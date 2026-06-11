港珠澳大橋香港口岸離境大堂於本月25日推出「無感e道」服務，是全港首個「無感通關」試點。合資格而經登記的旅客可使用無感e道時，通關全程毋須停步，亦毋須出示香港身份證或e道二維碼，出境過程由傳統e道所需的8秒，縮減至5秒。入境處表示，系統準確率超過99%，預計5萬人受惠。

無感e道運用容貌識別和人工智能影像分析技術，旅客通過無感e道時同時進行身份辨認和核實。傳統e道兩道閘門均會關上，而無感e道則採用「閘門常開」設計。已登記人士通過時，兩道閘門保持打開，全程毋須停步。而閘門只會在有需要時才會關上，例如當系統偵測到將要進入無感e道的人士並未登記，閘門便會關上。

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港珠澳大橋口岸 無感e-道

港珠澳大橋口岸 無感e-道

使用資格方面，凡年滿11歲並持有有效智能身份證，且於過去90日內經大橋香港口岸旅檢大樓出境或入境達10次或以上的香港永久性居民，即符合資格登記使用無感e道服務。即日起合資格人士可以使用具備生物特徵認證技術的智能電話，下載入境處的「非觸式e道」流動應用程式完成登記，而11至17歲的合資格香港永久性居民，必須在父母或合法監護人同意下辦理登記手續。

辦理出境手續時，已登記人士無感e道後，只須面向前方，以正常步速通過並與其他使用人士保持適當距離，全程毋須停步，亦毋須出示任何旅行證件或e道二維碼，即可完成出境手續。而未有登記的人士走近時，閘門會關閉，並提示旅客要先登記。

入境處提醒，旅客使用無感e道時，仍須攜帶有效的香港身份證。此外，市民仍可選擇使用其他e道或傳統櫃位辦理出入境檢查手續。

首引AI影像分析 準確度逾99%

入境處助理處長(資訊系統)柯重鈺表示，今次首度引入人工智能影像分析，能夠準確計算進入和離開e道的人數，亦提升容貌識別技術，運用人工智能進一步提升精準度，利用演算法進行容貌驗證和對比，減低容貌識別技術受年齡變化或移動令影像模糊所帶來的影響，系統測試的準確度達逾99%。他指，是次斥資600萬元研發系統，當日後服務擴展，有望下調每條無感e道的成本。

柯重鈺表示，今次選擇港珠澳大橋香港口岸是作為試點計劃，重點是希望收集更多數據，用作計算準確率和速度。他續指，預計受惠人數達5萬，佔整個口岸出入境人數20%，有效起到分流作用，處方會檢視無感e道的運作成效，研究進一步擴展至其他關口，並擴大合資格使用人士。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1035729/港珠澳大橋口岸本月25日推無感e道-人臉識別5秒過關-毋須出示身份證?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral