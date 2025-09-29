港人Threads分享港式麵食配搭 大批網民表示認同：定律嚟㗎嘛

近日有網民於社交平台 Threads 發帖，分享自己心目中最經典的港式麵食配搭，列出多個「必然」組合，被網民封為「香港人飲食定律」。帖文一出即引起熱議，短時間內吸引大批港人留言表示認同，大家亦紛紛補充自己心目中的港式美食的碳水配搭「真理」。

港式美食麵食配搭成熱話

樓主在帖文中列出一連串配搭，直言「牛腩一定要河，雲吞一定要麵，叉燒一定要意，雪菜一定要米，火腿一定要通，沙爹牛一定要公！仔！麵！我講既！！！」，同時Threads上亦有出現內容相似的帖文，不少網民對配搭表示認同指，「本來想入嚟話你原教旨，點知睇完之後，發現自己全部都同意」。更有人笑言，「我宣布這是香港飲食最權威的攻略！」。

沙爹牛一定要公！仔！麵！

大批網民分享更多經典配搭

從留言可見，不少網民即場補充自己的「飲食定律」，有人指出牛腩要視乎味道，「清湯就河粉，柱侯就飯或撈粗麵都正」，亦有人大讚沙爹牛通粉一試難忘，「近排試過沙爹牛通粉之後返唔到轉頭！」。不少網民亦分享更多經典配搭，以幽默方式回應，「燒鵝一定係瀨，火腿一定係米通，紙巾一定係借！」、有人認真分析味道層次，「燒鵝髀一定要瀨、咸牛肉一定要烘底、牛雜先一定要河、焗豬扒一定要炒底」，認為這些配搭早已寫入港人DNA，引起大家對港式飲食文化的共鳴。

深表遺憾

公道！

圖片來源：Threads@doublechin.au、Threads@sidooo00、OpenRice

