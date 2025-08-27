港珠澳大橋入境貨車檢3100疑冒牌手提電話 56歲男司機被捕

【on.cc東網專訊】香港海關於上周二(19日)在港珠澳大橋香港口岸檢獲約3,100懷疑冒牌手提電話，估計市值約460萬港元。海關當日透過風險評估，在港珠澳大橋香港口岸截查一輛入境貨車。經檢查後，海關人員在車斗內檢獲該批懷疑冒牌手提電話，遂拘捕56歲男司機。

初步調查顯示，該批懷疑冒牌手提電話將會轉口至海外地區。案件仍在調查中，被捕男子現正保釋候查。根據《商品說明條例》，任何人進出口冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬港元及監禁5年。

