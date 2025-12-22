港深創新及科技園香港園區開幕 李家超：有信心成本港創科發展示範地(陳樂陶報道)

【Now新聞台】位於落馬洲河套區的港深創新及科技園香港園區舉行開園儀式。港澳辦副主任徐啟方指，河套香港園區可為大灣區及香港發展提供有力支撐。行政長官李家超表示，有信心園區會成為香港創科發展的橋頭堡和示範地。

出席儀式的包括行政長官李家超、港澳辦副主任徐啟方、中聯辦主任周霽、深圳市副市長羅晃浩等。

港深創科園香港園區第一期發展的首3座大樓已落成，當中兩座濕實驗室大樓已有逾60間，來自內地、海外及本地企業或機構陸續進駐，餘下的5座大樓將於27年陸續完工。

廣告 廣告

徐啟方指，河套香港園區是粵港澳大灣區發展規劃落地見效的重要成果，展現一國兩制優勢的生動實踐。

港澳辦副主任徐啟方：「河套香港園區位於北部創新科技區，連接深圳的核心地帶，是引領香港創新科技產業壯大、培育壯大發展新動能的核心引擎，是粵港澳大灣區創新融合發展的企業，必定將大灣區高質量發展和香港自身更好發展，提供有力支撐。」

李家超感謝中央對創科園發展的大力支持，有信心園區能為本港提供強大推動力，服務國家高質量發展。

行政長官李家超：「展望未來，我們將繼續推進河套香港園區的建設和發展，包括優化制度銜接，深化政策支援，積極引入優質企業和世界級的科研團隊等。我有信心，河套合作區將成為香港創科發展的橋頭堡和示範地，更將成為粵港澳大灣區，以至全球創新版圖上創新政策的示範標的。」

李家超又指，連接深港園區跨河連接橋項目即日正式啟動，體現聯繫兩地園區一區兩用的新標誌。

#要聞