港產KPOP男團XODIAC化身吸血鬼王子 新歌《Alibii》打入音源榜單前十
韓國男團XODIAC於昨日（11日）正式推出新作《Alibi》，並在韓國知名音樂節目《The Show》的最終集上進行回歸演出。此次歌曲的風格及成員們的造型皆為全新嘗試，巧妙融合了王子與吸血鬼的夢幻主題，展現出一種疑幻疑真的效果，黑色性感的造型更是令粉絲們為之瘋狂。MV 中香港成員SING(麥駿昇)露出尖牙，明顯SING 是飾演吸血鬼。而另一香港成員LEO(李傲賢)在最頭一幕被眾人強拖着及最後一幕吸血的鏡頭，令粉絲紛紛議論LEO究竟足吸血鬼還是王子？新歌《Alibi》除了此次公開的實拍MV之外,還結合了來往於現實和虛擬的演出和AI圖像效果,製作了AI版本的MV，而下星期公開的AI MV 便會交待成員們誰是王子誰是吸血鬼及彼此之間的過節和聯盟故事。
對於《The Show》的最終集，SING與LEO均表示遺憾，二人發貼有幸見證和參與節目的最後一集。他們稱：「雖然這個節目已成為珍貴的回憶，但今日恰逢我們回歸的第一天，這既是一個結束，同時也是一個開始，所以顯得格外有意義。」此外，《Alibi》在首日便登上韓國音源 Bugs的榜單佔第六位，成功打進十大。
較早前，JACSO娛樂在香港的數碼港活動及iAB數碼論壇上首播了《Alibi》的AI MV預告影片，XODIAC各成員以魔幻形象跳進AI虛擬世界，將KPOP與AI技術完美融合。此AI MV更是KPOP界首個以全AI製作的MV，完整版本將於下星期正式播放，令粉絲們倍感期待。
其他人也在看
全運會｜劉俊謙玩全運會跳水？山東金牌選手練俊傑人有相似 網民激讚靚仔
劉俊謙轉項玩跳水？非也。第15屆全運會比賽繁多，有觀察力強的體育迷發現山東選手練俊傑相貌英俊，外型酷似香港演員劉俊謙，更在網上出文介紹「有無人諗過平衡宇宙嘅自己會做啲咩？劉俊謙就去咗跳水。」帖文一出，引來各界紛紛畀like及轉載，成為一時話題。Yahoo 體育 ・ 1 小時前
45歲孔孝真示範「高級鬆弛感」穿搭魅力：輕熟女生必學富家千金、街拍小姐姐風格
說到韓國女星的穿搭典範，45歲的孔孝真一直是許多女生心中的風格指標。她那自然不造作的「鬆弛感」穿衣哲學，總能將「舒適」與「好看」平衡得剛剛好，今年秋天非常值得借鏡！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
古天樂越南Sell港產片被圍 洪金寶搣甩輪椅精神好
【on.cc東網專訊】藝人古天樂、洪金寶日前到越南胡志明市參與「香港電影巡禮」越南站開幕式，古天樂由落機一刻，到踏上開幕禮紅地氈，都被大批女粉絲簇擁，極之受歡迎！於紅地氈上，老、中、青女粉絲一齊追星，古仔可謂「殺盡」不同年齡層，其中有一位女仕成功跟古仔握手，更開東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
李明慧再反擊 連發三段聲明稱遭噤聲 質問「想逼死我嗎？」
前港姐亞軍李明慧（Vivian）今年1月在赤柱寓所報警，報稱遭身為教育家陳樹渠幼子的丈夫陳耀陽恐嚇及襲擊。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
迪士尼與彼思《反斗奇兵5》最新預告釋出！胡迪、巴斯光年、翠絲升級大戰最高科技強敵
迪士尼與彼思皇牌系列《反斗奇兵》，全新一集由《太空奇兵・威E》(Wall·E)、《海底奇兵》(Finding Nemo) 金像導演安德魯史坦頓 (Andrew Stanton) 執導。彼思創作總監彼德托達 (Pete Docter) 早前在Annecy國際動畫電影節中率先披露故事意念、概念圖和片段，已經引起全球傳媒和影迷興奮關注。湯漢斯（Tom Hanks）、添亞倫（Tin Allen），及鍾古錫（Joan Cusack）也鐵定回歸聲演胡迪、巴斯光年與翠絲，而新角色Smartypants則由美國重量級節目主持兼笑匠高倫奧拜恩（Conan O’Brien）聲演。Yahoo Movies HK ・ 4 小時前
新聞女王² ｜ 佘詩曼黃宗澤首度碰頭即鬥拋「職場穩佔上風金句」 句句有骨
昨晚（11日）一集《新聞女王²》，強勢回歸新聞現場的Man姐（佘詩曼飾），出動直升機高空拍攝震撼全城！期間塌樓現場發生爆炸Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
Lolly Talk有望簽約英皇？傳張敬軒積極拉攏合作 2成員反對
人氣女團Lolly Talk早前成為娛樂圈焦點，團隊今年至今仍未推出新歌，新作品計劃一再延後，有傳金主決定唔再投資，8名成員倒欠公司20萬，亦因收入中斷陷入經濟困境。經理人Alex透露Lolly Talk呢個月都有工作，不過坦承已半年冇糧出。至於欠款，佢就回應指數字上仍在討論中，但並非爭公司幾多錢。Lolly Talk嘅情況一度被形容為前景堪憂；不過，最新消息傳出，樂壇前輩張敬軒有意伸出援手，積極拉攏將Lolly Talk簽入英皇娛樂旗下。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
突發！NewJeans兩成員Haerin及Hyein將重返ADOR繼續活動
韓國人氣女團NewJeans（NJZ）陷入與經紀公司HYBE及ADOR的合約風波，早前韓國法院判ADOR勝訴，NewJeans合約繼續有效。不過當時，NewJeans透過法律代表表明不會重返ADOR繼續活動，亦表明將會上訴。今日（12日），ADOR突然宣布NewJeans兩位成員Haerin（諧潾）及Hyein（惠仁）決定將會重返ADOR繼續活動。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 分鐘前
韓國總統送日本首相高市早苗Olive Young禮盒？細數17款總統認可韓妝代表，網民：同款親民價不傷荷包
韓國總統為日本首相高市早苗送上 Olive Young 禮盒！2025 年亞太經合組織首腦會議圓滿結束，繼美國白宮新聞秘書 Karoline Leavitt 抽空前往 Olive Young 搜購韓系美妝，韓國總統亦為各國領導人包括日本首相高市早苗送上 Olive Young 美妝禮盒，一起來看看有哪些品牌受「總統認可」吧！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
廣州滑雪天書2025：5大室內滑雪場懶人包，新手、高手都啱玩！
你知道哪裡是香港最近的滑雪地方嗎？北海道？韓國？北京？其實最近香港的雪城就只是距離我們1小時高鐵車程的廣州。Trip.com 精選了5大廣州滑雪樂園，從交通、門票、設施，分享廣州滑雪的完整介紹，適合新手及滑雪高手挑戰廣州滑雪場。Trip.com ・ 5 小時前
全智賢公開真實保養法！「不靠醫美」也能凍齡，自律保養法必須學起來！
用運動開啟一天節目中，全智賢透露自己每天早上六點起床，無論天氣好壞，「一定會去運動」。她笑著說：「這是我一天的開始儀式，沒有運動就覺得整天怪怪的。」她也強調，自己抱持「運動是一輩子的學習」這種心態，不追求極限或短期效果，而是讓鍛鍊成為生活的一部分。午餐清...styletc ・ 3 小時前
Kim Kardashian離奇刪哈利王子夫婦出席派對照
【on.cc東網專訊】美國真人騷女星Kim Kardashian於社交網站分享母親Kris Jenner上周末70歲大壽的一批照片，本來有份出席的英國前王室成員哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）都有入鏡，但有網友發現Ki東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前
杜汶澤紀錄片《光輝歲月》談人生 步父後塵爛賭欠貴利 遭田蕊妮目睹吸毒迫「二選一」
已移居台灣、現年53歲的藝人杜汶澤，近日在自家網台「喱騷」推出個人紀錄片《光輝歲月》，由香港導演黃浩然訪問及拍攝，除了在網台足本播放13集內容外，YouTube頻道亦可免費看到首集及預告片。紀錄片以訪談形式進行，另加插演員以舞台劇方式呈現部份場景，杜汶澤從家底身世談到人生，其演藝事業起跌與私生活都觸及，更透露年少時走上爸爸的爛賭舊路，欠下大筆貴利數無法償還；而在影藝界成名後更沉淪毒海，曾在家中被妻子田蕊妮目擊吸毒，對方要他在夫妻關係與惡習之間「二選一」。Yahoo 娛樂圈 ・ 36 分鐘前
今年冬天唇妝最流行「低飽和高級色」！TOM FORD、YSL、嬌蘭唇膏限定新色美到想全包！
TOM FORD太陽親吻紅毯超性感唇膏：晶透潤澤、光映高級感今年冬天，TOM FORD以「冬日陽光」為靈感推出限量「太陽親吻紅毯超性感唇膏」，靈感取自阿爾卑斯雪光為概念，重現陽光映照肌膚的細膩光澤。這次全新質地結合了唇膏的飽滿、唇蜜的光澤與潤唇膏的柔潤，一抹即現透亮水潤...styletc ・ 1 小時前
尹錫悅戒嚴案｜法院向前情報院長趙太庸發拘捕令 被指未向國會報告戒嚴計劃｜Yahoo
南韓國家情報院前院長趙太庸，今日（12 日）因涉嫌瀆職及違反《國家情報院法》及作偽證等多項罪名，被當地法院批准逮捕。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
人氣返工鞋VIVAIA官網低至46折！$429起買到經典款平底鞋、防水Loafers 77折入手｜Black Friday優惠2025
今年在「帶貨女王」Jennie的加持下，VIVAIA獲得前所未有的關注度，超多OL人手一對該品牌返工鞋！還沒入手的朋友們，最近Black Friday優惠就是大家瘋狂購物的最佳時期！VIVAIA突發推出黑五優惠，最高可享有低至46折。VIVAIA最大特點就是鞋款可以放入洗衣機清洗，鞋款設計簡約、永不過時，遇上落雨天不小心踩進水坑整污糟都可以清洗乾淨。大家不妨趁優惠期間入手最抵返工鞋，趁有碼數就要即刻出擊啦！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
實測6大開架眼線液筆 低至$75入手！最後一枝實至名歸「眼線筆王」 CP值之選Kiss Me、 Kate防水力強｜美編實測
每月一篇美編實測登場！今次輪到眼妝的靈魂「眼線筆」，一條完美的眼線能讓妝容更加立體，雙眸更加有神。市面上的眼線筆種類繁多，防水型、速乾型、凝膠筆、液體筆甚至還有不同的筆尖設計。Yahoo美編個人更偏向可以畫出幼細眼線的液體筆，所以這次為大家精選了6款平價親民的開架品牌眼線液筆，價錢皆$150以下，全部主打防暈染、防水及控油。以下將針對顯色度、防暈染度、防油度、防水度以及卸妝難易度進行全面實測，為各位找出最適合你的眼線液筆，輕鬆畫出自然柔和的內眼線到魅惑拉長的貓眼線。Yahoo Style HK ・ 8 小時前
新聞女王2／金式森林／愛．回家之開心速遞／使徒行者2︳每日劇情(11月12日）
TVB四線劇集劇情介紹Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
蒜頭蜆湯食譜｜蒜頭蜆湯預防感冒！想好飲秘訣是蒸蜆至開口吐沙再煮
平日蜆多是用來炒食，如果滾湯也多配上瓜類，但台灣流行一種家常湯水是用蒜頭煮蜆湯，這個蒜頭蜆湯有補充體力，增強免疫力的功效，飲起來非常香，而且不難煮。要留意的是蜆最好先用少量水半蒸煮至開口，洗淨沙粒，也可以去掉壞蜆，不會因為一粒蜆破壞一鍋湯，即睇如何製作蒜頭蜆湯：Yahoo Food ・ 10 小時前
梁朝偉從來不化妝！素顏出席頒獎典禮「化了反而油膩」 劉嘉玲1句點評掀熱議
劉嘉玲近日在大陸綜藝《一路繁花2》中爆料，丈夫梁朝偉「從不化妝」，不論拍戲或走紅毯一律素顏上場，甚至直言：「他一化妝反而有點油膩了！」這番話一出，立刻引發現場嘉賓激辯，也掀起網友對「男生是否該化妝」的討論。姊妹淘 ・ 3 小時前