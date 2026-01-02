港股新年「開門紅」 恒指升707點、重上兩萬六並見個半月高位(許曦彤報道)

【Now新聞台】港股在2026年強勢開局，恒指升逾700點，重上兩萬六水平，見一個半月高位，以點數計，是歷來表現最好的首個交易日。

科技股急升，加上人民幣持續升值，港股在2026年首個交易日顯著造好，跑贏區內主要股市，恒指大升逾700點。

恒指高開86點後升幅逐步擴大，午後最多升過715點，高見26345點，收市升707點，報26338點，以點數計，見自去年3月初以來最大單日升幅，亦是港股歷來最好開局；在內地假期北水缺席下，大市成交1408億元。

科技指數跑贏大市，升百分之4；科指成分股全線向上。

方德證券研究部分析師李浩然：「科技股造好，意味市場風險胃納有所上升，跑贏恒指可能意味今年第一季港股表現會較理想。若純粹看下周一情況，我認為大家可能要小心一些，北水回歸有機會趁反彈獲利回套。」

晶片股強勢，百度旗下AI晶片業務崑崙芯向港交所提交上市申請，百度再急升百分之9，見逾兩年高位，已連續三個交易日成為表現最好藍籌。

國產GPU四小龍之一新股壁仞科技大幅高收，較招股價高七成半。中芯、華虹分別升半成及百分之9。

騰訊、阿里巴巴升百分之4，美團、小米、京東升百分之1至3，網易升百分之6。

金融股合力推升大市，滙控再破頂，收市升逾百分之1，報124.3元，友邦、國壽升百分之4至5。

多間內地車企公布全年銷售數據後股價造好，比亞迪、理想升百分之3至4。

內地元旦假期，酒店預訂按年急增，攜程反彈半成。全日只有三隻藍籌下跌，長江基建、康師傅、李寧股價偏軟。

