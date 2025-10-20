港車北上港珠澳大橋被內地海關截 車內檢逾50萬元人民幣

《新華社》報道,國家主席習近平根據全國人民代表大會常務委員會的決定,免去李成鋼的中國常駐世界貿易組織(WTO)代表、特命全權大使,兼常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織副代表職務。此外,任命李詠箑為中國常駐 WTO 代表、特命全權大使,兼常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織副代表。另外,任免駐外大使還包括,免去李昌林的中國駐摩洛哥王國特命全權大使職務,任命余勁松為中國駐摩洛哥王國特命全權大使;免去韓春霖的中國駐羅馬尼亞特命全權大使職務,任命陳峰為中國駐羅馬尼亞特命全權大使;免去張佐的中國駐北馬其頓共和國特命全權大使職務,任命蔣小燕為中國駐北馬其頓共和國特命全權大使。免去于敦海的中國駐馬爾他共和國特命全權大使職務,任命張佐為中國駐馬爾他共和國特命全權大使;免去韋宏添的中國駐格瑞那達特命全權大使職務,任命楊舒為中國駐格瑞那達特命全權大使;免去陳國友的中國駐厄瓜多爾共和國特命全權大使職務,任命孫向陽為中國駐厄瓜多爾共和國特命全權大使。(BC)

infocast ・ 10 小時前