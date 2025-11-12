焦點

專訪︱台女機上高空拍攝地貌欣賞香港

Yahoo 娛樂圈

港產KPOP男團XODIAC化身吸血鬼王子 新歌《Alibii》打入音源榜單前十

Yahoo 娛樂圈
Yahoo 娛樂圈
更新時間
古天樂旗下港產KPOP男團XODIAC化身吸血鬼王子 新歌《Alibii》打入音源榜單前十
古天樂旗下港產KPOP男團XODIAC化身吸血鬼王子 新歌《Alibii》打入音源榜單前十

韓國男團XODIAC於昨日（11日）正式推出新作《Alibi》，並在韓國知名音樂節目《The Show》的最終集上進行回歸演出。此次歌曲的風格及成員們的造型皆為全新嘗試，巧妙融合了王子與吸血鬼的夢幻主題，展現出一種疑幻疑真的效果，黑色性感的造型更是令粉絲們為之瘋狂。MV 中香港成員SING(麥駿昇)露出尖牙，明顯SING 是飾演吸血鬼。而另一香港成員LEO(李傲賢)在最頭一幕被眾人強拖着及最後一幕吸血的鏡頭，令粉絲紛紛議論LEO究竟足吸血鬼還是王子？新歌《Alibi》除了此次公開的實拍MV之外,還結合了來往於現實和虛擬的演出和AI圖像效果,製作了AI版本的MV，而下星期公開的AI MV 便會交待成員們誰是王子誰是吸血鬼及彼此之間的過節和聯盟故事。

廣告

對於《The Show》的最終集，SING與LEO均表示遺憾，二人發貼有幸見證和參與節目的最後一集。他們稱：「雖然這個節目已成為珍貴的回憶，但今日恰逢我們回歸的第一天，這既是一個結束，同時也是一個開始，所以顯得格外有意義。」此外，《Alibi》在首日便登上韓國音源 Bugs的榜單佔第六位，成功打進十大。

較早前，JACSO娛樂在香港的數碼港活動及iAB數碼論壇上首播了《Alibi》的AI MV預告影片，XODIAC各成員以魔幻形象跳進AI虛擬世界，將KPOP與AI技術完美融合。此AI MV更是KPOP界首個以全AI製作的MV，完整版本將於下星期正式播放，令粉絲們倍感期待。

古天樂旗下港產KPOP男團XODIAC化身吸血鬼王子 新歌《Alibii》打入音源榜單前十
古天樂旗下港產KPOP男團XODIAC化身吸血鬼王子 新歌《Alibii》打入音源榜單前十
古天樂旗下港產KPOP男團XODIAC化身吸血鬼王子 新歌《Alibii》打入音源榜單前十
古天樂旗下港產KPOP男團XODIAC化身吸血鬼王子 新歌《Alibii》打入音源榜單前十
古天樂旗下港產KPOP男團XODIAC化身吸血鬼王子 新歌《Alibii》打入音源榜單前十
古天樂旗下港產KPOP男團XODIAC化身吸血鬼王子 新歌《Alibii》打入音源榜單前十
古天樂旗下港產KPOP男團XODIAC化身吸血鬼王子 新歌《Alibii》打入音源榜單前十
古天樂旗下港產KPOP男團XODIAC化身吸血鬼王子 新歌《Alibii》打入音源榜單前十
古天樂旗下港產KPOP男團XODIAC化身吸血鬼王子 新歌《Alibii》打入音源榜單前十
古天樂旗下港產KPOP男團XODIAC化身吸血鬼王子 新歌《Alibii》打入音源榜單前十
古天樂旗下港產KPOP男團XODIAC化身吸血鬼王子 新歌《Alibii》打入音源榜單前十
古天樂旗下港產KPOP男團XODIAC化身吸血鬼王子 新歌《Alibii》打入音源榜單前十
古天樂旗下港產KPOP男團XODIAC化身吸血鬼王子 新歌《Alibii》打入音源榜單前十
古天樂旗下港產KPOP男團XODIAC化身吸血鬼王子 新歌《Alibii》打入音源榜單前十
古天樂旗下港產KPOP男團XODIAC化身吸血鬼王子 新歌《Alibii》打入音源榜單前十
古天樂旗下港產KPOP男團XODIAC化身吸血鬼王子 新歌《Alibii》打入音源榜單前十
11

其他人也在看

全運會｜劉俊謙玩全運會跳水？山東金牌選手練俊傑人有相似 網民激讚靚仔

全運會｜劉俊謙玩全運會跳水？山東金牌選手練俊傑人有相似 網民激讚靚仔

劉俊謙轉項玩跳水？非也。第15屆全運會比賽繁多，有觀察力強的體育迷發現山東選手練俊傑相貌英俊，外型酷似香港演員劉俊謙，更在網上出文介紹「有無人諗過平衡宇宙嘅自己會做啲咩？劉俊謙就去咗跳水。」帖文一出，引來各界紛紛畀like及轉載，成為一時話題。

Yahoo 體育 ・ 1 小時前
45歲孔孝真示範「高級鬆弛感」穿搭魅力：輕熟女生必學富家千金、街拍小姐姐風格

45歲孔孝真示範「高級鬆弛感」穿搭魅力：輕熟女生必學富家千金、街拍小姐姐風格

說到韓國女星的穿搭典範，45歲的孔孝真一直是許多女生心中的風格指標。她那自然不造作的「鬆弛感」穿衣哲學，總能將「舒適」與「好看」平衡得剛剛好，今年秋天非常值得借鏡！

Yahoo Style HK ・ 1 小時前
古天樂越南Sell港產片被圍　洪金寶搣甩輪椅精神好

古天樂越南Sell港產片被圍　洪金寶搣甩輪椅精神好

【on.cc東網專訊】藝人古天樂、洪金寶日前到越南胡志明市參與「香港電影巡禮」越南站開幕式，古天樂由落機一刻，到踏上開幕禮紅地氈，都被大批女粉絲簇擁，極之受歡迎！於紅地氈上，老、中、青女粉絲一齊追星，古仔可謂「殺盡」不同年齡層，其中有一位女仕成功跟古仔握手，更開

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
李明慧再反擊 連發三段聲明稱遭噤聲 質問「想逼死我嗎？」

李明慧再反擊 連發三段聲明稱遭噤聲 質問「想逼死我嗎？」

前港姐亞軍李明慧（Vivian）今年1月在赤柱寓所報警，報稱遭身為教育家陳樹渠幼子的丈夫陳耀陽恐嚇及襲擊。

Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
迪士尼與彼思《反斗奇兵5》最新預告釋出！胡迪、巴斯光年、翠絲升級大戰最高科技強敵

迪士尼與彼思《反斗奇兵5》最新預告釋出！胡迪、巴斯光年、翠絲升級大戰最高科技強敵

迪士尼與彼思皇牌系列《反斗奇兵》，全新一集由《太空奇兵・威E》(Wall·E)、《海底奇兵》(Finding Nemo) 金像導演安德魯史坦頓 (Andrew Stanton) 執導。彼思創作總監彼德托達 (Pete Docter) 早前在Annecy國際動畫電影節中率先披露故事意念、概念圖和片段，已經引起全球傳媒和影迷興奮關注。湯漢斯（Tom Hanks）、添亞倫（Tin Allen），及鍾古錫（Joan Cusack）也鐵定回歸聲演胡迪、巴斯光年與翠絲，而新角色Smartypants則由美國重量級節目主持兼笑匠高倫奧拜恩（Conan O’Brien）聲演。

Yahoo Movies HK ・ 4 小時前
新聞女王² ｜ 佘詩曼黃宗澤首度碰頭即鬥拋「職場穩佔上風金句」 句句有骨

新聞女王² ｜ 佘詩曼黃宗澤首度碰頭即鬥拋「職場穩佔上風金句」 句句有骨

昨晚（11日）一集《新聞女王²》，強勢回歸新聞現場的Man姐（佘詩曼飾），出動直升機高空拍攝震撼全城！期間塌樓現場發生爆炸

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
Lolly Talk有望簽約英皇？傳張敬軒積極拉攏合作 2成員反對

Lolly Talk有望簽約英皇？傳張敬軒積極拉攏合作 2成員反對

人氣女團Lolly Talk早前成為娛樂圈焦點，團隊今年至今仍未推出新歌，新作品計劃一再延後，有傳金主決定唔再投資，8名成員倒欠公司20萬，亦因收入中斷陷入經濟困境。經理人Alex透露Lolly Talk呢個月都有工作，不過坦承已半年冇糧出。至於欠款，佢就回應指數字上仍在討論中，但並非爭公司幾多錢。Lolly Talk嘅情況一度被形容為前景堪憂；不過，最新消息傳出，樂壇前輩張敬軒有意伸出援手，積極拉攏將Lolly Talk簽入英皇娛樂旗下。

Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
突發！NewJeans兩成員Haerin及Hyein將重返ADOR繼續活動

突發！NewJeans兩成員Haerin及Hyein將重返ADOR繼續活動

韓國人氣女團NewJeans（NJZ）陷入與經紀公司HYBE及ADOR的合約風波，早前韓國法院判ADOR勝訴，NewJeans合約繼續有效。不過當時，NewJeans透過法律代表表明不會重返ADOR繼續活動，亦表明將會上訴。今日（12日），ADOR突然宣布NewJeans兩位成員Haerin（諧潾）及Hyein（惠仁）決定將會重返ADOR繼續活動。

Yahoo 娛樂圈 ・ 17 分鐘前
韓國總統送日本首相高市早苗Olive Young禮盒？細數17款總統認可韓妝代表，網民：同款親民價不傷荷包

韓國總統送日本首相高市早苗Olive Young禮盒？細數17款總統認可韓妝代表，網民：同款親民價不傷荷包

韓國總統為日本首相高市早苗送上 Olive Young 禮盒！2025 年亞太經合組織首腦會議圓滿結束，繼美國白宮新聞秘書 Karoline Leavitt 抽空前往 Olive Young 搜購韓系美妝，韓國總統亦為各國領導人包括日本首相高市早苗送上 Olive Young 美妝禮盒，一起來看看有哪些品牌受「總統認可」吧！

Yahoo Style HK ・ 6 小時前
廣州滑雪天書2025：5大室內滑雪場懶人包，新手、高手都啱玩！

廣州滑雪天書2025：5大室內滑雪場懶人包，新手、高手都啱玩！

你知道哪裡是香港最近的滑雪地方嗎？北海道？韓國？北京？其實最近香港的雪城就只是距離我們1小時高鐵車程的廣州。Trip.com 精選了5大廣州滑雪樂園，從交通、門票、設施，分享廣州滑雪的完整介紹，適合新手及滑雪高手挑戰廣州滑雪場。

Trip.com ・ 5 小時前
全智賢公開真實保養法！「不靠醫美」也能凍齡，自律保養法必須學起來！

全智賢公開真實保養法！「不靠醫美」也能凍齡，自律保養法必須學起來！

用運動開啟一天節目中，全智賢透露自己每天早上六點起床，無論天氣好壞，「一定會去運動」。她笑著說：「這是我一天的開始儀式，沒有運動就覺得整天怪怪的。」她也強調，自己抱持「運動是一輩子的學習」這種心態，不追求極限或短期效果，而是讓鍛鍊成為生活的一部分。午餐清...

styletc ・ 3 小時前
Kim Kardashian離奇刪哈利王子夫婦出席派對照

Kim Kardashian離奇刪哈利王子夫婦出席派對照

【on.cc東網專訊】美國真人騷女星Kim Kardashian於社交網站分享母親Kris Jenner上周末70歲大壽的一批照片，本來有份出席的英國前王室成員哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）都有入鏡，但有網友發現Ki

東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前
杜汶澤紀錄片《光輝歲月》談人生 步父後塵爛賭欠貴利 遭田蕊妮目睹吸毒迫「二選一」

杜汶澤紀錄片《光輝歲月》談人生 步父後塵爛賭欠貴利 遭田蕊妮目睹吸毒迫「二選一」

已移居台灣、現年53歲的藝人杜汶澤，近日在自家網台「喱騷」推出個人紀錄片《光輝歲月》，由香港導演黃浩然訪問及拍攝，除了在網台足本播放13集內容外，YouTube頻道亦可免費看到首集及預告片。紀錄片以訪談形式進行，另加插演員以舞台劇方式呈現部份場景，杜汶澤從家底身世談到人生，其演藝事業起跌與私生活都觸及，更透露年少時走上爸爸的爛賭舊路，欠下大筆貴利數無法償還；而在影藝界成名後更沉淪毒海，曾在家中被妻子田蕊妮目擊吸毒，對方要他在夫妻關係與惡習之間「二選一」。

Yahoo 娛樂圈 ・ 36 分鐘前
今年冬天唇妝最流行「低飽和高級色」！TOM FORD、YSL、嬌蘭唇膏限定新色美到想全包！

今年冬天唇妝最流行「低飽和高級色」！TOM FORD、YSL、嬌蘭唇膏限定新色美到想全包！

TOM FORD太陽親吻紅毯超性感唇膏：晶透潤澤、光映高級感今年冬天，TOM FORD以「冬日陽光」為靈感推出限量「太陽親吻紅毯超性感唇膏」，靈感取自阿爾卑斯雪光為概念，重現陽光映照肌膚的細膩光澤。這次全新質地結合了唇膏的飽滿、唇蜜的光澤與潤唇膏的柔潤，一抹即現透亮水潤...

styletc ・ 1 小時前
尹錫悅戒嚴案｜法院向前情報院長趙太庸發拘捕令　被指未向國會報告戒嚴計劃｜Yahoo

尹錫悅戒嚴案｜法院向前情報院長趙太庸發拘捕令　被指未向國會報告戒嚴計劃｜Yahoo

南韓國家情報院前院長趙太庸，今日（12 日）因涉嫌瀆職及違反《國家情報院法》及作偽證等多項罪名，被當地法院批准逮捕。

Yahoo新聞 ・ 8 小時前
人氣返工鞋VIVAIA官網低至46折！$429起買到經典款平底鞋、防水Loafers 77折入手｜Black Friday優惠2025

人氣返工鞋VIVAIA官網低至46折！$429起買到經典款平底鞋、防水Loafers 77折入手｜Black Friday優惠2025

今年在「帶貨女王」Jennie的加持下，VIVAIA獲得前所未有的關注度，超多OL人手一對該品牌返工鞋！還沒入手的朋友們，最近Black Friday優惠就是大家瘋狂購物的最佳時期！VIVAIA突發推出黑五優惠，最高可享有低至46折。VIVAIA最大特點就是鞋款可以放入洗衣機清洗，鞋款設計簡約、永不過時，遇上落雨天不小心踩進水坑整污糟都可以清洗乾淨。大家不妨趁優惠期間入手最抵返工鞋，趁有碼數就要即刻出擊啦！

Yahoo Style HK ・ 8 小時前
實測6大開架眼線液筆 低至$75入手！最後一枝實至名歸「眼線筆王」 CP值之選Kiss Me、 Kate防水力強｜美編實測

實測6大開架眼線液筆 低至$75入手！最後一枝實至名歸「眼線筆王」 CP值之選Kiss Me、 Kate防水力強｜美編實測

每月一篇美編實測登場！今次輪到眼妝的靈魂「眼線筆」，一條完美的眼線能讓妝容更加立體，雙眸更加有神。市面上的眼線筆種類繁多，防水型、速乾型、凝膠筆、液體筆甚至還有不同的筆尖設計。Yahoo美編個人更偏向可以畫出幼細眼線的液體筆，所以這次為大家精選了6款平價親民的開架品牌眼線液筆，價錢皆$150以下，全部主打防暈染、防水及控油。以下將針對顯色度、防暈染度、防油度、防水度以及卸妝難易度進行全面實測，為各位找出最適合你的眼線液筆，輕鬆畫出自然柔和的內眼線到魅惑拉長的貓眼線。

Yahoo Style HK ・ 8 小時前
新聞女王2／金式森林／愛．回家之開心速遞／使徒行者2︳每日劇情(11月12日）

新聞女王2／金式森林／愛．回家之開心速遞／使徒行者2︳每日劇情(11月12日）

TVB四線劇集劇情介紹

Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
蒜頭蜆湯食譜｜蒜頭蜆湯預防感冒！想好飲秘訣是蒸蜆至開口吐沙再煮

蒜頭蜆湯食譜｜蒜頭蜆湯預防感冒！想好飲秘訣是蒸蜆至開口吐沙再煮

平日蜆多是用來炒食，如果滾湯也多配上瓜類，但台灣流行一種家常湯水是用蒜頭煮蜆湯，這個蒜頭蜆湯有補充體力，增強免疫力的功效，飲起來非常香，而且不難煮。要留意的是蜆最好先用少量水半蒸煮至開口，洗淨沙粒，也可以去掉壞蜆，不會因為一粒蜆破壞一鍋湯，即睇如何製作蒜頭蜆湯：

Yahoo Food ・ 10 小時前
梁朝偉從來不化妝！素顏出席頒獎典禮「化了反而油膩」　劉嘉玲1句點評掀熱議

梁朝偉從來不化妝！素顏出席頒獎典禮「化了反而油膩」　劉嘉玲1句點評掀熱議

劉嘉玲近日在大陸綜藝《一路繁花2》中爆料，丈夫梁朝偉「從不化妝」，不論拍戲或走紅毯一律素顏上場，甚至直言：「他一化妝反而有點油膩了！」這番話一出，立刻引發現場嘉賓激辯，也掀起網友對「男生是否該化妝」的討論。

姊妹淘 ・ 3 小時前