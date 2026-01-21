港澳信義會小學35周年校慶 深耕35載攜手社區讓孩子發光發亮

港澳信義會小學（信小）今年迎來創校35周年校慶，以「感恩信小、共創未來、追求突破、揚愛和平」為主題，在校園內舉辦了一系列精彩活動！校慶當天設有超過20個以運動為主題的攤位遊戲，包括疊杯、球類運動、體適能挑戰等多元化項目，讓大家玩得盡興。學校各層更設有不同學科展覽，歡迎同區朋友入校參觀，一起了解信小的特色與風貌。當天吸引了大量小朋友、家長，以及附近幼稚園學生前來參與，現場充滿歡樂氣氛，洋溢著溫暖與活力！

港澳信義會小學35周年校慶活動圓滿結束。（學校提供）

嘉賓雲集 狄易達分享舞蹈助孩子自信與相處

啟動禮嘉賓陣容鼎盛，包括校長何彥輝先生、藝人狄易達先生，以及同區多位幼稚園校長，一同為35周年校慶揭幕。為增添慶典氣氛，並讓幼小學生親身參與，學校特別邀請同區幼稚園學生登上舞台，獻上精彩的舞蹈表演。小朋友台上活力四射的演出，瞬間點燃全場氣氛，掌聲不斷！其中一位嘉賓狄易達表示，舞蹈不僅能幫助孩子建立自信，更能促進人與人之間的相處。他鼓勵小朋友勇敢展現自我，盡情享受表演的樂趣。

藝人狄易達先生擔任嘉賓。（學校提供）

同區多位幼稚園校長，一同為35周年校慶揭幕。（學校提供）

同學們精彩演出，為慶典增添氣氛。（學校提供）

深耕將軍澳35載 為孩子搭建發光舞台

信小35年來一直深耕將軍澳區，以基督精神致力提供優質教育，培養學生德、智、體、群、美及靈育的均衡發展，使學生邁向積極人生。此外，信小致力為區內孩子搭建發光發亮的舞台。

學校於1991年創校，為緊貼時代發展，積極推動自主學習、STEM教育及電子學習。校內配備先進設施，包括專用STEM活動室、3D打印機及無人機等，讓學生親手體驗科技的樂趣。與此同時，學校重視閱讀推廣、環保教育及德育活動，每年更設不同主題，強化學生的正面價值觀。

信小積極推動自主學習、STEM教育及電子學習。（學校提供）

學校同時重視閱讀推廣、環保教育及德育活動，每年更設不同主題，強化學生正面價值觀。（學校提供）

同學們在比賽中屢獲殊榮。（學校提供）

攜手共建社區，不只是文字之談

信小課程的一大特色，就是不希望學習只停留在課本，而是真正 實踐「身心齊共長 信愛並同增」的校訓，走入社區、服務社會，將愛傳播開去！因此，學校推行「小腳板入社區」專題研習，讓同學親身走進社區，了解長者的生活需要，並為他們設計實用的生活輔助工具，例如「十項全能家具」和「多啦A夢之萬能拐杖」等創意作品。透過這些實踐，同學不僅發揮創意，更親身體驗「幫助他人、回饋社區」的意義，真正做到學以致用！

學校推行「小腳板入社區」專題研習，讓同學親身走進社區，服務社會，將愛傳播開去！（學校提供）

同學不僅發揮創意，更親身體驗「幫助他人、回饋社區」的意義，真正做到學以致用。（學校提供）

校長的話：小學是從小發掘同學優點的平台

校長何彥輝表示：「小學階段是孩子人生中最關鍵的成長時期，我們不單止傳授知識，更希望學校成為一個讓每位同學都能被看見、被肯定、被鼓勵的平台。」

學校積極推動初小同學參加集誦比賽等活動，讓每位孩子都有機會站上舞台、在聚光燈下展現自己，從而建立自信，而不是只挑選「最突出」的同學參與。校長強調：「當孩子感受到被重視，他們就會更有勇氣去嘗試、去探索，這份自信是任何課本都教不到的。」

透過多元化的活動和學習機會，學校讓孩子在安全、支持性的環境中，逐步發掘自己的優勢與潛能，培養健康的自我價值感，為未來的人生奠定堅實基礎。

何彥輝校長（學校提供）

透過多元化活動和學習機會，讓孩子逐步發掘自己優勢與潛能。（學校提供）

學校鼓勵同學去嘗試、去探索，讓每位孩子都有機會站上舞台、在聚光燈下展現自己，建立自信。（學校提供）

校友傳承溫暖 凝聚力爆棚

已畢業四年的舊生Anthony，特意回校帶領小師弟妹負責攤位遊戲，展現信小「校友傳承」的溫暖一頁。Anthony在接受訪問時表示：「回到母校，感覺就像從未離開過！當年信小給我的不僅是知識，更是滿滿的愛與支持。」

已畢業四年的舊生Anthony（左一），特意回校帶領小師弟妹負責攤位遊戲，展現信小「校友傳承」的溫暖一頁。（學校提供）

今次校慶不僅是慶祝創校35周年的里程碑，更充分展現學校超強的凝聚力——從現任學生、幼稚園小朋友，到畢業多年的校友、老師、家長，以及社區幼稚園校長，大家齊心協力，共同打造一個充滿愛與活力的大家庭，真正做到「攜手社區、培育未來」。

