狗隻入食肆｜謝展寰：考慮限每人兩狗

港澳票房突破8888 古天樂率台前幕後慶功 同賀與大哥大洪金寶 滕麗名入圍金像獎

電影《尋秦記》自去年12月31日上映至今一個多月，港澳累積票房已突破8888萬港元，現在更榮登歷年香港電影港澳票房第四位。昨晚（10/2）《尋秦記》舉行慶功宴，席上古仔宣布《尋秦記》Plus+ 多元宇宙版（加長版）2月14號會正式面世，今早（11/2）10時香港戲院會開始預售！

並順道祝賀古天樂滕麗名憑《尋秦記》分別入圍「第44屆香港電影金像獎頒獎禮」最佳男主角及最佳女配角、洪金寶提名「最佳動作設計」。昨晚出席演員包括：古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮、滕麗名、苗僑偉、張繼聰、朱鑑然、洪天明、Chris Collins、鄭雪兒、余香凝、蔡一智、歐瑞偉、陳國邦、黃文標、徐偉棟、徐浩昌（肥腸）、李凱賢、蘇宸褕（灰熊）、顏子菲、、羅浩銘、姚瑩瑩、蓋鳴暉、雪梨等。昨晚慶功宴由「可口可樂」贊助、「香港麗晶酒店」 為Hotel Partner。為慶祝Plus+ 多元宇宙版誕生，古仔更以「項少龍先生」之名，為Plus+ 多元宇宙版紀念票右上角簽名。除了公布Plus+ 多元宇宙版上映喜訊外，還邀請了幾位曾在《尋秦記》電視劇中的好拍檔一齊現身大合照，包括「雅夫人」雪梨、「龍陽君」蓋鳴暉、「朱姬」姚瑩瑩、及被指「失蹤人口」的三弟劉嘉龍，場面溫馨尤如一家人重聚。

提到終於找回失聯的三弟，古仔驚爆林峯原來一直有三弟劉嘉龍的聯絡，今次多得阿峯幫手令他與黃文標、劉嘉龍三兄弟再次團聚。古仔被問及為何將加長版命名為「Plus+ 多元宇宙版」時，他笑言：「改名嘅嘢，純粹我喜歡而已。『多元宇宙』代表故事有更多層次和可能性，『Plus』就是加強版，非常清晰！」古仔稱加長版推出後，希望票房能破億！他亦坦言有私心，希望《尋秦記》能在金像獎獲得好成績，同時也寄望憑藉即將上映的加長版，推動電影港澳票房衝刺過億港元的里程碑。而自己各憑《尋秦記》、《私家偵探》，雙料入圍「最佳男主角」，開心獲得大家對他的肯定。對《尋秦記》獲11項提名，他坦言意料之外，並戥滕麗名入圍女配開心！而獲女配提名的滕麗名則謙稱入圍而當贏，心情也份外興奮。提到2月14情人節除了尋秦記加長版上映之外，古仔並透露當日並推出個大碟，且會舉行簽名會，跟一眾fans見面。

此外，「盤兒」林峯慶功宴上再同兩位「母親大人」雪梨、姚瑩瑩合體，雪梨指再見返「盤兒」，覺得他氣質跟當年有別，之前在網上見他在演唱會中跳凳舞，驚見盤兒條腰竟如此柔軟！至於姚瑩瑩則表示開心見盤兒成家立室，大個仔了。首次參與電影宣傳的蔡一智，爆《天命最高》會有賀年版 version，希望如林峯話所言各大商場新年能播這首歌！每天新年氣氛。他並透露古仔找他演「萬良」是貪他長頭髮有古裝feel，阿智笑言為劇組慳回假髮錢。

陳小春被爆砸百萬改名！新名字超斯文　全家跟著改「應采兒冠上夫姓」

陳小春被爆砸百萬改名！新名字超斯文　全家跟著改「應采兒冠上夫姓」

58歲香港男星陳小春，早年以《古惑仔》系列中的「山雞」一角走紅影壇，近年事業重心轉往大陸，除了活躍於各大綜藝節目，更擔任了祖籍地廣東惠州的政協委員。日前他出席惠州市政協會議時，座位前的一塊名牌意外引發熱議，上面寫的並非大眾熟知的藝名，而是本名「陳泰銓」，意外揭開他花費百萬港幣改名轉運的內幕。

姊妹淘 ・ 2 小時前
鄭少秋喪女神隱3年　為亡友許紹雄激罕蒲頭

鄭少秋喪女神隱3年　為亡友許紹雄激罕蒲頭

人稱「秋官」的78歲資深藝人鄭少秋今年入行踏入60年，近年淡出幕前的他自2019年ViuTV劇集《詭探前傳》後就再無香港劇集新作，同年尾與汪明荃在雲頂開演唱會後亦幾乎絕迹舞台，鮮有再作公開露面，只在2022年女兒鄭欣宜開演唱會時低調現身撐場，並在2023年年頭在機場巧遇好友汪明荃而露面，之後就再未有照片流出，近兩年可謂完全銷聲匿迹，就連汪明荃去年開演唱會時被問到請鄭少秋做嘉賓，亦坦言不想驚動他出山，又曾表示私底下難以聯絡。不過他仍心繫娛圈好友，早前許紹雄離世時，他亦有與太太官晶華送上花牌致意。

東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前
容祖兒王菀之御用監製為女歌手唱功評級 評炎明熹A+僅次於王菲林憶蓮？

容祖兒王菀之御用監製為女歌手唱功評級 評炎明熹A+僅次於王菲林憶蓮？

不時有網民開post自行評價歌手唱功水平，仲分埋級數。畢竟呢啲係個人口味，未必中肯但勝在多人討論。估唔到連容祖兒王菀之御用監製馮翰銘Alex都出post為女歌手唱功評級。

Yahoo娛樂圈 ・ 31 分鐘前
譚嘉儀捲演唱會走數風波 怒發聲明：深表無奈及憤怒

譚嘉儀捲演唱會走數風波 怒發聲明：深表無奈及憤怒

歌手譚嘉儀於2024年舉行3場演唱會，早前和音歌手發文稱被拖糧，譚嘉儀亦表示自己為受害者，稱自己亦未收到數。之後，主辦方負責人Jelly再發文回應，反指要向譚嘉儀追數，令事件成羅生門。今日（11日），譚嘉儀再發聲明，直指對方「言論可能已構成誹謗，已將事件交予律師團隊處理」。

Yahoo娛樂圈 ・ 1 小時前
台北北投溫泉情侶離奇命案｜女友泡湯時間過長、男友受驚過度雙亡

台北北投溫泉情侶離奇命案｜女友泡湯時間過長、男友受驚過度雙亡

台北北投發生一宗離奇溫泉命案。一對中年情侶在北投行義路一間溫泉餐廳浸溫泉時，女方疑因身體不適或環境因素在湯屋內猝死；男方隨後入內察看，疑因目睹摯愛慘狀受驚過度，引發心血管疾病發作，雙雙撒手人寰。

Yahoo旅遊 ・ 21 小時前
阿Mo終現真身　用一物增強肌肉力量助駕駛電動輪椅

阿Mo終現真身　用一物增強肌肉力量助駕駛電動輪椅

男團MIRROR 2022年7月在演唱會期間發生嚴重意外，懸掛半空的巨型屏幕突然墮下並擊中舞者李啟言（阿Mo），經過3年半的復健過程，阿Mo已大有進展。去年底，其父李盛林牧師表示阿Mo在新一輪的治療循環中，確實獲得了更持久的鼓舞：「每天的復健訓練，都是對自己身體反應的一次突破。現在，他已經較少使用輪椅上的頭枕架，只有在放鬆時才會加上去，但也只是作為輔助，讓頭部和頸部能稍微休息一下。」而在每周的治療空檔，阿Mo持續練習駕馭電動輪椅，已能有限度地在狹窄通道中穿行、進出升降機，這項進步為他帶來了久違的行動自由，讓他擺脫了過去三年多以來那種強烈的空間受限感。

東方日報 OrientalDaily ・ 3 小時前
「如花」中風一度命危右身癱瘓　最新狀態曝光

「如花」中風一度命危右身癱瘓　最新狀態曝光

【on.cc東網專訊】早年在周星馳電影中以粗獷外形反串演女子「如花」而跑出，一醜成名的李健仁，2019年不幸於內地中風一度命危，右邊身癱瘓至大小便不能自理，幸好經過這幾年積極治療及進行物理治療，身體康復不少，去年尾他還現身一個慈善演唱會，雖然明顯消瘦了不少白髮又

東方日報 OrientalDaily ・ 3 小時前
山頂陽光花園大宅兩度流拍 9,000萬劈到7,000萬都冇人要 銀主出奇招求甩手

山頂陽光花園大宅兩度流拍 9,000萬劈到7,000萬都冇人要 銀主出奇招求甩手

再有罕見豪宅銀主盤推出拍賣。忠誠拍賣行公布，山頂加列山道48號陽光花園一幢單號洋房，將於本月26日以「一開即售」形式推拍。

28Hse.com ・ 20 小時前
鍾麗緹小女兒考拉16歲了！神複製媽媽美貌　全家溫馨慶生「和繼父、姊姊溫馨貼臉」

鍾麗緹小女兒考拉16歲了！神複製媽媽美貌　全家溫馨慶生「和繼父、姊姊溫馨貼臉」

2月6日，鍾麗緹的小女兒考拉（Cayla）迎來16歲生日，全家選在家中以輕鬆的方式替她慶生。沒有鋪張排場，卻因互動自然、氣氛溫馨，加上重組家庭成員齊聚一堂，引起不少討論。

姊妹淘 ・ 2 小時前
特朗普關稅踢鐵板！美眾院阻擋關稅挑戰失敗、共和黨3議員倒戈

特朗普關稅踢鐵板！美眾院阻擋關稅挑戰失敗、共和黨3議員倒戈

美國眾議院周二（11 日）以些微差距否決共和黨領袖提出的一項程序性提案，未能阻止國會對美國總統特朗普關稅政策提出立法挑戰。此舉不僅凸顯共和黨內部分歧，也為民主黨推動撤銷對加拿大等國關稅鋪路。

鉅亨網 ・ 2 小時前
屯門謀殺案死者女兒失聲驚叫　街坊入屋赫見男子頭顱布滿乾涸血漬

屯門謀殺案死者女兒失聲驚叫　街坊入屋赫見男子頭顱布滿乾涸血漬

【on.cc東網專訊】屯門新秀街井頭中村昨日發生謀殺案。一名63歲男子頭部有嚴重受傷當場證實死亡，人員經調查後拘捕死者妻子。

on.cc 東網 ・ 1 天前
【Aeon】周三新鮮日（只限11/02）

【Aeon】周三新鮮日（只限11/02）

聽日係AEON周三新鮮日，精選多款TOPVALU產品、新鮮蔬果、肉類海產、糧油雜貨、零食飲品；今期精選有中國香印提子 $25、加拿大海參 $45、卡樂B北海道薯條三兄弟 $75！特定aeon分店指定特許銷售商仲有周三新鮮日優惠！

Yahoo著數 ・ 17 小時前
醫美直擊 首爾篇 ｜何依婷主持醫美旅遊攻略節目 57歲綠葉黃梓瑋醫美應對「豪華臀」

醫美直擊 首爾篇 ｜何依婷主持醫美旅遊攻略節目 57歲綠葉黃梓瑋醫美應對「豪華臀」

由何依婷（Regina）主持連同兩位「花生友」關嘉敏、陳嘉佳合作，共12集攻略式扮靚旅遊節目《醫美直擊 首爾篇》。

Yahoo娛樂圈 ・ 22 小時前
食客怒斥酒樓團年飯套餐七個餸 網民：加一味「美點雙輝」就解決問題

食客怒斥酒樓團年飯套餐七個餸 網民：加一味「美點雙輝」就解決問題

農曆新年將至，不少家庭都會預訂酒樓團年飯，寓意一家人齊齊整整、好意頭。不過近日就有食客因為「七個餸」問題而大感不滿，在網上發文怒斥酒樓安排失禮，隨即引爆網民熱議，更掀起一場關於「食七」與傳統圍菜規矩的討論。

Yahoo Food ・ 1 天前
2026丙午馬年，農曆新年初一穿錯色小心破財？Threads熱討12生肖「漏財色」，火太旺會燒掉財運

2026丙午馬年，農曆新年初一穿錯色小心破財？Threads熱討12生肖「漏財色」，火太旺會燒掉財運

2026丙午馬年，看到丙午同為火的屬性就知道今年火很旺！火旺的話，對於屬土的人可以加強運勢，但太旺又不是太好，小心隨時旺到燒走財運！Threads就有貼文提醒12生肖在2026的「漏財色」，穿了隨時會令火氣太旺太衝動而漏財呢！

Yahoo Style ・ 1 天前
卻奧斯：C朗一走沙超聯玩完

卻奧斯：C朗一走沙超聯玩完

【Now Sports】有關基斯坦奴朗拿度最近與沙特阿拉伯聯賽之間的爭拗，前皇家馬德里隊友卻奧斯直言，如果他們趕走了這名超級球星，這個聯賽不會有人看。基斯坦奴朗拿度因不滿沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）資源分配不公，沒有給予他所效力的艾拿素足夠支持度，因此罷踢了該隊最近的兩場比賽，以示抗議，但也有官員走出來指責C朗此舉是得罪了「米飯班主」。卻奧斯（Toni Kroos）最近在自己的網上平台節目，則認為C朗如果決定離開沙特的話，損失的是沙特：「C朗到來前，幾乎無人知曉這個聯賽的存在，而現在他們卻對這位將他們推向世界球壇的功臣如此不敬。如果C朗明天離開，這個聯賽將失去所有魅力，沒有他，根本沒有會問沙特聯賽的賽果。」事實上，這名退役球星一向不同意球星為錢而去沙超聯征戰，而他重申：「沙特聯賽就是一種奇怪的現象，突然因為球星加盟而得到關注，所以沒有了球星，他們根本難成氣候。」

now.com 體育 ・ 13 小時前
1年減重14kg！　50歲羅美蘭「長跑式減重」秘訣曝光：戒酒、拒絕麵包誘惑

1年減重14kg！　50歲羅美蘭「長跑式減重」秘訣曝光：戒酒、拒絕麵包誘惑

韓國實力派演員羅美蘭（50歲）近期因身材明顯消瘦成為焦點。她曾在廣播節目與綜藝節目中大方分享，自己花了一年時間，以「健康不挨餓」為原則減重，目前總計已瘦下14公斤。這份驚人的自律就連在錄製旅遊節目時也不破功，面對機上誘人的麵包，她堅定拒絕，展現了「人生最後一次減肥」的強大意志力。

姊妹淘 ・ 1 小時前
金像獎2026 提名名單｜衛詩雅宣布陳家樂入圍影帝爆喊 DQ事件爾冬陞：若見諸相非相，則見如來

金像獎2026 提名名單｜衛詩雅宣布陳家樂入圍影帝爆喊 DQ事件爾冬陞：若見諸相非相，則見如來

第44屆香港電影金像獎，今日(10日)公布提名名單。董事局爾冬陞主席率先致辭，表示香港電影金像獎的協會成員已經增加至17個，總共有超過2,500位個人及公司會員。

Yahoo娛樂圈 ・ 23 小時前
特朗普威脅：戈迪豪大橋至少給一半 否則別通車！加拿大氣炸：瘋了！自殘行徑

特朗普威脅：戈迪豪大橋至少給一半 否則別通車！加拿大氣炸：瘋了！自殘行徑

美國總統特朗普 9 日再度升高對加拿大施壓，威脅若未取得戈迪・豪跨國大橋 (Gordie Howe International Bridge) 至少一半產權，將阻止大橋正式通車。相關言論引發加拿大政界與工商界強烈反彈，並加劇美加貿易與外交緊張局勢。

鉅亨網 ・ 14 小時前
康城租樓中伏！ 簽咗臨約先知同層有凶宅 代理搬「合約精神」拒退訂金 網民教路報《東張》：搞大件事通常有彎轉｜消委會曾引案例：代理須賠償

康城租樓中伏！ 簽咗臨約先知同層有凶宅 代理搬「合約精神」拒退訂金 網民教路報《東張》：搞大件事通常有彎轉｜消委會曾引案例：代理須賠償

將軍澳日出康城近日有租樓個案引起熱議。有網民於Threads發文表示，透過連鎖地產公司租入日出康城首都一個單位，惟在簽訂臨時租約後才發現同層有凶宅，質疑負責代理違反操守。

28Hse.com ・ 1 天前