港漂內地生去年被詐騙逾2.3億元 校方今辦防騙講座

【on.cc東網專訊】開學在即，中文大學連同執法部門向內地生及家長宣傳防騙信息。當局指，去年涉及內地學生的電話詐騙案共有327宗，損失總金額逾2.3億港元，平均每個學生被騙走逾70萬，款項來源幾乎全部來自家長。當中8成受害人屬首年來港讀書受騙，部分更未開學前已墮入騙局。

當局提醒，子女一旦突然提出匯款要求，無論是交學費、買用品或應急周轉，都應該向子女查問清楚，並了解是否有單據或證明。中港兩地執法部門都不會透過電話辦案，亦不會向任何人收取金錢，內地部門在港亦不會有辦案權。

根據分析，沙田區內發生的「假冒官員」騙案中，近97%受害人是內地生，大部分家長不知情。騙子冒充公安通常有「三部曲」，包括利用受害人對權威的服從心理、要求與受害人保持聯絡，以及社交孤立，騙徒會警告受害人不能告訴家人，否則他們也會被調查，部分受害者因為怕牽連家人，會迴避對方的追問，令騙徒得逞。

「國家特務」騙案亦針對內地學生，要求受害人協助執行所謂的特務工作，聲稱是為國家辦事，實際上要受害人接觸其他目標人物以達到詐騙目的。另外，亦有新型騙局例如利用人工智能換臉技術進行詐騙，騙徒以AI偽造事主親友的容貌和聲音，提醒同學要向親友核實訊息。

