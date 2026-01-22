港科院十周年晚宴 李家超稱新田科技城為創科發展關鍵基石 本地研發開支十年增逾一倍︱Yahoo

行政長官李家超。

【Yahoo新聞報道】香港科學院成立十周年，今日（22 日）晚上舉行晚宴。行政長官李家超出席並致辭時表示，新田科技城將成為整合上游、中游及下游科技產業發展的重要基礎，配合北部都會區及河套深港科技創新合作區香港園區，為香港科技產業發展奠定關鍵基石。

對於有傳政府短期內將有高層人事變動，包括房屋局局長何永賢及政制及內地事務局局長曾國衞。李家超致辭後隨即離開現場，未有經過傳媒採訪區，亦未有回應事件。



李家超：創科人才及企業選擇在港發展

李家超在致辭中指出，特區政府正加快推動創新科技發展，重點包括鞏固上游基礎科研優勢、推動中游科研成果轉化與商品化，以及帶動下游產業發展。他表示，新田一帶的科技用地鄰近河套香港園區，兩者將形成重要節點，推動創科產業鏈整合發展，協助香港邁向具跨地域影響力的國際創新科技樞紐。

李家超又稱，在國家支持下，北部都會區發展正全速推進，並感謝香港科學院等合作夥伴多年來的持續貢獻。他表示，有信心科學及創新科技產業將成為香港未來繁榮的核心力量。

他同時提到，本地研發投入持續增加， 2024 年本地研發開支達 360 億元，較 10 年前倍增，其間有 4,700 間初創公司成立，反映不少創科人才及企業選擇在港發展。政府亦於去年 9 月推出 30 億元前沿科技研究支援計劃，協助大學吸引更多海外科研人才來港。

李家超出席香港科學院十周年晚宴。

盧煜明：過去 10 年辦 660 場活動

香港科學院院長盧煜明在晚宴上表示，港科院成立以來，透過促進國際交流、政策倡議、科普推廣及培育年輕科研人才，提升社會對創科發展的重視。他指出，過去 10 年，港科院與香港青年科學院合共舉辦逾 660 場科學相關活動，參與人次超過 15 萬。

盧煜明表示，目前正值香港創科發展的黃金時代，特區政府在政策及資源方面持續投入，為科研及創新發展奠定穩固基礎。他期望科技界把握機遇，鞏固香港作為國際創新科技中心的優勢。

香港科學院院長盧煜明