港缺人才 政府推3項措施優化科技人才入境計劃

【on.cc東網專訊】政府要打造香港成為創科中心，卻缺乏相關人才。創新科技署今日(24日)宣布，推3項措施，優化科技人才入境計劃，讓合資格公司加快吸納各地的創科人才。

3項相關措施，包括精簡申請程序，方便科技公司及合資格人才可同時遞交配額及簽證或進入許可申請，並豁免必須從事14個指定科技範疇研發活動的限制，以更好回應日新月異的創科發展，以及為港深創新及科技園增設申請專窗服務，一站式協助園區租戶及培育公司申請及跟進協助。

該署表示，措施讓合資格公司加快吸納世界各地的創科人才，便利他們在香港進行科技範疇研發活動，壯大創科人才庫，促進創新及科技發展。

科技人才入境計劃於2018年6月推出，就輸入海外及內地科技人才實施快速處理安排，成功申請的公司會獲發配額以輸入相關人才從事研發工作。

