港銀利率再返2022年 紅簿仔零息時代重臨

美國聯儲局聯邦基金利率減0.25厘，本港主要銀行一如預期跟隨將最優惠利率(P)減0.125厘，至普遍5厘，累計去年至今減息0.875厘，重返2022年9月加息周期前水平；同時，港銀亦普遍將俗稱「紅簿仔息」的港元活期存款利息下調0.124厘，至0.001厘，意味相隔3年重返「零息時代」。分析指減息下「供平過租」趨勢更明顯，因而憧憬可進一步帶動樓市復甦。

減息後，最遲下周一起滙豐銀行、中銀香港(2388)及恒生銀行(011)等的P降至5厘；渣打銀行、東亞銀行(023)及工銀亞洲等為5.25厘。

銀行減P令物業新按揭及供樓人士的按息均可同步下降，P下降0.125厘後，H按的封頂息由3.375厘，減至3.25厘(以H+1.3厘；封頂P減1.75厘計) 。以貸款額100萬元、30年期按揭計，減息後每月供款由4,421元，減至4,352元，每月供款減少69元或1.6%，以目前新造按揭平均按揭額約450萬元計，則每月供款節省310元，至19,584元。

按息下跌步伐 視拆息回落速度

中原按揭董事總經理王美鳳表示，預期年內市場按息維持約3.25厘水平，減息周期持續，惟存息已減無可減，相信減P周期已完成。然而美息未來續跌，港減息期仍延續，按息下跌步伐視未來拆息回落速度。她指，若美國進一步減息，美息下跌將逐步推低港元拆息，預期明年按息可進一步下跌。

78%屋苑「供平過租」

在息口回落及人才流入帶動下，租金持續上升，「供平過租」屋苑數目明顯增加。中原地產統計顯示，以最新按息3.25厘計，143個租金指數成分屋苑中，有112個或78%屋苑「供平過租」，較上月103個增約9%。當中回報率達4厘或以上屋苑34個，與7月持平，但較去年同期的18個，大幅上升近九成。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，中美元首會面疊加減息效應，預料對本港經濟及樓市均可帶來明顯增長，樓市第四季可價量齊升，料二手成交量按季升40%，全年樓價升幅有望達5%。

