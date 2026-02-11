電影《尋秦記》自去年12月31日上映至今一個多月，港澳累積票房已突破8888萬港元，現在更榮登歷年香港電影港澳票房第四位。昨晚（10/2）《尋秦記》舉行慶功宴，席上古仔宣布《尋秦記》Plus+ 多元宇宙版（加長版）2月14號會正式面世，今早（11/2）10時香港戲院會開始預售！

並順道祝賀古天樂和滕麗名憑《尋秦記》分別入圍「第44屆香港電影金像獎頒獎禮」最佳男主角及最佳女配角、洪金寶提名「最佳動作設計」。昨晚出席演員包括：古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮、滕麗名、苗僑偉、張繼聰、朱鑑然、洪天明、Chris Collins、鄭雪兒、余香凝、蔡一智、歐瑞偉、陳國邦、黃文標、徐偉棟、徐浩昌（肥腸）、李凱賢、蘇宸褕（灰熊）、顏子菲、、羅浩銘、姚瑩瑩、蓋鳴暉、雪梨等。昨晚慶功宴由「可口可樂」贊助、「香港麗晶酒店」 為Hotel Partner。為慶祝Plus+ 多元宇宙版誕生，古仔更以「項少龍先生」之名，為Plus+ 多元宇宙版紀念票右上角簽名。除了公布Plus+ 多元宇宙版上映喜訊外，還邀請了幾位曾在《尋秦記》電視劇中的好拍檔一齊現身大合照，包括「雅夫人」雪梨、「龍陽君」蓋鳴暉、「朱姬」姚瑩瑩、及被指「失蹤人口」的三弟劉嘉龍，場面溫馨尤如一家人重聚。

廣告 廣告

提到終於找回失聯的三弟，古仔驚爆林峯原來一直有三弟劉嘉龍的聯絡，今次多得阿峯幫手令他與黃文標、劉嘉龍三兄弟再次團聚。古仔被問及為何將加長版命名為「Plus+ 多元宇宙版」時，他笑言：「改名嘅嘢，純粹我喜歡而已。『多元宇宙』代表故事有更多層次和可能性，『Plus』就是加強版，非常清晰！」古仔稱加長版推出後，希望票房能破億！他亦坦言有私心，希望《尋秦記》能在金像獎獲得好成績，同時也寄望憑藉即將上映的加長版，推動電影港澳票房衝刺過億港元的里程碑。而自己各憑《尋秦記》、《私家偵探》，雙料入圍「最佳男主角」，開心獲得大家對他的肯定。對《尋秦記》獲11項提名，他坦言意料之外，並戥滕麗名入圍女配開心！而獲女配提名的滕麗名則謙稱入圍而當贏，心情也份外興奮。提到2月14情人節除了尋秦記加長版上映之外，古仔並透露當日並推出個大碟，且會舉行簽名會，跟一眾fans見面。

此外，「盤兒」林峯慶功宴上再同兩位「母親大人」雪梨、姚瑩瑩合體，雪梨指再見返「盤兒」，覺得他氣質跟當年有別，之前在網上見他在演唱會中跳凳舞，驚見盤兒條腰竟如此柔軟！至於姚瑩瑩則表示開心見盤兒成家立室，大個仔了。首次參與電影宣傳的蔡一智，爆《天命最高》會有賀年版 version，希望如林峯話所言各大商場新年能播這首歌！每天新年氣氛。他並透露古仔找他演「萬良」是貪他長頭髮有古裝feel，阿智笑言為劇組慳回假髮錢。

港澳票房突破8888 古天樂率台前幕後慶功 同賀與大哥大洪金寶 滕麗名入圍金像獎

港澳票房突破8888 古天樂率台前幕後慶功 同賀與大哥大洪金寶 滕麗名入圍金像獎

港澳票房突破8888 古天樂率台前幕後慶功 同賀與大哥大洪金寶 滕麗名入圍金像獎

港澳票房突破8888 古天樂率台前幕後慶功 同賀與大哥大洪金寶 滕麗名入圍金像獎

港澳票房突破8888 古天樂率台前幕後慶功 同賀與大哥大洪金寶 滕麗名入圍金像獎

港澳票房突破8888 古天樂率台前幕後慶功 同賀與大哥大洪金寶 滕麗名入圍金像獎