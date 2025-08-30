港超聯 理文 2:2 大埔

【Now新聞台】港超聯，理文在主場憑補時的入球，逼和衛冕的大埔2比2。

上屆冠亞軍對壘，最後一輪失冠的理文率先發炮，黃威伸盡一射，但過不到上季金手套得主之一的謝家榮。之後角球攻勢，曾效力大埔的杜度近距離彈地波頂上網頂。

大埔的防守還未汲取到教訓，又是角球，艾華頓頂回中間，門前一片混亂，杜度今次做功臣，成功將皮球送了入網，30分鐘開紀錄。

大埔之後還要有盧卡斯受傷退下火線，由添姆高夫斯基入替。不過有危就有機，半場換入陳肇鈞改寫戰局，搏到基高里飛鏟犯規輸十二碼；添姆高夫斯基主射，陳家豪捉到路也入，地標戰入球兼為球隊換邊後不久，追成1比1。

追平後氣勢如虹，伊高沙托尼和陳肇鈞連環起腳，都被理文一一擋走，再來韋法頓左路傳中，添姆高夫斯基出怪腳撞入，但越位在先。

大埔無灰心繼續攻換來成果，新兵費蘭度斬到尾柱，陳肇鈞力壓李毅凱頂入，79分鐘反超2比1。

理文今季以旺角場做主場，第一擊都不用落敗收場，尾段入替表現搶鏡的韋利安接應角球頂入，補時階段追成2比2，雙方各得1分，和氣收場。

理文下場將作客南區，而大埔就會回到主場對北區。

#要聞