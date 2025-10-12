港車北上｜網傳擴展至多4個口岸 政府澄清屬假消息已交警方跟進

港車北上政策現時只適用於港珠澳大橋，而不包括其他管制站。(資料圖片)

港車北上推行超過兩年，粵車南下的最新進展則政府本周五向立法會匯報。運輸署發言人澄清，港車北上政策現時只適用於港珠澳大橋，而不包括其他管制站，提醒市民切勿誤信流傳港車北上將擴展至其他口岸的虛假消息。

取道深圳灣往返廣東屬另一計劃

社交平台和通訊群組近日流傳消息指，港車北上政策年底將擴展至多4個管制站並互通，以及明年元旦起粵車南下會開放試驗。運輸署發言人表示，港車北上只適用於港珠澳大橋，而經深圳灣管制站往返廣東的配額屬於另一計劃「深圳灣過境私家車一次性特別配額」，私家車不可同時獲批兩種配額。

發言人重申，跨境駕駛計劃和管制站運作安排是嚴肅課題，須通盤考慮，提醒市民應官方公布為準，「小心求證，慎防受騙」，近日流傳不實訊息一事已轉交警方跟進。

