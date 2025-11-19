港英語水平連跌4年 全球排名39遜馬國菲律賓

全球最大規模的英語能力排名報告EF Education First昨公布《2025年度EF英語能力指數》。今年香港總分進一步滑落至538分，全球排名下跌至第39位，連續第四年下跌，僅維持「中級水平」，被亞洲區內主要競爭對手拋離。

報告分析了2024年全球123個國家及地區、共220萬名非英語母語成年人的測試數據。馬來西亞和菲律賓分別以581分及569分，位列第一和第二；香港則以538分位列第三，評級屬「中級水平」。報告形容，進一步突顯香港英語水平的倒退，距離重返「高級水平」愈來愈遠。

各項技能評分中，香港以「閱讀能力」仍維持高級水平；「口語能力」屬低級水平。報告形容，這反映本港「重讀寫、輕聽說」的應試教育模式弊病根深柢固。

報告亦指出，31至40歲年齡組別的英語能力最佳，這批職場精英，成長於香港國際化程度最高的年代，是苦撐本港英語水平大局的「中流砥柱」。若香港人才持續外流，而本地教育體系未能有效彌補，香港英語能力的根基恐面臨動搖。



