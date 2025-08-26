港珠澳大橋截查私家車 海關檢獲兩隻懷疑非法進口幼貓 市值約 3 萬元︱Yahoo

其中一隻懷疑非法進口幼貓（政府新聞處）

【Yahoo新聞報道】香港海關昨日（25 日）在港珠澳大橋香港口岸破獲一宗涉嫌利用跨境私家車非法進口動物案件，檢獲兩隻懷疑非法進口的幼貓，估計市值約 3 萬元。

海關表示，人員在口岸截查一輛入境私家車，並於後排座位的兩個手提袋內發現幼貓，隨即拘捕一名 42 歲男司機及一名 38 歲女乘客。案件已交由漁農自然護理署跟進調查。

海關提醒市民，任何人未領有有效許可證而輸入動物屬違法。根據《狂犬病規例》，非法輸入動物、動物屍體或動物產品，一經定罪，最高可被判罰款 5 萬元及監禁一年。

