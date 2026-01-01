港澳平：香港澳門不負期許 團結奮進

【Now新聞台】港澳辦發表署名「港澳平」文章指，香港和澳門不負期許、團結奮進，強調香港有力有效應對處置重大火災事故。

署名「港澳平」的文章，題為「不負期許創佳績 乘勢而上再揚帆」文章，引述國家主席習近平的新年賀詞，指要堅定不移貫徹一國兩制方針，支持港澳三地同心同行。

文章又提及港澳發展一直牽動習近平的心，強調香港和澳門不負期許、團結奮進，其中港澳民生改善成效顯著，兩地立法會選舉都圓滿成功，而維護國家安全堅定有力，危害國家安全犯罪者受到嚴懲，香港亦有力有效應對處置重大火災事故。

行政長官李家超感謝習近平在新年賀詞中對港澳的關心支持和期望，未來會團結社會，主動對接國家十五五規劃，發揮本港獨特優勢。

#要聞