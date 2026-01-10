港珠澳大橋珠海口岸天地：跨境玩樂首站！購物、美食、手信全攻略

隨住港珠澳大橋正式開通，珠海口岸天地已經迅速成為連接珠海、香港、澳門三地最重要嘅核心交通樞紐同商業區。呢度唔單止係各位跨境旅客嘅必經之路，更係一個集合咗購物、美食同休閒設施於一身嘅大型綜合體，為大家帶嚟超方便嘅一站式體驗！無論你係想搵免稅精品、買返啲特色手信送畀親友，定係想喺出發/到達前品嚐最地道嘅美食，港珠澳大橋珠海口岸天地都能夠滿足到你。呢度唔再只係一個普通嘅過關口岸，而係你旅程中絕對唔可以錯過嘅理想目的地。

廣告 廣告

本文將會帶你深入探索口岸天地嘅每個角落！我哋會由最實用嘅交通攻略講起，再為你逐一介紹必食餐廳同特色手信，全方位解鎖呢個新興商業區嘅無限魅力，幫你喺呢度過一個充實又愉快嘅時光。

港珠澳大橋珠海口岸天地：跨境旅客嘅全方位補給站

港珠澳大橋珠海口岸天地，係隨住世界級跨海工程「港珠澳大橋」落成而誕生嘅綜合商業區。佢坐落喺珠海口岸嘅核心位置，設計初衷就係為咗一眾往返三地嘅旅客，提供最方便嘅購物、餐飲同埋休息空間。

⚡ 現代化通關體驗，過完關即刻開行街

呢個商業新地標將現代化設施同國際品牌結合，宗旨係要令每一位旅客喺完成高效嘅通關手續後，唔使行遠，一出關就即刻可以沉浸喺充滿驚喜嘅消費天地。無論你係想喺出發前搵個地方坐低飲杯嘢，定係到埗後想即刻掃貨，口岸天地都可以帶畀你一個既舒適又多元化嘅消費體驗。

小編提點： 口岸天地嘅設計動線非常直接，基本上你跟住「出境」或「入境」嘅指示行，就會經過呢個熱鬧嘅商業區，完全唔驚搵唔到路！

��珠海 | 「口岸天地」(Port World) 正式開幕��

🚌 港珠澳大橋口岸天地：交通全攻略

去口岸天地非常簡單，無論係坐「金巴」定係自駕，落車行幾步就到！

🚍 24小時最強交通：穿梭巴士「金巴」

對於往返香港同珠海嘅旅客嚟講，「金巴」係最方便、亦係最多人揀嘅交通工具。佢提供 24 小時全天候服務，班次極之頻密，無論你幾點出發都無問題！

港珠線： 連接香港口岸同珠海口岸，車程只需約 40 分鐘 。

港澳線： 連接香港口岸同澳門口岸。

💡 下車後點行？ 當你坐金巴抵達珠海口岸後，會喺旅檢大樓落車。完成快靚正嘅過關手續後，一出關只要跟住指示牌行，就可以直接去到目的地——「港珠澳大橋口岸天地 B 區」。成個過程無縫銜接，行幾步就可以開餐同購物！

🚗 自駕人士注意

如果你係打算自駕前往（經大橋「港車北上」或由珠海市內出發），可以將愛車泊喺口岸嘅 P1 地下停車場 B 區，泊好車之後上樓就係商業區，非常方便。

港珠澳大橋

🍴 港珠澳大橋口岸天地：必食美食地圖！40+ 間餐廳任你揀

口岸天地 B 區擁有成 4 萬平方米嘅超大商業空間，入面集合咗超過 40 間特色餐廳同零售店，簡直係一個「迷你版城市中心」！無論你想坐低慢慢食，定係過關前快閃掃街，呢度都應有盡有。

簡也：珠海限定！錯過咗就飲唔到 🍵

如果你係手搖飲品控，一定要試呢間「珠海之光」！「簡也」目前只係紮根珠海，連深圳都未有分店，係名副其實嘅珠海限定。

必飲推介： 「客家英紅金獎英式奶茶」 。選用金獎英紅茶底，茶味高雅醇厚，清爽唔甜膩。

客製化： 建議加配 Q 彈 特製茶凍 ，或者轉做 椰奶版本 （乳糖不耐症朋友嘅福音！）。

小編評價： 唔少人過關返港前都要買返兩杯，甚至話「離開珠海前唔飲會後悔」！

瑞可爺爺：日本大阪過江龍，必買芝士蛋糕 🧀

唔使去日本，喺口岸就食到大阪老字號嘅經典！「瑞可爺爺」主打即叫即做嘅日式芝士蛋糕。

口感驚喜： 剛出爐嘅蛋糕好似雲朵咁鬆軟綿密，入口即化，芝士味濃郁得嚟又唔會覺得膩。

送禮首選： 除咗原味，仲有朱古力同抹茶等口味。好多旅客都會買一個返屋企做手信，精緻又有心意！

禧煲鮮牛肉火鍋：牛魔王集結地！CP 值極高 🥩

想喺過關前食餐飽？去「禧煲」就啱晒。呢度主打潮汕鮮牛肉火鍋，所有牛肉都係即叫即切，保證新鮮！

必點菜式： 「吊龍伴」 （口感紮實）、 「嫩牛肉片」同埋「手打牛肉丸」 。肉汁豐富，牛味十足！

驚喜福利： 除咗牛肉正，呢度仲有水果、花茶任食任飲，配菜選擇（如手打蝦滑、小酥肉）亦非常多，CP 值高到爆燈！

小編提點： 「瑞可爺爺」出爐時經常要排隊，建議一去到口岸就先去睇吓出爐時間，買完再去行街或者食火鍋就最 perfect！

港珠澳大橋口岸天地：必買手信推介！一站式掃盡澳葡風味

作為連接三地嘅核心樞紐，口岸天地最正嘅地方，就係集結咗超多澳門著名嘅手信品牌！就算你今次行程冇去澳門，都一樣可以喺度將最地道嘅葡式風味帶返香港。

澳門名店進駐：經典品牌一覽

喺口岸天地，你可以搵到多家口碑極佳嘅手信店，包括：

澳門葡鉅現烤工坊 ：主打現烤現賣，香味傳遍成個大堂。

澳氹手信 、 官也媽媽 ：充滿濃厚嘅官也街情懷，包裝精緻。

澳茗園：傳統與現代結合嘅特色禮盒。

🥐 必買清單：唔止杏仁餅咁簡單

呢度嘅手信種類非常豐富，梗有一款啱你心水：

現場製作杏仁餅 ：可以親眼睇住師傅製作，入口甘香鬆化。

香脆葡撻 ：剛出爐嘅葡撻皮脆蛋嫩，係熱門嘅快閃美食。

手作曲奇與蛋卷：口味選擇極多，每一啖都係滿滿嘅澳葡美食記憶。

小編提點： 呢度嘅手信店好多都提供試食，大家可以試啱口味先買。而且喺口岸天地買手信，買完直接拎上金巴返香港，比起喺市區拎住周圍走方便得多！

��珠海 | 「口岸天地」(Port World) 正式開幕��

圖片來源：Loklok Cook

珠海酒店推介

心動不如行動！Trip.com 獨家優惠限時開跑，即日起至售完為止，凡透過 Trip.com 官方網站或手機應用程式註冊成為會員，即可立即享有高達 8% 的專屬折扣！機會難得，數量有限，立即點擊下方連結，預訂您的橫琴精彩旅程，把握這不容錯過的優惠，開啟您的夢幻之旅吧！此處查看更多！

如果你追求「極致方便」，呢間酒店嘅位置簡直無敵。 就喺拱北口岸對面，行路去口岸、城軌珠海站或者口岸購物廣場都係幾分鐘嘅事，去橫琴長隆亦有直通巴士。

適合人士： 追求快閃、唔想搬住行李周圍行、或者係第二日要趕高鐵嘅朋友。

風格： 設計比較時尚現代，整體感覺好新淨，性價比極高。

珠海龍珠達國際酒店（拱北口岸高鐵站店）

Shop Now





呢間係拱北嘅「老牌五星級」代表，服務同配套都非常穩陣。 同樣係喺拱北口岸隔離，最正係佢好多房都可以直接望到港珠澳大橋同澳門海景。

適合人士： 一家大細親子遊，或者鍾意五星級酒店服務、想喺房入面睇靚景嘅旅客。

風格： 雖然開咗一段時間，但近年有翻新，設施比較大氣，自助餐亦都好受港人歡迎。

珠海來魅力假日酒店（拱北口岸高鐵站店）





Shop Now





如果你想遠離一下拱北口岸嘅喧囂，感受返「度假 Feel」，海灣大酒店係另一個層次。位於情侶南路，正對住大馬路同海景。佢最大特色係有個無邊際戶外泳池，影相打卡一流。

適合人士： 情侶出遊、度假放鬆、鍾意行海濱長廊散步嘅朋友。

風格： 風格優雅精緻，服務水準好高，係珠海經典嘅豪華酒店，景觀比拱北市中心開揚得多。

珠海海灣大酒店

Shop Now





更多珠海攻略



