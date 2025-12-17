港產前 Apple 工程師打造 TikTok 爆款遊戲機？Nex Playground 榮登 Amazon Black Friday 熱銷榜首

關注

宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道

在這個 2025 年的聖誕購物旺季，遊戲界出現了一匹令人意想不到的黑馬。當全球玩家都在瘋搶 Nintendo Switch 2 或 PS5 Pro 時，一款由香港人 David Lee 創辦的初創公司所推出的「玩具遊戲主機」—— Nex Playground，竟在 Amazon Black Friday 期間創下驚人銷量，不僅榮登「隨插即用遊戲機」（Plug & Play Video Games）類別的銷售冠軍，更在特定週數的銷量榜上力壓 Xbox Series X|S，成為美國家庭今年最渴望得到的聖誕禮物。

擊敗巨頭的「客廳革命」

根據市場調查機構 Circana 的數據及 Amazon 銷售榜單，Nex Playground 在 Black Friday 期間表現勢如破竹。這款外型像個小方塊的裝置，被媒體形容為「非一般的主機」（Un-console）。它沒有傳統手掣，唯一的控制器就是你的身體。

在 Black Friday 購物週，Nex Playground 在美國硬件銷量榜上一度衝上第二位，僅次於任天堂的新主機 Switch 2，甚至超越了微軟的 Xbox。對於一間初創公司而言，這是一個震撼業界的成績。各大零售商如 Target、Walmart 紛紛賣斷貨，Amazon 上也一度庫存緊張。

香港人 David Lee：從 Apple 到體感帝國

這款產品的幕後推手，是土生土長的香港人 David Lee。他曾是香港科技界的傳奇人物，早年創立的線上試算表 EditGrid 被 Apple 收購，及後加入 Apple 擔任 iWork 工程經理。

離開 Apple 後，他創立了 Nex，先憑藉籃球訓練 App HomeCourt 獲得 NBA 球星 Steve Nash 和林書豪的青睞。如今，他將這項專業的運動捕捉技術帶入普通家庭，成功填補了當年 Microsoft Kinect 留下的市場空缺，並以更精準的 AI 技術將其發揚光大。

逆市突圍的三大關鍵

為何一款沒有手掣的主機，能在 Switch 2 和 PS5 的夾擊下突圍而出？

「動起來」的家庭樂： Nex Playground 的核心理念是「Active Play」（主動遊玩）。內置的人工智能鏡頭能精準捕捉動作，讓一家大細在電視前揮手、跳躍、深蹲。無論是像切水果大師一樣玩《Fruit Ninja》，還是在《Starri》中隨著音樂節拍全身舞動，它成功解決了家長最頭痛的「孩子久坐打機」問題，甚至有 ADHD 小童的家長在網上盛讚。

極致簡單與私隱保障：深知家庭用戶的痛點，主機操作零門檻，沒有繁複按鍵，3 歲小朋友到 80 歲長輩都能直覺操作。針對鏡頭私隱疑慮，主機附帶磁吸式隱私蓋，不玩時蓋上，確保絕對安全。

親民定價策略： 在經濟環境不明朗下，Nex Playground 以約 250 美元（約 1,945 港元）的價格切入，遠低於傳統主機。加上豐富的 IP 授權遊戲如《Peppa Pig》、《Sesame Street》及《Teenage Mutant Ninja Turtles》，使其成為家長眼中性價比最高的「耐用玩具」。

重新定義遊戲機

華爾街日報指出，Nex 將產品定位為「玩具」而非單純的「電子產品」，是其成功關鍵。隨著 David Lee 帶領團隊不斷擴展遊戲庫，這個由香港人意念萌芽、矽谷開花結果的產品，正在重新定義家庭娛樂的模式，證明了即使在巨頭林立的遊戲市場，創新與精準的市場定位依然能創造奇蹟。

WSJ - The 'Un-Console' Winning Over Parents This Holiday Season

