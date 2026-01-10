食物中毒如何向餐廳追究？一文整理黃金 72 小時應做事項
港珠澳大橋珠海口岸天地：跨境玩樂首站！購物、美食、手信全攻略
隨住港珠澳大橋正式開通，珠海口岸天地已經迅速成為連接珠海、香港、澳門三地最重要嘅核心交通樞紐同商業區。呢度唔單止係各位跨境旅客嘅必經之路，更係一個集合咗購物、美食同休閒設施於一身嘅大型綜合體，為大家帶嚟超方便嘅一站式體驗！無論你係想搵免稅精品、買返啲特色手信送畀親友，定係想喺出發/到達前品嚐最地道嘅美食，港珠澳大橋珠海口岸天地都能夠滿足到你。呢度唔再只係一個普通嘅過關口岸，而係你旅程中絕對唔可以錯過嘅理想目的地。
本文將會帶你深入探索口岸天地嘅每個角落！我哋會由最實用嘅交通攻略講起，再為你逐一介紹必食餐廳同特色手信，全方位解鎖呢個新興商業區嘅無限魅力，幫你喺呢度過一個充實又愉快嘅時光。
預訂即慳，平價租車立享 88 折優惠 💞
熱門機票優惠、Trip Coins+里數一齊賺 🎶
快閃機票、高鐵優惠、交通卡優惠 🥰
熱門景點門票、優惠套票 👑
Trip.com優惠大合集 (不停更新)
港珠澳大橋珠海口岸天地：跨境旅客嘅全方位補給站
港珠澳大橋珠海口岸天地，係隨住世界級跨海工程「港珠澳大橋」落成而誕生嘅綜合商業區。佢坐落喺珠海口岸嘅核心位置，設計初衷就係為咗一眾往返三地嘅旅客，提供最方便嘅購物、餐飲同埋休息空間。
⚡ 現代化通關體驗，過完關即刻開行街
呢個商業新地標將現代化設施同國際品牌結合，宗旨係要令每一位旅客喺完成高效嘅通關手續後，唔使行遠，一出關就即刻可以沉浸喺充滿驚喜嘅消費天地。無論你係想喺出發前搵個地方坐低飲杯嘢，定係到埗後想即刻掃貨，口岸天地都可以帶畀你一個既舒適又多元化嘅消費體驗。
小編提點： 口岸天地嘅設計動線非常直接，基本上你跟住「出境」或「入境」嘅指示行，就會經過呢個熱鬧嘅商業區，完全唔驚搵唔到路！
【珠海九洲港-香港上環/港澳碼頭】珠海九洲港-香港市區上環/港澳碼頭 單程/往返 船票，低至HK$187(1821人已購)
【珠海九洲港至香港尖沙咀/中港城碼頭】珠海九洲港至香港尖沙咀/中港城碼頭至珠海九洲港/單程/往返船票，低至HK$111(987人已購)
中國大陸 5G eSIM | 日用包/流量包 | 支持ChatGPT | 24小時計費 | 1-30天 | QR code，低至HK$3(569178人已購)
🚌 港珠澳大橋口岸天地：交通全攻略
去口岸天地非常簡單，無論係坐「金巴」定係自駕，落車行幾步就到！
🚍 24小時最強交通：穿梭巴士「金巴」
對於往返香港同珠海嘅旅客嚟講，「金巴」係最方便、亦係最多人揀嘅交通工具。佢提供 24 小時全天候服務，班次極之頻密，無論你幾點出發都無問題！
港珠線： 連接香港口岸同珠海口岸，車程只需約 40 分鐘。
港澳線： 連接香港口岸同澳門口岸。
💡 下車後點行？ 當你坐金巴抵達珠海口岸後，會喺旅檢大樓落車。完成快靚正嘅過關手續後，一出關只要跟住指示牌行，就可以直接去到目的地——「港珠澳大橋口岸天地 B 區」。成個過程無縫銜接，行幾步就可以開餐同購物！
🚗 自駕人士注意
如果你係打算自駕前往（經大橋「港車北上」或由珠海市內出發），可以將愛車泊喺口岸嘅 P1 地下停車場 B 區，泊好車之後上樓就係商業區，非常方便。
🍴 港珠澳大橋口岸天地：必食美食地圖！40+ 間餐廳任你揀
口岸天地 B 區擁有成 4 萬平方米嘅超大商業空間，入面集合咗超過 40 間特色餐廳同零售店，簡直係一個「迷你版城市中心」！無論你想坐低慢慢食，定係過關前快閃掃街，呢度都應有盡有。
簡也：珠海限定！錯過咗就飲唔到 🍵
如果你係手搖飲品控，一定要試呢間「珠海之光」！「簡也」目前只係紮根珠海，連深圳都未有分店，係名副其實嘅珠海限定。
必飲推介： 「客家英紅金獎英式奶茶」。選用金獎英紅茶底，茶味高雅醇厚，清爽唔甜膩。
客製化： 建議加配 Q 彈特製茶凍，或者轉做椰奶版本（乳糖不耐症朋友嘅福音！）。
小編評價： 唔少人過關返港前都要買返兩杯，甚至話「離開珠海前唔飲會後悔」！
瑞可爺爺：日本大阪過江龍，必買芝士蛋糕 🧀
唔使去日本，喺口岸就食到大阪老字號嘅經典！「瑞可爺爺」主打即叫即做嘅日式芝士蛋糕。
口感驚喜： 剛出爐嘅蛋糕好似雲朵咁鬆軟綿密，入口即化，芝士味濃郁得嚟又唔會覺得膩。
送禮首選： 除咗原味，仲有朱古力同抹茶等口味。好多旅客都會買一個返屋企做手信，精緻又有心意！
禧煲鮮牛肉火鍋：牛魔王集結地！CP 值極高 🥩
想喺過關前食餐飽？去「禧煲」就啱晒。呢度主打潮汕鮮牛肉火鍋，所有牛肉都係即叫即切，保證新鮮！
必點菜式： 「吊龍伴」（口感紮實）、「嫩牛肉片」同埋「手打牛肉丸」。肉汁豐富，牛味十足！
驚喜福利： 除咗牛肉正，呢度仲有水果、花茶任食任飲，配菜選擇（如手打蝦滑、小酥肉）亦非常多，CP 值高到爆燈！
小編提點： 「瑞可爺爺」出爐時經常要排隊，建議一去到口岸就先去睇吓出爐時間，買完再去行街或者食火鍋就最 perfect！
港珠澳大橋口岸天地：必買手信推介！一站式掃盡澳葡風味
作為連接三地嘅核心樞紐，口岸天地最正嘅地方，就係集結咗超多澳門著名嘅手信品牌！就算你今次行程冇去澳門，都一樣可以喺度將最地道嘅葡式風味帶返香港。
澳門名店進駐：經典品牌一覽
喺口岸天地，你可以搵到多家口碑極佳嘅手信店，包括：
澳門葡鉅現烤工坊：主打現烤現賣，香味傳遍成個大堂。
澳氹手信、官也媽媽：充滿濃厚嘅官也街情懷，包裝精緻。
澳茗園：傳統與現代結合嘅特色禮盒。
🥐 必買清單：唔止杏仁餅咁簡單
呢度嘅手信種類非常豐富，梗有一款啱你心水：
現場製作杏仁餅：可以親眼睇住師傅製作，入口甘香鬆化。
香脆葡撻：剛出爐嘅葡撻皮脆蛋嫩，係熱門嘅快閃美食。
手作曲奇與蛋卷：口味選擇極多，每一啖都係滿滿嘅澳葡美食記憶。
小編提點： 呢度嘅手信店好多都提供試食，大家可以試啱口味先買。而且喺口岸天地買手信，買完直接拎上金巴返香港，比起喺市區拎住周圍走方便得多！
圖片來源：Loklok Cook
珠海酒店推介
心動不如行動！Trip.com 獨家優惠限時開跑，即日起至售完為止，凡透過 Trip.com 官方網站或手機應用程式註冊成為會員，即可立即享有高達 8% 的專屬折扣！機會難得，數量有限，立即點擊下方連結，預訂您的橫琴精彩旅程，把握這不容錯過的優惠，開啟您的夢幻之旅吧！此處查看更多！
珠海龍珠達國際酒店（拱北口岸高鐵站店）
如果你追求「極致方便」，呢間酒店嘅位置簡直無敵。 就喺拱北口岸對面，行路去口岸、城軌珠海站或者口岸購物廣場都係幾分鐘嘅事，去橫琴長隆亦有直通巴士。
適合人士： 追求快閃、唔想搬住行李周圍行、或者係第二日要趕高鐵嘅朋友。
風格： 設計比較時尚現代，整體感覺好新淨，性價比極高。
珠海來魅力假日酒店（拱北口岸高鐵站店）
呢間係拱北嘅「老牌五星級」代表，服務同配套都非常穩陣。 同樣係喺拱北口岸隔離，最正係佢好多房都可以直接望到港珠澳大橋同澳門海景。
適合人士： 一家大細親子遊，或者鍾意五星級酒店服務、想喺房入面睇靚景嘅旅客。
風格： 雖然開咗一段時間，但近年有翻新，設施比較大氣，自助餐亦都好受港人歡迎。
珠海海灣大酒店
如果你想遠離一下拱北口岸嘅喧囂，感受返「度假 Feel」，海灣大酒店係另一個層次。位於情侶南路，正對住大馬路同海景。佢最大特色係有個無邊際戶外泳池，影相打卡一流。
適合人士： 情侶出遊、度假放鬆、鍾意行海濱長廊散步嘅朋友。
風格： 風格優雅精緻，服務水準好高，係珠海經典嘅豪華酒店，景觀比拱北市中心開揚得多。
更多珠海攻略
*Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
其他人也在看
陳詩欣與蔡嘉欣等好友慶生 嫁有米老公生活幾級跳 曾大曬名牌收藏被封「拜金KOL」
前TVB小花陳詩欣（Eunice）於去年7月為有米老公誕下兒子，並分享生B前後嘅過程及BB誕生一刻。陳詩欣產後極速修身，於3個月成功減掉15磅，好快就回復生產前狀態。日前，陳詩欣與好友何依婷、蔡嘉欣和譚嘉儀到餐廳食飯慶祝33歲生日，眾人為陳詩欣送上生日蛋糕及飛吻。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
謝婷婷一家四口低調回港 入住5五星級酒店飽覽維港靚景
現年43歲嘅謝婷婷（Jennifer），曾跟隨父母及哥哥謝霆鋒加入娛樂圈，佢喺2019年突然宣布已秘密誕下女兒Sara，之後便淡出幕前移居加拿大溫哥華低調生活，專心享受湊女生活。去年5月，Jennifer上載與男友Mathew合照，宣布再度懷孕，7月順利誕下囝囝Brooklyn Milne，一家四口幸福美滿。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
英超話題 ｜兩黃一紅 懷斯「停賽」半年
阿仙奴球星懷斯（Declan Rice）被判「停賽」半年，即時生效。到底發生咩事？Yahoo 體育 ・ 10 小時前
日本旅遊不能穿花襯衫？友人急勸：沒事別穿！恐惹禍上身...網友一面倒吐槽
每個國家的文化習慣都不同，若沒有深入了解恐會觸犯一些禁忌。一名網友分享他在日本大阪旅遊時的經歷，他帶著花襯衫被同行的朋友勸阻，稱在市區附近可能會引起不必要的麻煩，讓他相當納悶，貼文曝光引起了網友的熱烈討論。Japhub日本集合 ・ 22 小時前
60歲李麗珍從感情波折中好好自觀，曾覺得戀愛大過天到回首愛情的勇氣：爛桃花是上天給我的磨練
李麗珍確是從小美到大，由小時Baby Fat的「珍妹」，到今個月「登六」，仍是漂亮的女士。桃花不絕，初出道就成為萬千觀眾的夢中情人，自認戀愛腦的她，在經歷離婚後，加多上了人生歷練，似乎獲得回首的勇氣，也得出更寶貴的戀愛觀，值得不同年紀的女性參考。Yahoo Style HK ・ 1 天前
向華強爆古天樂為拍《尋秦記》一度陷入財政危機 出面尋求協助：再虧下去要睡天橋底
電影版《尋秦記》自除夕上映以來好評滿滿，電影公司於前日（6日）公布《尋秦記》喺港澳票房累計逾4,500萬，打破2024年《破•地獄》創下嘅紀錄，成為歷年香港電影及華語電影首週票房冠軍。近日，影壇大亨向華強喺社交平台公開《尋秦記》嘅幕後故事，透露主演兼監製古天樂為咗成就呢部心血之作，曾一度陷入財政危機。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
陳妍希搣甩「小籠包」污名 成功還原15年前「沈佳宜」
【on.cc東網專訊】台灣女星陳妍希主演的內地劇集《狙擊蝴蝶》口碑、收視不俗，連帶人氣亦攀升，這陣子不時接活動密密賺的她，日前以紅噹噹裝束出席護膚品牌晚宴活動的她，事後社交平台PO了多張美照，一身紅白旗袍晚禮服示人的她，配以長辮盤繞造型優雅脫俗，引發網民熱議。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
林盛斌打爛獎座 吳家樂鄧兆尊質疑自製效果 再踢爆「被撮合姻緣」女星同Bob根本唔熟
TVB《萬千星輝頒獎典禮》星期日喺澳門舉行，當晚其中一個亮點應該係獲頒最佳男主持嘅林盛斌Bob，喺得獎致詞時一時激動，將手上嘅獎座拍落頒獎台，點知獎座應聲一分為二，令全場嘩然。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
網上熱話｜父親愛車任兒子塗鴉 網民稱「好欣賞你嘅豁達」 車主有回應
不少車主一直擔心自己的愛車被劃花刮傷，惟若成為「塗鴉畫板」，會否當場震怒？近日有網民在街頭發現一架紅色私家車被黑色箱頭筆畫滿公仔、圖案及文字，疑是車主被家中小童塗鴉。有關照片被上傳於社交平台Threads，樓主直言「想同呢位爸爸講聲好欣賞你嘅豁達」，及後有疑似車主「現身」向樓主回應，後者代為發言「佢話只要一對仔仔開心就am730 ・ 20 小時前
一周星星 ｜曾志偉暢談五年總經理任期得失感受「我冇諗過我咁鬼冇用」
娛樂訪談節目《一周星星》第五集嘉賓，是在早前舉行的《萬千星輝頒獎典禮2025》中榮獲「萬千光輝榮譽傳奇」獎項的曾志偉，本集主持更是由志偉親自欽點的「最佳主持」黎芷珊。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
港鐵老翁揮拳案｜事主期望法律懲罰 獲親友支持勇敢尋公義 據了解72歲男落網｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】港鐵列車日前發生一宗老翁揮拳襲擊女乘客事件。事主李小姐向《Yahoo 新聞》表示，今日（9日）下午 3 時許致電黃大仙警署查詢案件進度時，獲悉涉事通緝人士已歸案。據了解，一名 72 歲男子今日到警署自首。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
楊偲泳激罕PO與張振朗合照 嘉年華玩樂大曬戰利品展露滿足笑容
張振朗與楊偲泳（Renci）於2019年被網民踢爆著情侶衫遊日本拍拖，及後公開戀情，二人一直愛得低調，不過偶然都會喺社交平台小放閃一下，例如楊偲泳喺去年情人節上載「男友視角」照片，寫道：「角色限定 售完即止！」，令張振朗宣示主權留言：「我買！」。二人拍拖6年，早已融入朋友圈，張振朗都會帶楊偲泳出席好友飯局；近日，二人與一班朋友到嘉年華玩樂，楊偲泳更罕有地於IG限時動態分享與張振朗和朋友嘅合照。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
據報日本首相高市早苗擬考慮解散眾議院 圓匯急跌
日本《讀賣新聞》周五報道，首相高市早苗周五開始研究解散眾議院的可能性。若成事，眾議院選舉料於2月上旬至中旬舉行投票。AASTOCKS ・ 13 小時前
【惠康】買4支Darlie牙膏送總值$359禮品、$22換2包蟹黃小籠包（即日起至15/12）
買4支Darlie全亮白酵素牙膏，即送總值$359豐富禮品YAHOO著數 ・ 1 天前
特朗普可以如何「拿下」格陵蘭？
美國總統唐納德·特朗普（Donald Trump）想要拿下格陵蘭——而白宮已確認，一切選項都在考慮之中，包括使用武力。 雖然軍事行動只是眾多經濟與政治選項之一，但由於這將是北約成員國之間的攻擊，此舉將對北約構成夢魘般的場景，甚至可能是一個生存危機。 特朗普一再聲稱格陵蘭「對美國國家安全至關重要」，並毫無證據地宣稱該地「到處都是俄羅斯和中國的船隻」。 在美國、英國和丹麥專家的協助下，我們探討總統可能考慮的各種選項，以及每個選項可能的理由。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
吳煒倫強勢力作《夜王》最新預告出爐 黃子華鄭秀文教你「坐客」尋歡
億萬票房導演吳煒倫繼《毒舌大狀》之後，執導第二部力作《夜王》強檔賀歲，與眾尋歡迎馬年，電影公司今日釋出最新預告，活色生香，紙醉金迷，黃子華、鄭秀文（Sammi）率一眾艷麗女公關王丹妮、廖子妤、楊偲泳、譚旻萱、李芯駖、林熙彤等夜夜笙歌，閃耀舞場，讓大家置身風月場中，盡享溫柔鄉。繼早前率先登場的「東日夜總會」台柱亮麗曝光後，新一組高質女公關香艷蒲頭，身材玲瓏浮凸，有前有後，極具看頭！一於盡興笑迎新歲。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
別只會買化妝品、藥品！網友推薦日本必買藥妝Top10，１物超便宜又耐用
到日本旅遊，除了賞櫻、泡湯、吃美食之外，「藥妝店」更是觀光客必逛的重點行程！從保養、彩妝品到身體不適時的應急藥品，日本藥妝以高CP值、選擇多元又好入手著稱，讓許多旅客一逛就忍不住大肆採購、行李箱瞬間裝食尚玩家 ・ 23 小時前
有種好友叫「宣萱與古天樂」，男女間無純友誼嗎？看到他們的互動都會心微笑了
《尋秦記》電影上映，宣萱與古天樂經常一起出席宣傳。鏡頭前他們的交流大家都看得津津樂道，私下他們的互動更是「甜到甩牙」。日前戲裡面飾演項寶兒的朱鑑然，發布一條古天樂幫宣萱用風筒吹頸止痛的短片，並寫著：「Jessica脖子痛，古爹爹說可以用吹風機吹暖頸脖…」影片瞬間在Threads上變成熱話，亦有網民指他們的互動如「老夫老妻」，想他們原地結婚。在他們身上看到，友情原來可以比愛情更甜！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
【UNIQLO】春色新裝 保暖單品低至 $79（即日起至15/01）
Uniqlo今期限定優惠春色新裝，男女都可以著嘅防風外套、長褲，同埋一家大細嘅HEATTECH極暖系列，與大家溫暖過冬！YAHOO著數 ・ 23 小時前
長輩去日本玩被坑錢？揭內幕：招牌出現這個要小心
旅台日本作家「日本人的歐吉桑」在FB指出，有位網友來信詢問，一位長輩打算獨自在日本旅遊兩週。在台灣，他們先購買了國際網路卡，並且台灣的電信公司提供了非常好的服務，對於問題都能即時回答，並親自指導長輩如何更換SIM卡以及輸入序號等操作。然而，當長輩到達日本後，試圖請當地的電信公司幫忙使用針將SIM卡彈出，卻被收取了500日圓（約台幣110元）的費用，而且還要由長輩自己使用帶來的針來操作，甚至在請店員幫忙輸入序號時也被拒絕。這位網友對日本的電信公司態度不友善並且收取服務費感到困惑，並問道這是日本文化中沒有免費服務的一部分嗎？Japhub日本集合 ・ 1 天前