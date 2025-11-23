港近15萬人失業 財金官員：多個國際機構擬增聘人手

【on.cc東網專訊】雖然最新公布本港今年8月至10月的失業率為3.8個百分點，較上一期下跌0.1個百分點，但仍有近15萬人失業。財金官員指受到地緣政局影響，全球投資者重新評估資產組合的風險，並調整投資策略、分散風險，香港成為資金避險的安全港，而今年以來，多隻重磅新股集資，吸引不少西方以至中東的基石投資者參加。近來不少來港參加會議的國際金融領袖均表示，機構正計劃在港增聘人手、擴充規模。

財金官員今日(23日)在網誌中指出，本港銀行存款總額繼去年上升7%後，今年來進一步上升超過10%至逾19萬億港元；新股集資活動領先全球、財富管理業界蓬勃發展、與世界各地的金融合作也持續深化，反映國際資金垂青香港市場。

該官員表示，受地緣政局影響，全球投資者重新評估資產組合的風險，並調整投資策略、分散風險，香港成為資金避險的安全港。今年以來，多隻重磅新股集資，吸引不少西方以至中東的基石投資者參加。近來不少來港參加會議的國際金融領袖均表示，機構正計劃在港增聘人手、擴充規模。

在航運貿易方面，該官員指面對單邊主義崛起，全球供應鏈、產業鏈正加快重整，中國跟東盟以至全球南方的經貿關係進一步深化，香港的商品出口不但未受關稅戰的打擊，更是連續19個月錄得按年增長，今年首三季合計更是顯著增加11.3%。港府正致力推廣香港航運業的優勢，抓緊全球變局下航運業的新機遇，上周舉行的「香港海運周2025」公布首批與內地及「一帶一路」地區的戰略合作夥伴港口、見證香港船東互保協會正式在香港成立，以及促成兩項業界的合作協議等。

該官員續稱，今年隨着海內外的旅客增加，會展活動的成績讓人有更大期待。港府和業界在策劃大型盛事活動時，亦積極安排活動接連舉行，創造更大的聯乘效應和經濟效益。亞洲國際博覽館和會展去年有超過350場活動，吸引超過900萬人次參與。

