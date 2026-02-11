港鐵上環至鰂魚涌站今早一度暫停服務 疑為工程車於路軌遺物品所致｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】今早 6 時許，港鐵表示由於有物件阻礙路軌，港島綫灣仔站附近列車服務暫停。約半小時後，港鐵宣布上環站往來鰂魚涌站列車服務暫停，大批市民需要轉乘其他公共交通工具出行，部份巴士路線需要加強服務。

港鐵約於 7 時半移除物件，列車服務逐步回復正常。消息指，灣仔站東行往柴灣方向，以及西行往堅尼地城方向路軌都發現有物件，警方相信是港鐵工程車在凌晨維修路軌後，遺留工程相關物品於上址。