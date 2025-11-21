張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
港足主帥韋斯活據報提早離任 領軍 20 場勝率約五成 曾被羅淑佩促「認真反思」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】港足周二（18 日）在亞洲盃外圍賽主場不敵新加坡，痛失決賽周資格。事隔三日，據多間傳媒引述消息指，港足主教練韋斯活（Ashley Westwood）將會提早離任，結束僅約 15 個月的領軍生涯。據報香港足球總會與韋斯活已達成共識，預計將於今日（21 日）正式公布消息 。
戰術備受質疑
港足在周二的「生死戰」中，雖然上半場憑安永佳的入球領先，但下半場 5 分鐘內連失兩球，最終以 1：2 反負新加坡，篤定無緣 2027 年亞洲盃決賽周 。賽後韋斯活的戰術部署和臨場調動備受狠批，包括被質疑換人遲緩及錯失扭轉戰局良機，更有球迷在場高呼「Westwood Out」要求他下台 。
羅淑佩：戰術及陣容值得商榷
除了球迷不滿，有入場觀戰的文化體育及旅遊局局長羅淑佩亦在社交平台發文，直指與不少球迷一樣，認為韋斯活的部署與大家期望有「頗大差異」。她指，下半場球員體力在經歷高速壓迫後下降，戰術及陣容是否需要更早調整值得商榷，認為這一點「必須認真研究反思」。
曾拒絕道歉及辭職 稱勝率達五成
儘管面臨龐大下台壓力，韋斯活在賽後記者會上態度一度強硬，表明不會因此辭職或向球迷道歉 。他稱球隊在其任內表現有進步，不再一味死守，並強調帶隊勝率達 50%，過往港足主帥未有此成績 。對於關鍵一戰選用老將王振鵬而非謝家榮把關，他解釋是因謝家榮對頂替葉鴻輝感到壓力，而教練團信任王振鵬的經驗 。
至於補時階段才換入前鋒米高及杜度，他解釋是因新加坡末段全力防守，希望利用死球爭取埋門機會。
在任成績：10 勝 4 和 6 負
現年 49 歲的韋斯活來自英國，曾是曼聯青訓球員，職業球員時期效力過錫周三、巴拉福特等球會， 2012 年起轉任教練，曾出任阿富汗國家隊主教練，亦曾在印度及馬來西亞聯賽領軍，並帶領班加羅爾贏得 2 屆印度聯賽冠軍。
韋斯活於 2024 年 8 月接替安達臣上任，合約原定為期兩年 。他在任約 15 個月，帶領港足出戰 20 場賽事，錄得 10 勝 4 和 6 負的成績，期間曾在東亞錦標賽外圍賽主場奪冠，帶隊晉身決賽周，並一度取得國際賽 7 連勝。
據報指，足總決策層昨晚就其去留問題召開會議，最終雙方達成「和平分手」的共識 。根據國際足協最新排名，港足本月排名已由 148 位下跌至 153 位。
其他人也在看
江旻憓參選立法會月初暫停職務 馬會招聘對外事務助理經理專責社區關係｜Yahoo
巴黎奧運重劍金牌得主江旻憓早前從香港賽馬會暫停對外事務助理經理職務，參與立法會旅遊界功能界別選舉，與另一名候選人，觀塘區議員馬軼超角逐。《Yahoo 新聞》發現，馬會官網的求職頁面在周二（18 日）刊登告示，表示公司事務（Corporate Affairs）部門聘請對外事務助理經理（Assistant External Affairs Manager）。《Yahoo 新聞》已經就事件向馬會查詢，正待回覆。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
阿摩廉：班主一番話令曼聯轉勢
【Now Sports】曼聯由之前弱勢到近績改善，領隊阿摩廉道出箇中關鍵，在於班主拉傑夫一錘定音，向他投以信心一票。「如果你記得，當Jim（拉傑夫）在訪問所說的，解決了球會很多問題。」阿摩廉（Ruben Amorim）受訪時指出球隊轉勢因由：「球會周圍的噪音徹底改變，這對球隊來說實在重要，對我與球隊都實在重要。」阿摩廉所指的，是拉傑夫在上月國際賽期間受訪時，強調阿摩廉需要3年時間證明自己。結果曼聯在上月國際賽後隨即迎來硬仗，作客利物浦獲勝。「這帶來重大影響，不在於我們的處事方式，而是人們看待我們的處事方式。對我們而言意義重大。」曼聯緊接再贏白禮頓，而近兩仗先後作客與諾定咸森林及熱刺言和，目前以11戰得18分排第7位。紅魔下仗是下周一迎戰愛華頓。now.com 體育 ・ 1 天前
立法會選舉．旅遊界︱江旻憓冀「同香港一齊贏」盼生兒育女 馬軼超支持者：跑馬都有大熱倒灶︱Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會旅遊界選舉論壇今日（20日）下午 4 時半在荔枝角政府合署舉行，奧運金牌得主、候選人江旻憓約下午 3 時 40 分到場，與支持者合照後未有發言直入會場。另一名候選人、觀塘區議員馬軼超隨後到場，獲支持者舉牌歡迎，馬受訪時表示期待論壇已久，對表現有信心。Yahoo新聞 ・ 1 天前
利記3星期踢7場 伊傑迪基：重納勝軌
【Now Sports】一如其他英超列強，衛冕的利物浦即將迎來緊密賽程，由明日迎戰諾定咸森林計起，未來3星期需要作賽7場。經過國際賽前吞曼城3蛋後，射手伊傑迪基（Hugo Ekitike）深信紅軍會重納勝軌。他接受利物官方網訪問時，談到球隊這一段緊密賽序：「足球是關乎氣勢。我們季初靠後勁，完場前取得入球而贏得全部比賽。後來，我們開始輸波，但可以扭轉形勢。」紅軍未來3星期需要作賽7場，還好，期間硬仗不算多，最難打算是下月初在歐聯作客國際米蘭。「我們能夠重納勝軌，說的是氣勢，我相信我們可以改善，表現更出色。」伊傑迪基在今輪國際賽期為法國出戰烏克蘭時，取得個人首個士哥，協助球隊晉身明年世界盃決賽周，信心必大大提升。紅軍未來7場比賽22/11 英超 主VS諾定咸森林26/11 歐聯 主VS燕豪芬30/11 英超 客VS韋斯咸03/12 英超 主VS新特蘭06/12 英超 客VS列斯聯09/12 歐聯 客VS國際米蘭13/12 英超 主VS白禮頓now.com 體育 ・ 9 小時前
完場後冇答謝球迷 蘇捷失捷克隊長臂章
【Now Sports】捷克足總周二宣佈，因為球員在前一天大勝直布羅陀的世界盃外圍賽，完場後未有走到場邊向球迷表達謝意，決定作出嚴懲，包括褫奪蘇捷的隊長臂章以及取消了相關獎金。賽前，捷克已確定獲得歐洲區世盃外的L組次名，可以參加明年3月舉行的附加賽，但球迷不太滿意他們在今屆外圍賽的表現，曾在之前一些比賽向球員發出噓聲，結果周一在主場以6:0大勝直布羅陀後，球員完場後未有走到看台前向球迷致謝，令他們再次遭受批評。捷克足總翌日則發出聲明，為球員的行為向球迷致歉，同時也作出處分，包括效力英超韋斯咸的蘇捷（Tomás Soucek），不會再是球隊下一場比賽的隊長，以及不會付給球員上場比賽的相關獎金，而是將這筆錢當作善款，捐給慈善機構。捷克在外圍賽遭受挫折，一度連奪得小組次名的前景也不樂觀，幸借助首名的克羅地亞上周擊敗法羅群島，才能賽前落實小組第2位置，而前教練哈錫克就因為上月輸給法羅群島一役後被炒，要由助教確斯圖出任看守教練，但預計3月的附加賽，會有新帥領軍。now.com 體育 ・ 1 天前
全運會港隊合共收穫9金2銀8銅 男子花劍團體贏「第一金」
【Now新聞台】全運會港隊合共收穫9金2銀8銅，並在多個項目都有突破。啟德體育園見證港隊多個突破時刻，男花團體賽刺出劍隊歷來第一金。男子花劍團體金牌得主蔡俊彥：「很開心可以跟他們再一次在香港創造歷史。」連同個人賽，劍隊1金1銀2銅收尾。男子個人佩劍銀牌得主何思朗：「觀眾的打氣聲是一百分，未試過有這麼多觀眾支持我，這真的很高興。」女子個人重劍銅牌得主佘繕妡：「我很想在香港面前，及我的團隊、朋友，及家人面前拿這塊獎牌。」男子花劍1金1銅得主張家朗：「心態上我急了少許，可能有些情緒化，大家都看到，我覺得這些是我需要去進步、去處理的地方。」七欖報仇十二年未晚，再決戰山東收成正果。男子七人欖球金牌得主房傑鋒：「可以讓香港觀眾知道香港欖球有我們華人，以及讓大家知道，其實香港欖球有一定水準。」手球港隊隊長謝永輝：「錢可以遲點掙，婚可以遲點結，但在啟德主場打球，其實可能一生得一次。」手球熱血男孩捉緊機會，辭職或停薪留職備戰，歷史性拿第四，在主場擁躉前留下深刻印象。維港風光伴隨三項鐵人，1銀1銅創歷來最好成績；維園紅館大變身，化身競技舞台；粉嶺高球場，男團與獎牌緣慳一面。女飛魚何詩蓓首戰全運，主項輕鬆兩now.com 新聞 ・ 4 小時前
陳煒奪50萬晒「勝利V」 陳展鵬痛失大獎反應曝光
【on.cc東網專訊】無綫台慶的壓軸大獎每年都是焦點所在，不過，今年的抽獎過程跟以往不同，結果更引起不少爭議。今年由陳豪、黃翠如、汪明荃、高海寧、陳展鵬、譚俊彥、陳煒、姚子羚、張振朗及馬國明共10位藝人作為代表進行抽獎，其他藝人則在10人中選擇在一人身上落注，若東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
多人涉煽惑他人不投票被捕或通緝 駐港國安公署︰須嚴懲干擾破壞選舉行徑
立法會換屆選舉於12月7日舉行。多人在網上涉煽惑他人不投票，或轉發相關帖文被捕，亦有離港者被通緝。另外，中央駐港國安公署亦發文表示，香港內外一些人不停變換手法，攻擊抹黑立法會選舉，公署必定與特區依法嚴懲干擾破壞選舉行徑。 2男1女被告分別為黃建國(55歲，冷氣工程師)、林建栻(66歲，無業)及馬惠鈴(61歲，家庭am730 ・ 13 小時前
英超話題 ｜ 曼聯未來兩個月 點解周六無比賽
在十一月的國際賽期過後，曼聯接下來的十場英超賽事，都不會安排於英國時間星期六進行。有這比較奇怪的安排，原因有幾個：Yahoo 體育 ・ 1 天前
尹宗華被國務院免去中聯辦副主任職務 2021年「空降」主管中資機構、經貿交流｜Yahoo
國務院今日（21日）公布，免去尹宗華的中聯辦副主任職務。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
台慶2025｜曾志偉親回離巢傳聞「都會繼續掛」 為神秘嘉賓「甩底」及抽獎爭議解畫
一年一度TVB台慶昨晚（19日）圓滿結束，一眾男女藝員盛裝出席兼帶來精彩演出。曾志偉於活動完結後接受訪問，親自回應早前有報道指其將於11月完約離開TVB傳聞，以及台慶上神秘嘉賓及抽獎爭議。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
墨西哥佳麗奪環球小姐冠軍 曾被主辦方罵「蠢」憤而離場 終戴上后冠逆轉人生
2025年環球小姐大賽（Miss Universe 2025）今日(11月21日）在泰國完滿舉行，25歲的墨西哥佳麗法蒂瑪．波許（Fátima Bosch）戴上后冠成為冠軍，能在120名佳麗當中脫穎而出，接受全場掌聲祝賀的背後，充滿許多比電影還要戲劇性的情節，而波許在本月初更遭主辦方當眾辱罵她「蠢」，她在穿著華麗晚禮服，腳踏高跟鞋下憤然離場。當似在出局邊緣之際，就連墨西哥總統亦向她隔空聲援，令這場選美變成一場關於女性尊嚴的戰鬥。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
賓福特折將 卡華路傷ACL收咧
【Now Sports】賓福特周四迎來壞消息，上季從利物浦轉會過來的葡萄牙翼鋒卡華路，因膝部前十字韌帶撕裂而提早收咧。卡華路（Fábio Carvalho）9月時就因膝傷缺席過對曼聯的比賽，估計是在最近操練時再度受傷。賓福特沒有交代受傷的細節，只是證實他因為膝部前十字韌帶撕裂（ACL），要接受手術而提早收咧。從利物浦來投後，卡華路亦在賓福特任後備居多，今季雖然踢了9場比賽，只是在英聯盃擔正為主，英超只得1次正選，但他在9月主場對車路士一仗，曾於補時3分鐘替球隊建功，追成2:2平手，搶回1分。賓福特1個月內連續有第2位球員因為ACL斷裂而球季報銷，今季從飛燕諾加盟的20歲中場美林保，上月也在國際賽期間代表荷蘭U21征戰時重創。now.com 體育 ・ 3 小時前
中日關係｜內地逾54萬張飛日機票被取消 香港多家航空公司推靈活安排 國泰：彈性處理及提供協助
中日關係持續緊張，中國外交部及香港特區政府保安局日前分別發出赴日旅遊提示，令日本旅遊市場及相關航空業大受影響。...BossMind ・ 3 小時前
阿甲無預警改制 「天使」喜獲37冠
【Now Sports】阿根廷足總周四突然宣佈，羅沙里奧中央獲得2025年阿甲冠軍，效力該隊的迪馬利亞也在天降錦標下，以37冠在阿根廷球員歷史上，僅次美斯的46冠。依照阿根廷傳統，聯賽分為春季和秋季聯賽，過去是透過附加賽方式來決定最終冠軍誰屬。不過，阿根廷足總突然更改制度，周四稱執行委員會一致決定將聯賽冠軍頭銜，授予在總積分榜上最高積分的球隊，最終羅沙里奧中央在兩季聯賽共獲最高的66分，成為今年的阿甲冠軍；同時，也會以改革後的制度，決定哪些球隊能夠晉級南美洲賽事（南美自由盃和南美球會盃），以及哪些球隊將降班。羅沙里奧中央在這項改革出爐後，已在官網慶祝隊史贏得第8座阿甲冠軍，隊徽上會再添多一顆星，迪馬利亞（Ángel Di María）也已隨隊親臨總部領取這枚冠軍獎牌。這名37歲阿根廷球星將收穫職業生涯第37座錦標，屬阿根廷足球史上第2多冠軍的球員，僅次美斯。儘管如此，之前所設立的附加賽仍會繼續進行，會在周六開打，最終勝出者將會被冠上另一個新的冠軍頭銜。近年，阿根廷足總在塔比亞旗下，賽制以至升降班制度都不斷作出調整，令人無所適從。now.com 體育 ・ 4 小時前
中國「超級大使館」｜軍情五處及軍情六處據報將「開綠燈」准興建 施紀賢擬明年 1 月訪華｜Yahoo
中國駐英超大型新使館建築的規劃申請審批時限將於 12 月 10 日屆滿。《泰晤士報》周四（20 日）引述消息人士指，使館項目可望獲准興建，軍情五處（MI5）和軍情六處（MI6）都會「開綠燈」。另外報道又指，預計首相施紀賢將會在明年 1 月訪問中國，尋求加強與中國的經濟關係。Yahoo新聞 ・ 6 小時前