港足主帥韋斯活據報提早離任 領軍 20 場勝率約五成 曾被羅淑佩促「認真反思」︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】港足周二（18 日）在亞洲盃外圍賽主場不敵新加坡，痛失決賽周資格。事隔三日，據多間傳媒引述消息指，港足主教練韋斯活（Ashley Westwood）將會提早離任，結束僅約 15 個月的領軍生涯。據報香港足球總會與韋斯活已達成共識，預計將於今日（21 日）正式公布消息 。

戰術備受質疑

港足在周二的「生死戰」中，雖然上半場憑安永佳的入球領先，但下半場 5 分鐘內連失兩球，最終以 1：2 反負新加坡，篤定無緣 2027 年亞洲盃決賽周 。賽後韋斯活的戰術部署和臨場調動備受狠批，包括被質疑換人遲緩及錯失扭轉戰局良機，更有球迷在場高呼「Westwood Out」要求他下台 。

羅淑佩：戰術及陣容值得商榷

除了球迷不滿，有入場觀戰的文化體育及旅遊局局長羅淑佩亦在社交平台發文，直指與不少球迷一樣，認為韋斯活的部署與大家期望有「頗大差異」。她指，下半場球員體力在經歷高速壓迫後下降，戰術及陣容是否需要更早調整值得商榷，認為這一點「必須認真研究反思」。

曾拒絕道歉及辭職 稱勝率達五成

儘管面臨龐大下台壓力，韋斯活在賽後記者會上態度一度強硬，表明不會因此辭職或向球迷道歉 。他稱球隊在其任內表現有進步，不再一味死守，並強調帶隊勝率達 50%，過往港足主帥未有此成績 。對於關鍵一戰選用老將王振鵬而非謝家榮把關，他解釋是因謝家榮對頂替葉鴻輝感到壓力，而教練團信任王振鵬的經驗 。

至於補時階段才換入前鋒米高及杜度，他解釋是因新加坡末段全力防守，希望利用死球爭取埋門機會。

在任成績：10 勝 4 和 6 負

現年 49 歲的韋斯活來自英國，曾是曼聯青訓球員，職業球員時期效力過錫周三、巴拉福特等球會， 2012 年起轉任教練，曾出任阿富汗國家隊主教練，亦曾在印度及馬來西亞聯賽領軍，並帶領班加羅爾贏得 2 屆印度聯賽冠軍。

韋斯活於 2024 年 8 月接替安達臣上任，合約原定為期兩年 。他在任約 15 個月，帶領港足出戰 20 場賽事，錄得 10 勝 4 和 6 負的成績，期間曾在東亞錦標賽外圍賽主場奪冠，帶隊晉身決賽周，並一度取得國際賽 7 連勝。

據報指，足總決策層昨晚就其去留問題召開會議，最終雙方達成「和平分手」的共識 。根據國際足協最新排名，港足本月排名已由 148 位下跌至 153 位。