港府駐天津辦主任鄭震生自爆獲款待坐私人船艙 入住酒店獲升級套房｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】特區政府駐天津聯絡處主任鄭震生近期新上任，他在社交平台 Threads 發帖文，表示入住天津麗思卡爾頓酒店（Ritz Carlton）時「幸運獲免費升級至套房」，感到開心。去年年中，鄭又表示獲噴射飛航高層「摯友 Alan 先生厚誼」，為他的港澳航程安排私人艙室。鄭震生的 Threads 目前已經無法瀏覽。

《Yahoo 新聞》已經就事件向政制及內地事務局，以及港府駐天津辦查詢，正待回覆。

稍後有詳細報道。

