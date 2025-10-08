港怡設新日間醫療中心 結合 AI 技術簡化就診流程 推免費大便隱血測試︱Yahoo

【Yahoo健康】港怡日間醫療中心今日（8 日）在金鐘開幕，提供多項日間醫療服務，包括腫瘤科門診及化療、內窺鏡檢查、小型手術、整形外科及醫療美容。中心亦引入人工智能（AI）及擴增實境（AR）技術，協助處理登記、付款及病歷記錄等程序。

中心利用 AI 及 AR 技術協助病人導航及簡化行政流程，例如手機 AR 導航功能可指引病人前往診症或治療區域，而生成式 AI 工具則可即時整理會診內容及支援多種語言。

中心設有術前麻醉門診，並提供內窺鏡檢查及多項日間小型手術，包括膿瘡切開及引流術、自體高濃度血小板血漿注射及子宮瘜肉切除術等。

設 1000 個免費大便隱血測試名額

港怡醫院執行總裁曾慶亷表示，中心採用新科技以提升診療流程效率，並希望透過日間醫療服務模式，讓市民在社區層面獲得更便捷的醫療支援。

此外，港怡日間醫療中心將與香港消化道腫瘤學會合作，提供 1,000 個免費大便隱血測試名額，推廣大腸癌早期篩查，詳情稍後公布。