港男丁小琥赴台灣招募 6 名現役退役軍人 被指為中共收集軍事情報遭起訴｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】台灣高等檢察署今日（18 日）表示，香港籍男子丁小琥多次假借商務活動或觀光名義申請前往台灣，實質在當地發展、吸收成員，為中共刺探和收集台灣的軍事、國防及公務等機密敏感資料；丁小琥與另外 6 名現役及退役軍人被控違反《國家安全法》遭起訴，檢察官並要求法院判處重刑。檢察署並形容，涉案軍人出賣人民，令人痛心。

根據內地及台灣傳媒資料，丁小琥現年68歲，為香港籍內地人，本身擁有湖南拓展集團董事長、長沙市前人大民族華僑外事委員會委員等頭銜。

分發 1,100 萬新台幣作為情報報酬

檢察署指，丁小琥涉嫌透過被告之一陳俊安的地下匯兌管道，將 1,112.76 萬新台幣（277 萬港元）資金陸續轉匯至台灣由陳掌控的 8 個銀行帳戶，再匯入退役中校王文豪等人帳戶，款項並由王文豪、張志煒（已歿）發放給情報收集人員作為報酬。檢察署要求向洗錢被告從重量刑，亦就上述款額犯罪所得依照《洗錢防制法》宣告沒收。

游說軍人戰事期間消極不對抗

另外，丁小琥在台灣逗留期間招攬了王文豪、譚俊明及張志煒、何聖影（已歿）成為組織核心成員，透過他們在昔日軍中同僚、部屬人事關係，再招攬現役及退役軍人呂芳契、邱翰林、楊千慧、楊博智，伺機刺探、收集機密，並由丁遊說現役軍人，於兩岸未來發生戰事時率領部屬消極不抵抗。

檢控方表示，今次案件於今年 7 月 24 日指揮台北市調查處、國防部憲兵指揮部展開 4 次偵辦行動，搜查了 21 個處所、約談 13 人、查證 16人，全案今日偵結。