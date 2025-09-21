港航HX612關西機場落客期間 逃生門被意外打開

【Now新聞台】香港航空昨晚一班由香港飛往大阪的航班在關西機場落客期間，右邊一道緊急逃生門懷疑被人意外觸碰而打開，事件中無人受傷。

涉事航班為HX612，右邊機身逃生門打開之後，逃生梯亦彈出。香港航空指機組人員即時通知機場，並按安全程序檢查，確認可以營運回程航班，但該逃生梯不能再用，機艙內相關區域亦要限制使用，約70位乘客改坐今日航班回港。

香港航空致歉，並為受影響旅客安排酒店休息。

