港車北上港珠澳大橋被內地海關截 車內檢逾50萬元人民幣
內地海關公布，於13日在港珠澳大橋珠海公路口岸進境客車通道監管時，發現一輛香港私家車有異常，在車內檢獲50.2萬元人民幣。
內地海關表示，在車內副駕座椅椅背及背包內，檢獲50.2萬元人民幣。內地海關強調，根據相關內地法律法規，貨幣現鈔屬於限制進出境物品，進出境旅客，每人每次不能攜帶超過2萬元人民幣現鈔，超過部分須向海關申報。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/中國/港車北上港珠澳大橋被內地海關截-車內檢逾50萬元人民幣-/610152?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
