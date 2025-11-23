港產電子踢躂舞鞋誕生 舞步觸發鼓聲雷聲 小藝團突破香港有限空間：激發探索的勇氣｜Yahoo

BNO 簽證｜英國內政部：維持 5 年定居安排
【Yahoo 新聞報道】用舞步在地面敲出節奏和樂聲，踢躂舞既是舞蹈又是樂器，但因場地所限，在香港從來不是主流。年輕踢躂舞室 STEP OUT Studios 在小眾藝術圈默默耕耘，花兩年時間研發出能觸發鼓聲、玻璃碎聲、甚至說話聲的電子踢躂舞鞋，與跨媒介團隊和 5 位舞者在本週末演出香港首個電子踢躂舞劇場《The Next Movement》，以全新劇場體驗啟發觀眾面對未知未來的勇氣。
自戀的舞者沉醉被愛感覺，穿上電子舞鞋，一踩傳出歡呼聲；再踏，觸發電腦播放錄音：「你真係好靚仔啊」。下一幕，舞者獨舞，劇場內只有單薄的腳步聲，當觀眾戴上耳機，才能聽到舞步觸發的電子音樂。這是實驗性舞蹈劇場《The Next Movement》的部份情節，全劇 90 分鐘呈現電子踢躂舞鞋的潛力，被觀眾讚真誠又具啟發性。三日演出過後，團隊正籌備公眾工作坊，讓更多人能試玩這對新舞鞋、新樂器。
源於愛爾蘭及黑人被囚禁歷史
踢躂舞起源於十九世紀的美國，由愛爾蘭和非洲人的舞蹈和音樂揉合演變而成，後期亦加入同樣重視自由精神的爵士樂，發展成今日的踢躂舞。兩種藝術表現形式最初均是因囚禁和打壓而生，時至今日，踢躂舞不再被打壓，不過練舞和表演的空間仍然有限。STEP OUT Studio 創辦人鄧偉豐（Cal）和陳素妍（Zoe）表示，香港空間狹小，金屬鞋底撞擊地板的敲擊聲被視為噪音，亦或多或少刮花地板，因此踢躂舞不太受練舞室和表演場地歡迎。
免刮花地板 仍能發聲
六年前成立 STEP OUT Studios 時，他們特別設計可分件拆走的木地板，方便攜帶外出表演練習，也供其他舞者借用。豈料剛成立舞室就遇上疫情，表演機會更少，Cal 開始發掘融合其他媒介的舞蹈形式，疫情後又思考踢躂舞鞋可否除去金屬片，不刮花地板但仍能發聲，甚至是如 Silent Disco 一樣，只有舞者本人能聽見踢躂舞聲音和節奏。
鞋底藏 7 感應器觸發電腦反應
今次《The Next Movement》正是由各種零碎創意而起，「一開頭先搵咗阿澤（樂器設計師吳澤霖），佢話技術上可行，開始用舊鞋試整樣版」。初版的電子舞鞋只能擱在桌上連接電腦，發出單一的爵士鼓聲，之後幾個月逐步改良，由有線到無線，到好像電子琴般可隨意配上鼓聲、琴聲、火車聲、雷聲、玻璃碎聲，甚至是說話聲，激發踢躂舞的無限想像。Zoe 解釋鞋底藏有 7 塊感應器，能夠根據舞者的力度和動作觸發不同聲音，而且聲音不會滯後，能同步配合舞姿。
攜舞鞋赴美科技展 交流獲讚賞
去年年初，團隊特地帶自家電子舞鞋遠赴踢躂舞發源地美國，參與大型音樂科技展覽 NAAM Show，與來自各地藝術家交流，包括與曾經設計電子地板的踢躂舞者 Nicohlas Young 見面，又將電子舞鞋帶給不同舞者和音樂家試玩，從而改良，為是次演出提供不少靈感。Cal 坦言對踢躂舞的熱情源於渴望被人理解，踢躂舞在香港從不入流，但電子舞鞋令他與眾多有相同熱情的人相遇。他記得有位黑人鼓手看到電子舞鞋的表現後，驚喜說「你們要將踢躂舞帶回來了」，令他深受觸動「我做嘅嘢原來有意義」。他更將電子舞鞋帶到傳奇踢躂舞者 Bill "Bojangles" Robinson 墳前致敬，紀念對方以踢躂舞提升黑人地位的一生。
擁抱未知未來比研發成功珍貴
電子舞鞋在美國之旅獲得正面回饋，以成敗角度來看，這次計劃確是成功。不過， Zoe 認為計劃最珍貴之處是團隊面對未知始終保持探索精神。「你想像未來，但未來係咪真係咁？大家都唔知行去邊度，呢刻只可以繼續嘗試。點解叫The Next Movement 就係我哋都唔知下一步係點，可能係下一個動作、下一隻歌、下一個運動。」他指出電子科技未必是踢躂舞的未來，但這次創作或許能啟發新舞步和演出，「到時係咪叫做踢躂舞都唔知」。
跨媒介演出集合多種音樂類型
曾奪第二十八屆香港舞台劇獎最佳導演的王俊豪，為是次演出執導及擔任劇場構作，他最初以展現電子舞鞋的特色開始創作，後來將主軸逐漸變成以劇場呈現團隊研發舞鞋的探索起跌和情緒。他形容演出融合舞蹈、戲劇、音樂、互動裝置等多種媒介，使用的音樂類型亦橫跨爵士樂、流行樂、Hip Hop等等，創造各種碰撞貼切探索精神。
冀觀眾有共鳴帶走探索精神
被問到期望觀眾能夠在演出帶走甚麼，王俊豪期望演出能夠對應觀眾面對未知的經歷。「雖然我哋唔係好白咁用台詞、故事去講，但相信觀眾可以感受到我哋個探索過程，對應到佢哋生活上曾經有未知嘅時候，可能好有勇氣面對，但都可能好擔憂，好多情緒。」他希望觀眾在體驗過後，日後無論面對多大的未知，都能夠帶着探索精神回到生活，成為生活動力。
