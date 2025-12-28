孫東表示，港深創科園10塊地共收27份意向書，相信招標時反應更好。

河套港深創科園香港園區上周正式開園，創新科技及工業局長孫東表示，港深創科園建設東西兩座跨境橋，啟用後，人員入境香港園區後可前往市區，但敏感數據及生物樣品必須留在園區。他又透露，未來會有龍頭企業在元朗科技園用地建立國家的製造業基地，正與數間內地及海外的龍頭企業商討，希望盡快有好消息公布。

孫東昨出席電視台節目指，港深創科園暫時有逾60家企業進駐，約有1,400人在園區內工作，相信明年大部分企業完成裝修後，工作人數會急升；河套香港園區正與深圳方面共同推動建設東西兩座跨境橋，其中西橋已動工，目標於明年完成，該橋將採用「無感通關」、人臉識別等便捷通關模式，供兩地園區已登記的工作人員使用，人員入境香港園區後可前往市區。他又形容，人流通了「園區活起來」。

廣告 廣告

孫東提到，一直與內地方面探索盡快打通四個創新元素的跨境流動，目前在人流、物流和數據流方面有很大進展，如生物樣本及敏感數據，建立綠色通道、採用白名單形式，審批流程亦會確保縮短時間，並確定責任歸屬和全程以科技信息化手段監控等，「確保這些敏感數據及樣品就留在河套香港園區內。它的申報、運輸、出入庫；它的使用，以至最後銷毀，希望有個全程監控。」他相信於明年企業正式營運時會推出。但承認資金流上有困難，希望國家放寬政策，允許內地公司資金便利來港，在園區投資建樓建廠等。

當局早前就園區內10塊土地收到共27份意向書，孫東稱，大部分是本地及內地發展商，相信招標時反應更好，預計明年逐步推出第一期餘下的22塊土地。

孫東表示，已有進駐港深創科園的企業開展具一定產量的中試項目，並透露正與境外製造業龍頭企業商討，在元朗科技園用地建立「國家製造業基地」，希望盡快公布好消息。他強調，未來香港產業發展的重心將落在新田科技城，並會透過公私營合作，力求同步推進新田及河套兩大項目，加快創科及先進製造業布局，為香港經濟注入新動能。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/港深創科園跨境橋明年落成便利人員流動-孫東-元朗將建國家製造業基地/631561?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral