港澳辦轉載文章批評美國駐港總領事邀反中亂港分子出席活動

【Now新聞台】港澳辦轉載文章，批評新任美國駐港總領事伊珠麗邀請反中亂港分子出席活動。

港澳辦轉載大公文匯網的文章，指伊珠麗邀請陳方安生等反中亂港分子出席活動，質疑伊珠麗是否想重操亂港「舊業」，破壞香港得來不易的繁榮穩定；又提到外交部駐港特派員崔建春上周二接受伊珠麗的到任拜會，傳遞清晰且強烈的訊息，極具針對和指向性，就是提警告、劃紅線，指如果伊珠麗還有最基本的外交常識，就應該聽得明及聽得進，以實際行動表現誠意，否則必將遭到嚴厲的反制。

有份出席酒會的民主黨前主席劉慧卿回應稱，無人說過不准去外國政府活動或酒會。

