曾比特回歸香港大展拳腳出廣東歌 彌補過去幾年遺憾
港車北上攻略 深圳自駕遊全集：過關程序、必備文件、超市「搬貨」景點一文睇清
自從「港車北上」推行以來，愈嚟愈多香港車主鍾意自己揸車上去玩，直接開闢咗一條直通內地嘅快線！當中，深圳憑住地理優勢同超多嘢玩嘅景點，好快就成為咗港人週末自駕遊嘅首選目的地。
揀得深圳自駕遊，最正就係可以隨心所欲！你可以輕輕鬆鬆探索唔同嘅深圳景點，更加可以鍾意去邊間大型超市（好似山姆 Sam's Club、Costco）就去邊間，盡情採購生活百貨。最緊要係咩？係可以告別提住大包小包行到腳軟嘅煩惱，買幾多嘢都可以直接放落車尾箱，享受真正無拘無束嘅購物樂趣！
呢場自由自在嘅旅程，就由呢份深圳自駕遊攻略開始。Trip.com 會為你全面解析自駕遊嘅申請程序、要帶咩文件、同埋精選景點推介，幫你輕鬆計劃一個完美嘅深圳自駕假期，等你可以玩得便利又開心！
預訂即慳，平價租車立享 88 折優惠 💞
熱門機票優惠、Trip Coins+里數一齊賺 🎶
快閃機票、高鐵優惠、交通卡優惠 🥰
熱門景點門票、優惠套票 👑
Trip.com優惠大合集 (不停更新)
🚗 深圳自駕遊：港車北上申請全攻略 (2026 版)
想自己開車上深圳玩？「港車北上」係最受歡迎嘅選擇！雖然手續望落有啲多，但只要跟住呢個 7 大步驟，自駕過境其實好簡單：
1. 指定平台網上抽籤 抽籤登記 🗳️ 首先要入去「港車北上」指定網站登記電腦抽籤。因為每日名額有限，如果申請人數太多，系統會用公平抽籤嘅方式分配名額。記得留意開榜日期！
2. 中籤後 72 小時內遞交申請 ⏳ 恭喜你抽中咗！中籤之後，你要喺 72 小時內 透過「港車北上」網站正式遞交申請，畀兩地政府審批。呢個 Step 係同時間競賽，千祈唔好錯過時限。
3. 繳交許可證費用 💰 向運輸署交埋申請「封閉道路通行許可證」（俗稱禁區紙/許可證）嘅費用。
4. 安裝 RFID 卡機同驗車 🔍 帶埋你架愛車去運輸署指定嘅 40 個驗車中心 其中一個。呢度要完成兩件事：
安裝車輛 RFID 卡機（過關用）。
進行嚴格驗車，確保你架車符合內地行駛嘅安全標準。
5. 購買「交強險」 🛡️ 記得買返份符合國家規定嘅「機動車交通事故責任強制保險」（簡稱交強險）。無呢份保險，係唔可以喺內地行車架！
6. 上載文件等最後審批 📂 將所有文件同保險資料上載到內地「港車北上管理服務系統」。內地部門審核通過之後，就會正式發出「電子臨時入境機動車牌證」（電子牌證）。呢張電子證就係你喺內地合法自駕嘅「護身符」。
7. 預約出發日期 📅 當你攞齊香港嘅「許可證」同內地嘅「電子牌證」，就大功告成喇！最後一步係根據你嘅行程，喺預約系統揀好出發日期，就可以起程開啟你嘅深圳自駕之旅！
💡 2026 司機小貼士：
提早續保：建議喺保險到期前一個月就開始處理，以免因為保險審核而影響預約出發。
內地導航：上到去記得用「高德地圖」或者「百度地圖」，呢啲 App 針對內地路況（例如限速、路口轉向）做得非常準確。
停車場優惠：2026 年深圳好多大商場（例如之前提過嘅海岸城）已經完美支援香港車牌識別，入去泊車非常方便，甚至可以用支付寶/微信直接交停車費。
🚗 深圳自駕遊：Trip.com 租車「懶人包」
點解咁多香港人上深圳玩都會揀喺 Trip.com 租車？因為真係好「抵」又好「彈性」：
1. 獨家優惠，慳埋埋夠食餐餐 💰
免手續費： 用信用卡預約完全免收手續費，標價幾多就畀幾多。
限時 92 折： 即日起租車就有 8% 優惠（優惠碼見下文）。
賺積分： 租完車仲可以賺 Trip Coins，下次訂機票酒店直接當錢使！
2. 計劃趕唔上變化？隨時可以 Cancel 🔄
48 小時免費取消： 只要喺攞車前 48 小時通知，取消係完全免費嘅。對於成日有突發狀況嘅家庭客嚟講，呢份彈性真係好重要。
3. 全天候後盾，揸車唔驚盲摸摸 📞
24/7 客服支援： 萬一攞車或者揸車途中遇到問題，隨時搵到 Trip.com 客服幫手，確保您成個旅程都安心無憂。
租車限定優惠碼
預訂嗰陣記住、記住、記住要入 Code！
優惠碼：
TRIPCAR8
著數內容： 租車費用即減 8% (92 折)
點用最醒： 直接去付款頁面入 Code，慳返嚟嘅錢夠您喺深圳食多餐潮汕牛肉火鍋！
💡 香港人喺深圳租車 3 大貼士：
駕照準備：記得帶齊您的香港身份證、回鄉證，最重要係已經換領好嘅內地駕駛證。
攞車地點：建議揀返喺深圳灣口岸、福田口岸或者羅湖口岸附近嘅取車點，一過關行幾步就揸得走，非常方便。
車型選擇：如果係一家大細，建議揀 7 人車（例如傳祺 M8 或者別克 GL8），空間大啲，長輩坐得舒服，放行李都易啲。
🚗 Trip.com 獨家：機場即辦內地臨時駕照（唔使再跑車管所！）
好多香港朋友或者外國朋友想喺內地自駕，最頭痛就係無內地車牌。Trip.com 知道大家驚手續麻煩，所以特別同指定租車公司合作，推出**「機場現場代辦臨時駕照」**服務。真正做到「落機即辦、即取車」，幫您慳返晒啲交通時間，自駕遊由機場就開始！
📍 邊度可以整？（持續增加中）
目前以下機場嘅指定租車櫃位已經可以幫您代辦：
深圳： 寶安國際機場 (SZX)
北京： 首都國際機場 (PEK) / 大興國際機場 (PKX)
⚡ 點樣整？（最快 30 分鐘搞掂！）
全程有 Trip.com 合作門店嘅專業人員幫您手，您完全唔使自己跑去當地車管所，免除晒所有煩瑣手續同埋溝通問題。只要提早預約，攞車嗰陣一併處理，半個鐘至一個鐘左右就攞到證起行！
📂 申請要帶啲乜？（記得帶齊以下 4 樣嘢）：
身份證明文件：香港朋友帶「回鄉證」（港澳居民來往內地通行證）；外籍人士帶有效「護照」。
原居地正式駕照：有效期內嘅香港身份證駕照或者海外正式駕照。
證件相 2 張：一般係白底細相（有啲門店甚至可以幫您即場影埋）。
入境紀錄：例如您入境嗰陣張電子小票，或者護照上面嘅落地章紀錄。
🚗 內地自駕點解要揀 Trip.com？五大「必揀」理由
如果您仲心大心細緊，睇完呢五個 Trip.com 獨家優勢，您就知點解咁多香港人上內地自駕都會搵我哋：
1. 機場直攞車：唔使拎住大袋細袋轉車 ✈️
落機即揸： 時間就是金錢！Trip.com 同國內各大龍頭租車公司合作，喺深圳寶安機場、北京首都/大興機場等核心樞紐都有門店。
慳時省力： 唔使喺機場搵的士或者迫地鐵，一出閘辦好手續就直接揸走，無論係去深圳市區定係去遠少少嘅近郊，都係咁方便。
2. 獨家代辦臨時駕照：唔使再跑車管所 🆔
一站式服務： 呢個係最勁嘅服務！以前整臨時牌要自己去車管所排隊，宜家喺深圳、北京嘅機場指定門店，有專人幫您現場協助辦理。
即辦即取： 帶齊回鄉證同香港車牌，半個鐘至一個鐘就攞到證，真正做到「說走就走」，免除晒所有煩瑣手續。
3. 海外信用卡直接 Pay：唔使驚畀唔到押金 💳
國際接軌： Trip.com 支援 VISA、Mastercard、AE、JCB。好多內地租車 App 都要用內地銀行卡，喺我哋度預訂就無呢個煩惱。
溫馨提示： 攞車畀押金嗰陣，記得帶張有凸字印名嘅晶片信用卡，持卡人姓名同護照/回鄉證一致就得，流程順滑無阻。
4. 指定車型：揀邊部就揸邊部，拒絕「抽盲盒」 🚘
唔會貨不對辦： 傳統租車最怕去到門店佢話「同級車型」，結果畀部唔鍾意嘅您。
精準鎖定： Trip.com 獨家支援「指定車型」功能。您下單揀咗邊款，攞車就係果款。無論您要 SUV 定 7 人車，甚至係指定型號，都係實實在在，唔使驚現場隨機配車。
5. 新能源車新體驗：試玩小米、理想、Tesla ⚡
科技感爆棚： 中國係全球電動車龍頭，租車當然要試新嘢！您可以喺 Trip.com 揀到 小米 (Xiaomi)、理想 (Li Auto)、問界 (AITO) 或者 Tesla。
環保又平： 喺深圳呢啲充電樁極多嘅城市，開新能源車唔單止時尚、科技感強，仲好慳油錢。趁自駕遊親身感受一下國產新能源車嘅領先黑科技！
深圳自駕遊 | 自駕遊景點
🚗 深圳自駕遊必去 | #1 東部華僑城大俠谷：山海間的冒險樂園
【自駕優勢：停車無憂，景觀無敵】 去東部華僑城，自駕絕對是最高品質的選擇。景區門口設有超大型停車場，泊車位置充足，完全不用擔心假日找位難。從市區開車過來，沿途可以欣賞鹽田區的海岸線風光，這段路程本身就是一種享受。
✨ 五大主題區，玩足全日唔重樣：
雲海高地： 這裡是全景區的靈魂！您可以登上海拔 480 米的巨型紅色 U 型玻璃懸挑平台，挑戰膽量之餘，還能 360 度俯瞰大梅沙的海天一色。
海菲德小鎮： 充滿濃厚的 19 世紀美式風情，木質建築與紅酒文化結合，最適合停下來喝杯咖啡，拍幾張充滿異國感的打卡照。
生態峽谷與峽灣森林： 喜歡大自然的朋友，可以在這裡漫步於瀑布與森林之間，呼吸新鮮空氣。
水上樂園： 適合家庭客，讓小朋友放電的最佳去處。
📍 景點資訊（司機備忘錄）：
地址： 深圳市鹽田區梅沙街道大梅沙東部華僑城（自駕導航直接輸入「東部華僑城大俠谷停車場」）
營業時間： 09:00 - 18:00
停車資訊： 停車位極多，停車場直接銜接景區入口。
小貼士： 由於大俠谷位於山區，建議出發前檢查車輛制動系統。如果是新年期間前往，建議提早出發，避開大梅沙段可能出現的車龍。
💡 專業推薦： 既然都開車來到鹽田區，玩完大俠谷之後，下午可以順路駕車去附近的「大梅沙海濱公園」散散步，或者去「鹽田海鮮食街」大啖最正宗的海鮮大餐，這才是最完美的深圳東部自駕一日遊！
🚗 深圳自駕遊必去 | #2 世界之窗：一日環遊世界，盡覽全球奇觀
【自駕優勢：黃金地段，停車便利】 世界之窗位於深圳南山區的核心地帶（深南大道），雖然身處鬧市，但景區正門及周邊設有多個大型地面及地下停車場，泊車位非常充裕。對於自駕旅客來說，您可以將愛車安全停妥，再輕輕鬆鬆走入園區，展開您的世界之旅。
✨ 園區亮點，驚喜不斷：
130 個全球地標： 佔地 48 萬平方米，園內精緻縮小了艾菲爾鐵塔、尼亞加拉大瀑布、金字塔等世界奇蹟。無論是歐洲區的浪漫、美洲區的壯闊，還是亞洲區的古樸，都能一站式體驗。
全新機動遊戲： 唔再只係睇模型！近年新增了「阿爾卑斯冰雪世界」、「激流大峽谷」及多種沉浸式 4D 影院，大大提升了刺激感與互動性。
夜間璀璨表演： 營業至晚上 10 點，晚上的凱旋門廣場會有大型歌舞盛典及璀璨煙花（視節慶而定），為您的新年自駕旅程畫上完美句號。
📍 景點資訊（司機備忘錄）：
地址： 深圳市南山區深南大道 9037 號（導航直接搜尋「世界之窗停車場」）
營業時間： 09:00 - 22:00
停車資訊： 停車場規模大，收費標準清晰，建議將車停在離景區入口較近的區域以方便回程。
小貼士： 世界之窗對面就是「益田假日廣場」商場，玩累了可以直接駕車到對面享受美食與購物的樂趣。
💡 專業推薦： 既然車已經泊在南山區，晚上玩完世界之窗後，推薦您駕車 10 分鐘前往「歡樂海岸」觀看水秀表演，或者到「深圳灣超級總部」附近欣賞夜景。如果您在 Trip.com 租的是小米 SU7 或理想 L9 等新能源車，南山區遍佈的高速充電樁及智慧停車場將讓您的自駕體驗更加順滑！
🚗 深圳自駕遊必去 | #3 華強北：亞洲電子第一街，掃貨必到聖地
【自駕優勢：戰利品即買即上車】 華強北雖然係福田區最繁華嘅地段之一，但近年經過重新規劃，已經變咗做大型行人步行街。對於自駕旅客，呢度周邊嘅商場（如九方購物中心、華強廣場）都有大型地下停車場，泊車配套非常成熟。最重要係買完嘢唔使拎住行地鐵，直接車走返香港或酒店，輕鬆好多！
✨ 華強北三大必睇亮點：
科技迷嘅寶庫： 由最新款嘅智能手機、高性能電腦，到各種專業電子零件、航拍機，甚至係稀奇古怪嘅黑科技產品，呢度通通有齊。
價格極具競爭力： 作為全球電子零件集散地，價格絕對有優勢。只要您識得貨比三家，隨時可以用超筍價入手心頭好。
唔止電子產品： 而家嘅華強北已經轉型，除咗電子市場，仲有好多潮流商場、特色美食街（如「振華路」）同埋超大間嘅美妝批發中心，連女士們都一樣會行到唔捨得走。
📍 景點資訊（司機備忘錄）：
地址： 深圳市福田區華強北路（自駕導航建議搜尋：「華強北九方購物中心停車場」或「世紀匯停車場」，泊車後行去步行街只需 2-3 分鐘）。
建議營業時間： 10:00 - 22:00（大部分電子批發市場下晝 6-7 點就開始收舖，建議早啲去）。
停車資訊： 區內車流量大，建議揀大型商場嘅地下停車場，車位多之餘環境亦較好。
小貼士： 華強北人流極多，揸車出入要特別留意過路行人。
💡 專業推薦： 如果您係揸住喺 Trip.com 租返嚟嘅小米 (Xiaomi) 或者問界 (AITO) 新能源車，華強北周邊有唔少超級充電站。您可以將架車泊埋去充電，自己就去掃貨食飯，返嚟架車已經叉飽電，效率滿分！
圖片來源：_NightHawk@TripMoment
🚗 深圳自駕遊必去 | #4 大梅沙海濱公園：陽光、沙灘與海風嘅浪漫邂逅
【自駕優勢：沿海公路嘅極致享受】 揸車去大梅沙，最正嘅唔止係個沙灘，仲有沿途嘅鹽梅路。呢段係深圳最靚嘅沿海公路，開住車窗聽住海浪聲，呢種自駕體驗先至係真正嘅度假！大梅沙周邊設有多個大型停車場（包括海濱公園地下停車場及周邊商場位），泊好車行幾步就到沙灘。
✨ 大梅沙必玩重點：
超長細軟沙灘： 擁有一條長達 1.8 公里嘅「黃金海岸線」，沙質幼細。無論係兩口子漫步，定係同小朋友一齊堆沙、玩滑板，都非常合適。
水上活動天堂： 如果您鍾意刺激，呢度有滑浪、潛水同划艇等活動可以玩。新年期間陽光充足，玩水一樣咁爽！
「願望塔」地標打卡： 公園入面有著名嘅「天長地久」石頭地標，同埋新裝修嘅願望塔，影相一流。
📍 景點資訊（司機備忘錄）：
地址： 深圳市鹽田區梅沙街道鹽梅路（自駕導航建議搜尋：「大梅沙海濱公園地下停車場」）。
營業時間： 全天開放（溫馨提示：泳區開放時間視季節而定）。
停車資訊： 停車位充足，但假日人流較多，建議中午前到達。
預約提示： 根據以往經驗，大梅沙在法定節假日（如農曆新年）可能需要提前網上預約車輛准入，記得出發前 check 吓「深圳交警」官方消息。
💡 專業推薦： 既然車已經泊喺大梅沙，強烈建議您順路揸車去隔籬嘅「奧特萊斯 (8-OTL)」名牌折扣購物村。嗰度係歐陸小鎮建築風格，泊車方便之餘，仲可以買到超筍嘅名牌波鞋同運動服。
🚗 深圳自駕遊必去 | #5 東門老街：潮流與懷舊交織嘅美食天堂
【自駕策略：避開核心，轉乘更爽】 東門老街周邊嘅路段（如人民北路、解放路）人流極多，而且好多係單程路，路面比較窄。作為老司機，我強烈建議您唔好直接揸入老街中心。
建議泊車點： 推薦將車泊喺隔籬站嘅「國貿」或者「金光華廣場」。
泊車資訊： 呢度嘅地下停車場較大且管理好。
接駁方式： 泊好車後，您可以悠閒咁行 10 分鐘，或者坐一個地鐵站（國貿站去老街站）就到。咁樣既可以避開塞車，又唔使喺老街附近搵位搵到頭暈。
✨ 東門老街 2026 必食必買亮點：
「掃街」美食勝地： 由老字號嘅儲香樓點心、人氣爆燈嘅鮑師傅肉鬆小貝，到最新最 Hit 嘅阿嬤手作奶茶，東門老街嘅美食多到數唔晒。
懷舊與潮流並存： 喺呢度您可以見到充滿嶺南風情嘅騎樓建築，轉個頭又會見到超大型嘅動漫城同埋精品百貨。
手信聖地： 唔少香港人鍾意喺度買酥大興嘅國潮糕點或者各類特色小食返香港送禮，自駕嘅好處就係買幾多都可以塞入車尾箱！
📍 景點資訊（司機備忘錄）：
地址： 深圳市羅湖區東門路（導航建議搜尋：「金光華廣場停車場」或「深圳嘉里中心停車場」）。
建議營業時間： 10:00 - 22:00。
2026 新春貼士： 農曆新年期間，東門老街會掛滿紅燈籠，節慶氣氛極濃。不過初一、初二部分小店可能會休息，大型商場同埋連鎖店（如太二酸菜魚、木屋燒烤）就照常營業。
圖片來源：無敵可愛小公主@TripMoment
深圳自駕遊 | 周邊景點
🚗 深圳周邊自駕遊必去 | #1 蛇口海上世界：海濱異國風情與璀璨夜生活
【自駕優勢：泊車配套成熟，景觀開揚】 蛇口海上世界位於南山區蛇口半島，遠離市中心的喧鬧。呢度嘅商業區規劃得好完善，設有多個大型地下停車場（分為 A 區、B 區及 C 區停車場），泊車位非常充裕，而且場內環境乾淨，對於自駕遊客嚟講非常 Friendly。
✨ 海上世界 2026 必睇亮點：
「明華輪」巨型郵輪： 呢度嘅地標！郵輪入面有酒店同餐廳，夜晚配合幻彩燈光騷，影相打卡簡直係一絕。
音樂噴泉表演： 喺明華輪旁邊嘅水池，每晚都會有定時嘅大型水幕音樂噴泉表演（通常係 19:00, 20:00 等時段），氣氛浪漫。
環球美食大匯聚： 呢度係外籍人士嘅聚居地，所以你可以搵到最地道嘅德國菜、墨西哥菜、土耳其菜以及各類特色酒吧。
海上世界文化藝術中心： 鍾意文藝嘅朋友可以行去海邊嘅藝術中心，呢度嘅建築設計曾獲得國際大獎，入面嘅展覽同埋面朝大海嘅落地大玻璃，係文青必到之處。
📍 景點資訊（司機備忘錄）：
地址： 深圳市南山區蛇口望海路 1128 號（自駕導航直接搜尋：「海上世界 B 區停車場」，位置最靠近明華輪中心區）。
建議營業時間： 10:00 - 22:00（好多酒吧同特色餐廳會營業至凌晨）。
停車資訊： 停車位極多，且支援自動化繳費。
小貼士： 既然開得車嚟蛇口，建議可以順路開去隔籬嘅「蛇口漁人碼頭」睇吓日落，或者去「G&G 創意社區」行吓市集。
🚗 深圳周邊自駕遊必去 | #2 梧桐山：挑戰「鵬城第一峰」，俯瞰深港全景
【自駕優勢：自由切換登山線路，避開市區擁擠】 梧桐山範圍好大，自駕最大嘅好處就係可以根據體力揀唔同嘅入口。最受自駕人士歡迎嘅係「西北門」（羅湖大望村入口）或者「北門」。呢度遠離市中心，開車經過大望村一帶仲可以感受到少少鄉郊氣息，非常舒服。
✨ 梧桐山 2026 必行亮點：
鵬城第一峰： 挑戰海拔 943.7 米嘅最高點。喺「大梧桐」山頂石碑打卡，一邊可以望到深圳嘅繁華市景，另一邊可以遠眺香港新界嘅群山同埋大鵬灣。
天然綠肺： 呢度係國家級風景名勝區，野生動植物極之豐富。春天嚟到，仲可以見到滿山開遍嘅杜鵑花（毛棉杜鵑），係深圳最靚嘅自然景觀之一。
多樣化路徑：
輕鬆型： 行平坦嘅林道（盤山公路），雖然路程長但唔辛苦，啱晒一家大細。
挑戰型： 行「好漢坡」，雖然斜但上到去嗰種成功感無與倫比。
📍 景點資訊（司機備忘錄）：
地址： 深圳市羅湖區蓮塘羅沙路（導航建議搜尋：「梧桐山風景區-西北門」或「梧桐山大望村停車場」）。
營業時間： 全天開放（建議 08:00 - 18:00 期間行山，天黑落山比較危險）。
停車資訊： 大望村入口附近有幾個大型停車場，但假日人流極多，強烈建議早上 9 點前到達，否則搵位會比較困難。
2026 避雷小貼士： 梧桐山係唔可以直接揸車上山頂㗎！車輛只可以泊喺山腳。另外，假日時大望村一帶容易塞車，揸車要有心理準備。
🚗 深圳周邊自駕遊必去 | #3 深圳野生動物園：走進現實版的《獅子王》
【自駕優勢：家庭客的首選，泊車極方便】 帶小朋友去動物園，最怕就是拎住大袋細袋（水、零食、嬰兒車）去迫地鐵。自駕去動物園，您可以直接將所有物資放在車尾箱，下車即玩。園區門口設有超大型露天停車場，泊車位非常充裕，而且出入路線設計得很好，對於自駕家庭客來說非常輕鬆。
✨ 園區 2026 必玩四大亮點：
猛獸谷： 坐在特製的遊覽車內，近距離觀察老虎、獅子、黑熊在自然環境下的動態。那種隔著窗戶對視的震撼感，是傳統動物園無法比擬的。
食草動物區： 您可以見到長頸鹿、斑馬、大象等溫馴動物。最受歡迎的是餵飼環節，小朋友可以親手餵長頸鹿，是極佳的親子互動體驗。
精彩表演區： 園內設有大型海洋劇場、百獸盛會等表演。記得入園後先拿一張時間表，規劃好行車與觀賞表演的路線。
科普館： 玩樂之餘，還可以帶小朋友了解物種演化和環境保護知識，寓教於樂。
📍 景點資訊（司機備忘錄）：
地址： 深圳市南山區西麗湖路 4086 號（自駕導航建議搜尋：「深圳野生動物園停車場」）。
營業時間： 09:00 - 17:30（建議 10 點前到達，可以玩得更從容）。
停車資訊： 設有專屬大型停車場，收費標準清晰。
2026 新春小貼士：
提前購票： 建議透過 Trip.com 提前購買門票，入園時直接掃碼，免卻現場排隊之苦。
預留體力： 園區非常大（逾 60 萬平方米），建議進入後考慮租用園內的電動代步車，這樣玩足一日都不會太累。
💡 專業推薦： 既然車已經泊在南山區西麗一帶，玩完動物園後，下午可以順路駕車前往附近的「大沙河生態長廊」。那裡有極美的河岸風光和不少特色咖啡店，最適合在瘋狂玩樂後享受一個安靜的下午。
🚗 深圳周邊自駕遊必去 | #4 錦綉中華：一日行遍神州，深度體驗民族賀歲
【自駕優勢：位處核心，泊車極之 Easy】 錦綉中華位於深南大道，就喺「世界之窗」隔離。雖然係市中心，但佢擁有一個超級闊落嘅戶外大型停車場。自駕嘅好處係玩到夜晚睇埋大騷，全家人都攰晒嗰陣，可以直接上車舒舒服服返酒店或者返香港，唔使喺街度同人搶的士。
✨ 錦綉中華 2026 必睇亮點：
「錦綉中華」微縮景區： 睇晒萬里長城、兵馬俑、故宮等 82 個景點嘅精緻縮小版。新年期間，呢啲「小名勝」都會掛上燈籠，影相好有層次感。
「中國民俗文化村」： 呢度有 27 個唔同民族嘅村寨。您可以喺呢度睇到藏族、傣族、苗族嘅建築同文化。新年期間仲會有特別嘅「新春花燈會」，成個園區夜晚會變到五光十色，非常震撼。
三大震撼表演： * 《東方霓裳》：絕美嘅民族服飾騷。
《大漠傳奇》：實景馬戰，驚險刺激。
《龍鳳舞中華》：夜晚嘅壓軸大騷，聲光電效果一流。
📍 景點資訊（司機備忘錄）：
地址： 深圳市南山區深南大道 9003 號（自駕導航建議搜尋：「錦綉中華民俗村停車場」）。
營業時間： 10:00 - 21:30。
停車資訊： 停車位充足，收費標準跟隨南山區景點統一收費。
2026 新春貼士： * 廟會活動： 新年期間通常會有大型「民俗廟會」，可以玩到傳統攤位遊戲同食到各地小食。
提早攞位： 如果想睇馬戰或者大騷，記得停好車入園後先睇清楚表演時間表，提早 30 分鐘去搵位。
💡 專業推薦： 既然車已經泊喺呢度，行完園區之後，您可以開車 5 分鐘去附近嘅「華僑城創意園 (OCT-LOFT)」。嗰度有好多高質量嘅文青 Cafe 同設計店，環境幽靜，同熱鬧嘅民俗村形成強烈對比，最啱自駕人士去嘆返杯咖啡。
🚗 深圳周邊自駕遊必去 | #5 蓮花山公園：都市綠肺 ‧ 俯瞰福田最靚天際線
【自駕優勢：市中心嘅靜謐出口，泊車位選擇多】 蓮花山公園位於福田 CBD 核心地帶，交通四通八達。對於自駕旅客嚟講，呢度最正嘅係周邊泊車好有彈性。公園本身設有東、南、西、北四個停車場，如果您想直衝山頂，建議泊喺東南門或西門停車場。
✨ 蓮花山 2026 必去亮點：
山頂廣場： 行 15-20 分鐘就可以上到山頂。除咗可以瞻仰鄧小平銅像，最緊要係嗰個城市觀景台！您可以正面俯瞰市民中心、平安金融中心等福田摩天大樓，風景極之震撼。
風箏廣場： 公園有一大片草地，新年期間好多一家大細會喺度放風箏、野餐。如果您開車過嚟，可以帶定張地墊同埋嘢食，喺呢度嘆一個下晝。
落羽松與花海： 1 月至 2 月（新春期間），公園入面嘅落羽松會轉紅，加上新年花展，成個環境好有節慶氣氛。
璀璨夜景： 蓮花山開放到 23:00。夜晚開完車過嚟，上山頂睇「深圳市民中心燈光騷」，嗰種萬家燈火嘅感覺，絕對係新年最難忘嘅回憶。
📍 景點資訊（司機備忘錄）：
地址： 深圳市福田區紅荔路 6030 號（自駕導航建議搜尋：「蓮花山公園東南門停車場」）。
營業時間： 06:30 - 23:00（免費入場）。
停車資訊：
公園停車場需要透過「深i公園」小程式提前預約（尤其係星期六日同節假日）。
如果公園位滿咗，可以將車泊喺對面嘅「深業上城 (UpperHills)」商場，嗰度車位極多，仲有一條好靚嘅天橋直接駁返入公園，行過去只需 5 分鐘。
深圳自駕遊 Q&A
Q1：深圳適合自駕遊嗎？
答：非常適合！ 深圳係全中國道路規劃最現代化嘅城市之一，路面闊落且指標清晰。
導航超準： 用「高德地圖」或者「百度地圖」，連邊條線轉彎、邊度有快相都會講得清清楚楚。
景點分散： 雖然地鐵好發達，但好似大梅沙、東部華僑城、蛇口或者光明農場呢類近郊景點，揸車絕對比轉地鐵方便得多，特別係一家大細或者有老人家。
Q2：深圳交通擁堵情況點樣？
答：要學識避開「高峰期」。
平日返工放工： 07:30 - 09:30 同埋 17:30 - 19:30 係「魔鬼時段」，特別係南山科技園、皇崗路同深南大道。
週末/節假日： 去東部（鹽田、大鵬）嘅路段會比較塞。
2026 避塞貼士： 建議利用「深中通道」或「外環高速」避開市中心樽頸位。新春期間市中心反而好順暢，因為好多外地車返晒鄉下。
Q3：深圳泊車方便嗎？
答：非常方便，配套可以話係全中國最好。
商場泊車： 基本上所有大型商場（如萬象城、壹方城、深業上城）都有極大嘅地下停車場。
車牌識別： 宜家深圳 95% 以上嘅停車場都已經支援「港車北上」車牌或者租車牌自動識別，唔使落窗攞飛。
收費透明： 大部分用支付寶/微信掃碼交費，收費通常比香港平一大截（市中心大約 ¥10-15/小時，好多商場消費仲有得免泊車費）。
預約機制： 留意熱門公園（如蓮花山、深圳灣公園）喺假日時需要喺微信「深i公園」提前預約車位，冇預約係入唔到去架。
💡 老司機專業建議：
新能源車優勢： 如果您喺 Trip.com 租車，強烈建議揀新能源車（電動車）。深圳周邊充電樁多過便利店，好多停車場仲有「電車專屬位」，泊車叉電一站式搞掂。
留意「外地車限行」： 雖然您係自駕，但要留意深圳平日早晚高峰有限制非深圳號牌車輛行駛（港車北上有豁免，但最好出發前 check 吓最新公告）。
酒店選擇： 預訂酒店時，記得揀啲喺 Trip.com 標明有**「免費停車」**嘅酒店，咁樣就唔使擔心過夜泊車費。
*Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
其他人也在看
碧咸大仔布魯克林千字文公開決裂！痛斥父母試圖破壞其夫妻關係 直言「唔打算與家人和解」
碧咸（David Beckham）一家與大仔布魯克林（Brooklyn Beckham）夫婦不和的傳聞流傳多年，外界一直眾說紛紜。直到近日，這場「豪門家變」終於由當事人親自揭盅。26歲的布魯克林日前突然在社交平台發表長達6頁的公開聲明，首次正面回應與家族決裂一事，更毫不留情直言：「我唔打算同家人和解。」他形容，這是自己人生中第一次真正為自己站出來。Yahoo 體育 ・ 2 小時前
LOG-ON熱賣「暴走半鞋墊」香港買到！日行兩萬步靠佢，網民激讚：扁平足救星！
對於愛旅行、日行萬步「血拼」的港人來說，腳痛簡直是掃興的最大元兇～最近Threads上就有一款被稱為「暴走鞋墊」的日本好物引發熱議，有網民分享實測一個月，即使長時間步行雙腳依然無感，更封它為「扁平足救星」！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
政府冒牌水風波｜陳嘉信遭撤回銀紫荊星章授勳 3 名物流署人員表現未達水平 停發增薪點｜Yahoo
政府去年 8 月爆出採購「冒牌樽裝水」事件，財經事務及庫務局今日（20 日）公布檢討政府採購機制專責小組報告，公務員事務局亦公布今次事件的紀律調查結果。公務員事務局局長楊何蓓茵表示，政府決定，撤回向政府物流服務署前署長陳嘉信頒授銀紫荊星章決定。Yahoo新聞 ・ 57 分鐘前
謝嘉怡親揭選港姐原因透露「唔太喜歡企喺舞台」 認為做網紅和港姐比護士幫到更多人
謝嘉怡（Lisa）畢業於於蘇格蘭愛丁堡納皮爾大學（Edinburgh Napier University）護理學系，及後於當地擔任手術室護士；2020年，謝嘉怡回港參加《2020香港小姐競選》，以大熱姿態勇奪「最上鏡小姐」及冠軍，成為雙料冠軍。入行後，謝嘉怡多做綜藝節目，由於廣東話欠佳，拍劇機會唔多，僅以《愛． 回家之開心速遞》接龍集團實習生「呂冠君」一角令觀眾留下印象。謝嘉怡去年底宣布與TVB結束5年賓主關係，而佢亦於近年轉戰商界，創立健康飲品品牌、經營環保電子卡片等其他生意業務，轉型成商界女強人。謝嘉怡日前更為梁靖琪（Toby）主持嘅網台「SpotiTalk」擔任嘉賓，大談成長故事與心路歷程，並提醒大家珍惜自己嘅身體，給予適當關愛，指不僅要對自己負責，更是對家庭和社會嘅責任。Yahoo 娛樂圈 ・ 46 分鐘前
古天樂被網友指與宣萱地下情 罕有回應緋聞：伯母咪屈🙏🏿
《尋秦記》電影版勢如破竹，至今票房已衝破7千萬。能夠有這成績，當然因為大家對於電視劇的情意結，不少影迷更是一家大細到戲院捧場。日前就有網友在社交平台分享與媽媽前去觀賞電影的有趣對話，指「項太傅」古天樂與「烏廷芳」戲外拍拖多年，結果吸引到古天樂親自回應緋聞。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
鄭則仕完成渣馬十公里賽事 網民激烈討論︰大家無藉口唔做運動
尋日舉行嘅《渣打馬拉松2026》，唔少明星藝人都有參加。當大家以為見到文質彬彬嘅林家謙著短褲跑半馬已經夠驚喜，點知發哥周潤發帶住一批圈中老友記出戰10公里賽先至係彩蛋Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（19/01-01/02）
759阿信屋推出最新勁筍推介，西班牙Palacios Pizza系列低至$23.8/件、SUPREME 無激素春雞穀飼全雞1.0kg+低至$62.8/2件、Leo Kee 新加坡海南沙爹串低至 $63.9-69.9/2包，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 1 天前
許瑋甯再揹「Goyard後背包」輕巧可折疊至極小，根本是旅行必備！這款後背包韓妞超愛
Goyard 連續兩年登上「最保值包款」排行榜，低調卻強勢的存在感，再次證明老錢風的長青魅力。先前我們曾介紹藍心湄的人生第一顆 Goyard，用多年依舊耐看耐用，而這回許瑋甯在機場被捕捉到的私服造型，女人我最大 ・ 22 小時前
差點與朴寶劍跑渣馬！喜愛跑步的不只周潤發，這些明星也是馬拉松常客
渣打馬拉松在日前1月18日完美落幕。今年有周潤發發哥以及劉江、鄭則仕、鮑起靜一起跑之外，林家謙、MIRROR成員Alton也參與其中。其賽在開跑前，Threads已在說看到朴寶劍、前NewJeans成員Danielle名字出現在半馬選手名單中，可惜最後二人沒有出席，差一點點就可以在渣馬場上遇上偶像。Yahoo Style HK ・ 1 天前
75歲李龍基被指與第二任太太未離婚 遭揶揄「失德基」惹質疑從來無心娶王青霞
75歲李龍基（基哥）與39歲王青霞（Chris）的「爺孫戀」雖畫上句號，但過往種種事跡以及李龍基動向仍受到極大關注。其中多次就「基霞戀」爆料的YouTuber「導遊哥哥」Hugo，早前踢爆王青霞與內地丈夫未離婚，而且兒子已經16歲。其後李龍基終於「傷心地」承認跟王青霞已分手，祝福對方，但不會向對方的丈夫道歉，反而多謝爆料人令他知道真相。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
喚醒全球同情潮！格陵蘭女外長用淚水對抗美吞併野心 終究難逃川普魔爪？
為了緩和與美國的衝突，丹麥外交大臣 Lars Lokke Rasmussen 與格陵蘭自治政府外長 Vivian Motzfeldt 上周三 (14 日) 赴白宮會晤美國副總統萬斯與國務卿盧比歐，期望說服特朗普政府放棄吞併格陵蘭島的念頭，然而努力未果。鉅亨網 ・ 7 小時前
早餐「吃油一點」更有助減肥！ 醫推薦3食物：助燃脂又穩血糖
不少人為了減肥，早餐刻意少吃、甚至乾脆不吃，但家醫科醫師許書華指出，其實減重不一定要挨餓，早餐「吃油一點」，反而可能對燃脂更有幫助。姊妹淘 ・ 20 小時前
【龍豐】豐搶價 Kiehl's 金盞花植物精華爽膚水 $128、OLAY新生高效緊緻套裝 $308（即日起至26/01）
今期「豐搶價」精選產品搶先看，OLAY新生高效緊緻套裝 $308/件、Elizabeth Arden綠茶香水 $98/件、SK-II 淨肌護膚潔面乳 $255/件、Kose定妝防水噴霧EX+ $68/件、Kiehl's 金盞花植物精華爽膚水 $128/件！YAHOO著數 ・ 2 小時前
「劍神」張家朗187萬元買白石角雲滙車位
《信報》報道，港隊劍擊代表兼兩屆奧運金牌得主張家朗新近斥187萬元，購入新地(0016.HK)旗下大埔白石角雲滙一個車位。去年7月，他曾以逾1,600萬購入同項目第1期一個三房戶。AASTOCKS ・ 2 小時前
三上悠亞再赴台應援 巨胸壓玻璃險走光
【on.cc東網專訊】日本暗黑女神三上悠亞，去年破天荒宣布以「最強外援」身分，加盟台灣職業籃球團啦啦隊後，上周末一連兩日再亮相當地球賽應援。賽前她先到球隊商店，為印上其肖像及啦啦隊服號的週邊產品宣傳。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
日元4.8算遊日注意！不堪通脹壓力 日本開始取消無現金支付
日元跌至逾一年低位，有找換店跌穿4.9算，市場甚至有估計兌匯將跌近4.7算，燃起港人遊日決心。之不過，日本國內通脹短期內似乎無法解決，日媒報道指有景點以及餐廳為節省成本，已經停止接受電子支付，改為只接受信用卡和現金。若然未來數月港人去日本玩，在尋找最佳「唱Yen」匯價外，宜留意此一趨勢Yahoo財經 ・ 4 天前
美國強力施壓盟友 卻給中國出口引擎送來神助攻
【彭博】— 在習近平應對前所未有的通縮和投資萎縮之際，他押注中國能向世界出售更多商品以推動成長。為此，特朗普對美國主要盟友的威脅可謂恰逢其時。Bloomberg ・ 14 小時前
「四仔主義」過時？年輕人「及時行樂」不婚不置業惹熱議
香港樓市回穩之際，「不婚不買」再成熱話。連登討論顯示年輕人置業取態趨保守，與內地資金持續入市並存，或促使發展商調整推盤部署。Yahoo 地產 ・ 1 天前
Jennie 30歲生日收到藍玫瑰，是媽媽每年的指定祝福！藍玫瑰的意義原來是勇敢追夢相信奇蹟
BLACKPINK成員Jennie，在1月16日迎來30歲生日！日前在東京舉行巡迴演唱會的她，也接受了很多的生日視福。不過說到最貼心與溫暖的祝福，莫過於在她IG上出現的「藍玫瑰祝福」，是Jennie媽媽每年都會送上的指定禮物，象徵獨特愛意與鼓勵。藍玫瑰不僅稀有，還承載「勇敢追夢、相信奇蹟」的深刻寓意，讓人聯想到Jennie在娛樂圈的蛻變之旅。Yahoo Style HK ・ 1 天前
孫藝珍44歲生日被兒子搶鏡！娃娃音催吹蠟燭、喊吃炸雞萌翻全網
其中最讓粉絲關注的是影片中，雖然沒有拍到兒子「小甜豆」的正臉，但卻清楚聽見他稚嫩又軟萌的娃娃音，用甜甜的聲音唱著：「祝你生日快樂！親愛的媽媽生日快樂～」，接著，她雙手合十準備許願時，兒子卻在一旁忍不住催促：「快點吹蠟燭！」童言童語讓孫藝真當場笑出聲，立刻...styletc ・ 23 小時前