港人Sunny在法國霞慕尼(Chamonix)行山時，於山徑上因旁人失足，不幸被其撞倒而滾下山坡，頭部遭受嚴重創傷和岀血，目前留院情況危殆。(@fbMandy Yam圖片)

一名到正於法國旅遊的香港女子今日(26日)在社交媒體發文，其丈夫於8月24日(當地時間)在法國霞慕尼(Chamonix)行山時，於山徑上因旁人失足，不幸被其撞倒而滾下山坡，頭部遭受嚴重創傷和岀血，目前留院情況危殆。現急需210萬港元乘醫療專機回港救治，懇請有心人伸出援手，女子及後表示暫時無需要新捐款，感謝捐款人士的幫助。

妻：港神經外科醫生相信仍有一絲希望

受傷港人Sunny的妻子Mandy續指，法國當地的醫生不會為丈夫進行手術，令家人頓感徬徨。不過，香港一位腦神經外科醫生已經審視過他的情況，並相信仍然都有一絲希望，「他希望我們不要在現階段放棄，因為在香港接受治療，我先生仍有機會生存。」

已與緊急醫療服務公司商討

Mandy表示，她透過保險公司緊急安排醫療運輸，希望安排丈夫回港治療，惟她指相關流程非常緩慢，「我先生的情況嚴重，分秒必爭，已無法再等」。她轉向國際緊急救援組織「國際SOS」查詢，惟其醫療專機報價高達27萬美金，折算約210萬港元，並需一筆付款，令她難以負擔，故在網上發起籌款，不少人捐款支持。貼文發起5小時後，Mandy稱已與其中一間緊急醫療服務公司商討並籌劃醫療運輸，暫時無需要新捐款，感謝捐款人士的幫助。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/港男法國被撞墮坡危殆-籌醫療專機回港救治-妻-感謝捐款人士幫助-更新-/593170?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral