 網民：以為佢踎低
憑《新聞女王2》奪TVB「視帝」的45歲單身型男黃宗澤（Bosco），近年踏入時尚圈勇於作出多方面嘗試，而他昨日（1月19日）到深圳出席活動時疑遇「時裝災難」Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
4 個月大男嬰疑遭外傭不當對待 腦出血抽筋後送院 據報警方拘捕兩名外籍女子︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】一名父親今日（20 日）在 Facebook 群組發文，指年僅 4 個月大的兒子懷疑在家中遭外傭不當對待，包括被大力搖晃及叉頸，男嬰其後出現腦部出血，並突然抽筋後失去知覺，家人隨即電召救護車將男嬰送院。據了解，男嬰現正於威爾斯親王醫院兒童深切治療部留醫。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
陳日君回港 涉612基金案獲暫還護照 免擔保外訪梵蒂岡｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】天主教香港教區榮休主教陳日君樞機 1 月 4 日離港出訪梵蒂岡，是他自2022 年因 612 基金案被指涉嫌干犯「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全」罪，被沒收護照後，第三度獲准離港。陳日君今（20 日）發表網誌報平安，指已結束梵蒂岡行程回港一星期，因前兩次「行為良好」，故這次不必擔保就獲發還護照。陳日君上周二（13 日）94歲生日，他表示返港後忙着吃「生日餐」，希望回復理想體重。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
宏福苑五級火．專訪︱母女罹難 遺體修復重建容貌 親屬：起碼見返個樣 有尊嚴地走︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】殯儀館的骨灰塔前，曾先生凝視著兩位親人「上塔」— 他的祖母與姑姐居於宏泰閣，均在宏福苑大火中罹難。兩人遺體受高溫長時間影響，容貌脹大及呈深紫色，其姑姐更被燒至面目全非，「個樣燒到爛咗，啲皮都已經甩晒出嚟」。早前九龍殯儀館為宏福苑罹難者提供遺體修復服務，兩人遺體經修復後，終可安詳地歸於塵土，「佢哋始終係兩個女士，我都想幫佢哋做一個比較好嘅容貌，對佢或者對我個心都舒服啲，最後嘅畫面比較正常啲」。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
英國有條件批准中國興建「超級大使館」 選址鄰近倫敦金融城惹國安疑慮｜Yahoo
英國政府宣布，有條件批准中方在倫敦皇家鑄幣廠舊址，興建駐英大使館。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
Longchamp背囊「買過就回不去」網民大推！容量大、超輕巧、防盜設計，返工旅行必備
當有人說「買包的盡頭是 Longchamp」，這句話聽起來似乎有點誇張，但對於每日需要工作的人而言，卻道出了一個事實—— Longchamp 的尼龍背囊確實是實用與時尚兼備的選擇。Yahoo Style HK ・ 1 小時前
沙田安心街致命車禍 48 歲男子昏迷送院後死亡 據了解為警員及龍舟港隊成員︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】沙田今日（ 20 日）下午發生致命交通意外，一名 48 歲男子送院後不治。據了解，死者是一名警員，事發前剛完成龍舟訓練。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
英國醫學界警告電子產品嚴重損害兒童身心 促規管社交媒體及螢幕時間 兒童組織憂禁令有反效果︱Yahoo
【Yahoo健康】英國醫生及醫療專家警告，科技產品及電子裝置對兒童和青少年的健康危害證據正在增加，當中包括過度使用屏幕，以及接觸有害網上內容帶來的身心影響。Yahoo 健康 ・ 1 天前
萬寧買3件產品滿$188 送Hello Kitty掛櫃門摺疊垃圾桶
萬寧今個星期三帶嚟精選Mannings Guardian消毒及防護口罩系列！另外，而家購買萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌產品滿$60獨家送萬寧$15現金優惠券；而yuu會員嚟萬寧買單件萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌／注目品牌產品更可專享9折優惠，出位價仲有多款健與美產品優惠！YAHOO著數 ・ 1 小時前
葉劉獲同事尊敬 下屬指：「想買樓，搵葉劉」｜Ray Online
商業電台論政節目《光明頂》停播，由商台首席智囊陳志雲同前立法會議員江玉歡各自主持嘅新節目《又係時候同一天講再見》代替。行政會議召集人葉劉淑儀成為首位嘉賓，佢回顧早年兩次參選特首選舉係Foolish(愚蠢)嘅決定。am730 ・ 18 小時前
可嵐復出參加中年好聲音4獲五燈！被譽為「中4」的顏值擔當斜槓媽媽，保養得宜完全不像40歲
可嵐驚喜現身 TVB 節目《中年好聲音4》，「斜槓媽媽」保養得宜完全看不出年紀！現年 40 歲的可嵐首度現身已被認定為「中4」的大熱門參賽者，充滿故事的人生，加上保養得宜的亮眼外表，瞬間獲得網民注意！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
聰心雅談│格陵蘭事件的Taco空間不如前？（何啟聰）
美國與歐洲在二戰以來一直保持緊密關係，如今特朗普欲歐洲完全依據其想法行事，就算形勢比人強，最終歐洲作出較大讓步，甚至割讓格陵蘭，但長遠歐洲對美國的協作關係已響警號。Yahoo財經專欄 ・ 3 小時前
美國欲奪格陵蘭 加拿大發言力挺格陵蘭與丹麥
（法新社達沃斯20日電） 美國總統川普揚言奪取丹麥自治領地格陵蘭之後，加拿大總理卡尼（Mark Carney）今天在世界經濟論壇年會，發言力挺格陵蘭與丹麥。卡尼前往瑞士達沃斯（Davos）出席世界經濟論壇（World Economic Forum）時表示，「加拿大堅定支持格陵蘭與丹麥，並全力支持他們決定格陵蘭未來的獨特權利」。法新社 ・ 4 小時前
長和據報考慮分拆全球電訊業務在倫敦和香港上市
《路透》引述兩位直接了解情況的消息人士指,長和(0001.HK)正考慮將其全球電訊業務從集團分拆,然後最快於今年第三季在倫敦和香港上市。infocast ・ 2 小時前
林欣彤英國情緒崩潰4個月後再發文 聲稱失控原因 「受過百位巫師攻擊」
參加《超級巨聲2》出道的林欣彤，2年前約滿華納之後轉以獨立歌手身份發展。3年前受洗成為基督徒嘅Mag，去年9月底獲邀請到英國參加佈道會Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
廿四味Brian分享對愛妻一見鍾情宣言，直指老婆好dope「自己好彩執到」，網民大讚「錫老婆嘅佬都dope」
香港 Hip Hop 組合廿四味成員之一 Brian 李凱賢分享叉燒食評帶起「Dope」、「著兩條褲」等潮語熱潮，近日登上由《會八十》 網台訪問時，超 real 愛妻宣言同樣引起熱議，網民大讚指「錫老錫嘅佬都 dope」！Yahoo Style HK ・ 3 小時前