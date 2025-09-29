回顧梁君彥立會主席 9 年 當選後即陷英籍爭議
港人Threads分享港式麵食配搭 大批網民表示認同：定律嚟㗎嘛
近日有網民於Threads分享自己心目中最經典的港式麵食配搭，列出多個「必然」組合，帖文引起網民熱議，即睇內文：
近日有網民於社交平台 Threads 發帖，分享自己心目中最經典的港式麵食配搭，列出多個「必然」組合，被網民封為「香港人飲食定律」。帖文一出即引起熱議，短時間內吸引大批港人留言表示認同，大家亦紛紛補充自己心目中的港式美食的碳水配搭「真理」。
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
港式美食麵食配搭成熱話
樓主在帖文中列出一連串配搭，直言「牛腩一定要河，雲吞一定要麵，叉燒一定要意，雪菜一定要米，火腿一定要通，沙爹牛一定要公！仔！麵！我講既！！！」，同時Threads上亦有出現內容相似的帖文，不少網民對配搭表示認同指，「本來想入嚟話你原教旨，點知睇完之後，發現自己全部都同意」。更有人笑言，「我宣布這是香港飲食最權威的攻略！」。
大批網民分享更多經典配搭
從留言可見，不少網民即場補充自己的「飲食定律」，有人指出牛腩要視乎味道，「清湯就河粉，柱侯就飯或撈粗麵都正」，亦有人大讚沙爹牛通粉一試難忘，「近排試過沙爹牛通粉之後返唔到轉頭！」。不少網民亦分享更多經典配搭，以幽默方式回應，「燒鵝一定係瀨，火腿一定係米通，紙巾一定係借！」、有人認真分析味道層次，「燒鵝髀一定要瀨、咸牛肉一定要烘底、牛雜先一定要河、焗豬扒一定要炒底」，認為這些配搭早已寫入港人DNA，引起大家對港式飲食文化的共鳴。
圖片來源：Threads@doublechin.au、Threads@sidooo00、OpenRice
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多近期熱話
2026東京米芝蓮榜單出爐！7間必試新晉星級餐廳 這幾間「隱藏新星」你一定要知
不只會打波！「香港網球一哥」黃澤林最愛滑蛋叉燒飯！一文睇清這貼地Gen Z愛吃甚麼
結業潮2025｜屯門起家「奇蹟拉麵」再度結業 旺角店9月底結業 店方：未能與業主達成合理新合約
皇玥月餅營養標籤不符規定被勒令停售 食安：如有足夠證據會提出檢控
芫荽熱潮持續 燒賣關注組大推4大人氣芫荽燒賣 急凍版一樣咁正
颱風樺加沙｜預警八號特別告示將生效 家居防災包7大物資+4大常備儲糧清單
福岡人氣咖啡店No Coffee快閃香港3個月 必試期間限定聯乘特調咖啡
OREO保險庫｜如果世界末日OREO將成為唯一零食？ OREO建保險庫永久保存經典配方
網民Threads呻IG shop蛋糕比酒店貴 價錢離地又多限制 大推邊間五星酒店蛋糕？
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
許路兒50歲依然宛如少女！向「無齡感」美女取經身心保養，5個生活好習慣養成「逆齡」身材及顏值
50 歲許路兒美貌與身材看來如少女，「無齡感」美女的美顏習慣大公開！許路兒是台灣女星許維恩的親姊，1975 年出生的她現已 50 歲，但在社交媒體上分享的美照，看來就如少女般美得冒泡！一起來看看她的美顏習慣，一同養成「美魔女」逆生長美貌吧～Yahoo Style HK ・ 8 小時前
結業潮2025｜北角小店「Villa Villa」宣布10月24日結業 坦言生意惡做「估唔到我哋捱唔過十年」
位於北角的「Villa Villa Cafe & Bar」，定價走親民路線，主打一系列自家手製食品如麵包、意粉、薄餅等，於北角錦屏街小巷經營多年，在區內有不少捧場客。但日前店家於社交媒體貼出退場公告，指「生意惡做，加上股東陸陸續續去其他地方發展」，決定於10月24日後結業，感嘆「估唔到我哋捱唔過十年」，並多謝一眾食客的支持。Yahoo Food ・ 8 小時前
結業潮2025｜尖沙咀59年老字號「星座冰室」搬舖一年無聲結業 老闆指未能與業主達成協議退租離場
上年8月撤出香檳大廈的58年老字號「星座冰室」，原本位於香檳大廈地庫，多年來以以招牌番茄撈蛋麵風及幽暗舊式裝潢引來一眾遊客到訪。撤出後亦火速在同區加連威老道重開，餐牌不變，改以簡潔店面奉客。未知是否欠缺探店的郎秘感，最近就有網友於Thread貼文，指「一返去見到舖頭對面間星座冰室突然執咗笠」，店舖已空置並開始招租，引來不少網民熱議。Yahoo Food ・ 8 小時前
吳浩康被網民半夜留言唱歌滋擾 高EQ回應︰我諗唔使我出聲
TVB音樂綜藝《聲秀》早前爆出參加者林錦興（小林）自稱被淘汰後遭導師吳浩康Deep出言侮辱，後來TVB將吳浩康當日嘅評語片段足本公開以作交代。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
《暴君的廚師》登tvN收視史上第5名 李彩玟人氣爆升成「新男神」 網民推舉心水港版李獻
Netflix韓劇《暴君的廚師》熱播中，劇中的一段姊弟戀同樣成為觀眾焦點，飾演延志永和燕熙君李獻的潤娥和李彩玟譜出一段跨越500年的浪漫戀歌，令觀眾看得小鹿亂撞，令劇集收視最高達17.7% ，排行tvN土日劇史上收視第5名。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
鄺潔楹仙女造型出席哥哥峇里島婚禮 奢華程度令人嘆為觀止
鄺潔楹（Judy）出生於富裕家庭，與家人同住大埔淺月灣2千呎獨立屋，不過並冇依靠家人，反而積極發展自己事業。模特兒出身嘅鄺潔楹「邦民女」形象深入民心，及後加入TVB主持《3日2夜》等多個旅遊節目受到注目，又被安排出演《新四十二章》、《羅密歐與祝英台》及《新聞女王》等劇集；亦有創立自家曲奇品牌、投資健身室，以及開創專為嬌小女生而設嘅服裝系列。近日，鄺潔楹於社交平台分享親哥哥喺峇里島舉行嘅盛大婚禮影片，婚禮極具氣派，奢華度令人嘆為觀止。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
2026東京米芝蓮榜單出爐！7間必試新晉星級餐廳 這幾間「隱藏新星」你一定要知
《東京米芝蓮指南2026》於9月25日正式公佈完整名單，踏入第19屆的東京榜單再度印證東京美食強大的實力。今年共有18間餐廳星級升級，其中日本料理餐廳「明寂（Myojaku）」由二星晉升為三星，成為榜單上的焦點，另外，有六間餐廳則分別由遞升至二星及一星。同一時間，有11間餐廳亦首次榮獲一星，榜單上的餐廳涵蓋壽司、日本料理及創新料理等，以下為讀者推介7間今年最受矚目的新晉星級餐廳。Yahoo Food ・ 1 天前
深水埗美食推介｜10間超出色深水埗美食小店 吉隆坡過江龍/即包餃子/低至$42食酒店級意粉
深水埗是平民美食天堂，相信沒有人反對吧！對於食膩了連鎖店的大家來說，深水埗選擇多，想食港式的，有車仔麵、餃子等選擇，想食Cafe，又可以到大南街；而且深水埗餐廳性價比高，多點兩樣美食都不怕心痛！Yahoo Food ・ 8 小時前
37歲朱晨麗大晒「男友視覺」靚相 網民：打算戴戒指嗎？
現年37歲嘅朱晨麗（Rebecca）為2011年香港小姐冠軍，佢嘅感情生活一直備受關注，前年與何廣沛緋聞劃上句號後，不時傳出與富二代史昊洺（Kenneth）秘密拍拖，不過未有承認戀情。近日，朱晨麗喺社交網站突晒疑「男友視角」嘅靚相，引起網民紛紛留言恭喜。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
特朗普課境外電影100%關稅
美國總統川普周一 (29 日) 在社群平台 Truth Social 接連發文，宣布將對境外製作的電影與家具課徵高額關稅，理由是這兩大產業長年遭外國搶走，導致美國失去競爭力。他強調，這些措施將能「讓美國再次偉大」。鉅亨網 ・ 17 小時前
傳Lolly Talk財困半年冇糧出 成員更倒欠公司20萬
女團Lolly Talk成軍3年，由ViuTV節目《全民造星IV》8位參賽者組成，但一直以來人氣、成績不錯，更被視為另一女團COLLAR的勁敵。然而今日有傳媒報道，指傳8位成員已經有半年冇糧出，更倒欠公司20萬元，令Lolly Talk各成員求助無門。Yahoo 娛樂圈 ・ 52 分鐘前
傳阿里斥70億元洽購銅鑼灣「港島壹號中心」半幢 涉最高13層
《香港經濟日報》引述市場消息指，阿里巴巴-W(9988.HK)斥資70億元，洽購銅鑼灣甲級商廈「港島壹號中心」最高的13層，涉及樓面面積約27萬平方呎，呎價約2.6萬元。 報道指，港島壹號中心前身為「怡東酒店」，由文華東方酒店集團持有，早年斥資50億元重建，快將入伙。AASTOCKS ・ 5 小時前
韓國最強『不老女神』62歲被誤認32歲！凍齡神顏網讚：比女兒還漂亮！
其實徐貞姬的「逆齡」並不是一夜之間的奇蹟，而是數十年如一日的堅持，她相信青春不是只靠醫美，而是從日常習慣一點一滴積累而來，她的秘訣可以分為兩大關鍵：運動與保養。在運動上，她最著迷的是芭蕾！芭蕾讓她的體態線條優雅，還能鍛鍊核心力量，打造天鵝般的頸部與修長的...styletc ・ 1 小時前
16歲CORTIS忙內KEONHO被封「小車銀優」！憑高顏值出道6天即上熱搜，必知10大「新臉蛋天才」圈粉魅力
韓國怪物新人CORTIS一出道便成為熱搜話題，其中，年僅16歲的「忙內」KEONHO安乾鎬，憑藉一張零死角的帥氣臉龐攻占各大社交平台，許多網友驚呼他與「臉蛋天才」車銀優有幾分神似，更有人直言：「絕對是新一代的臉蛋天才接班人！」Yahoo Style HK ・ 7 小時前
李龍基柬埔寨登台 未婚妻Chris繼續冇影 被傳「新女」隨行 原來真係有女！
李龍基未婚妻王青霞(Chris)因違反逗留條件、管有虛假文書等罪名，被判入獄25個月。Yahoo 娛樂圈 ・ 58 分鐘前
國慶旅日| 明起十一國慶長假 國人未受「抗日電影」影響 視日本為熱門旅遊目的地
中國的十一國慶假期將於聽日開始，今年將有連續8日長假期，估計不少人將會外遊或者返鄉。有日本媒體報道，「黃金周」...BossMind ・ 38 分鐘前
萬梓良被爆拍戲時「細佬被蛇咬」 霸氣拎煙頭應對「焫一焫佢吖」
向來予人霸氣感覺嘅萬梓良，幕前演出出盡力水，鏡頭後同樣豪邁奔放。早前李思捷同麥包、黃智賢、曹永廉3位Hey brother隊友主持youtube節目《尹李吹水》，討論圈中好戲之人，萬梓良當然榜上有名。更爆嘅係李思捷大爆萬梓良試過「細佬被蛇咬」！Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
直播靈接觸 ｜碧咸紋身師Gabe爆替男星神秘部位紋身贏金像影帝
主題為「靈異紋身師」，請來殿堂級紋身師沈龍威（Gabe），他最為人津津樂道的是為「萬人迷」碧咸紋上「生死有命 富貴由天」8字真言。Yahoo 娛樂圈 ・ 28 分鐘前
台灣哪個景點不值得去？一票外國人點名「2地方」：失望到待5分鐘就離開
隨著疫情解封，台灣觀光市場逐漸復甦，各地景點湧現大量國內外遊客。近日有外國網友在網路上發起討論，詢問赴台旅遊時哪些知名景點值得「避開」，引發熱烈討論。其中，台中彩虹眷村、新北九份等知名地點都被點名。網食尚玩家 ・ 23 小時前
華女赴埃及失聯6天 揭參與電騙綁架同胞被捕
【on.cc東網專訊】中國21歲女子池廣瀅上月獨自赴埃及旅遊，惟一個多月後突然失聯6天，令親友憂心忡忡。埃及內政部官方社交帳號周二（30日）發布消息，池女目前與多人已被控制，原因是各人隸屬於一個專門從事電騙的犯罪團夥。on.cc 東網 ・ 2 小時前