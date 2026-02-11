黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
港鐵上環至鰂魚涌站今早一度暫停服務 疑為工程車於路軌遺物品所致｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】今早 6 時許，港鐵表示由於有物件阻礙路軌，港島綫灣仔站附近列車服務暫停。約半小時後，港鐵宣布上環站往來鰂魚涌站列車服務暫停，大批市民需要轉乘其他公共交通工具出行，部份巴士路線需要加強服務。
港鐵約於 7 時半移除物件，列車服務逐步回復正常。消息指，灣仔站東行往柴灣方向，以及西行往堅尼地城方向路軌都發現有物件，警方相信是港鐵工程車在凌晨維修路軌後，遺留工程相關物品於上址。
其他人也在看
港鐵灣仔站附近阻礙路軌物件已被移除 港島綫列車服務逐步回復正常
【Now新聞台】港鐵表示，灣仔站附近阻礙路軌物件已移除，港島綫列車服務逐步回復正常。在灣仔站往堅尼地城月台，有工程人員在車尾位置搶修，移除阻礙路軌的物件。而在北角站往上環的月台，有乘客等車期間才知道服務暫停，不少轉綫的乘客決定離站，出閘位塞滿人，出閘不扣減車費。港鐵指，港島綫上環至鰂魚涌站列車服務一度暫停，來往堅尼地城至上環及來往鰂魚涌至柴灣站，行車時間亦一度較長。#要聞
致命車禍｜北大嶼山公路綠的撞工程車 男乘客拋出車外送院後不治｜Yahoo
東涌發生致命交通意外。今早（11 日）9 時 46 分左右，一輛新界的士沿北大嶼山公路往機場方向行駛，在近東薈城位置撞向快線一輛「箭咀」工程車車尾，的士車頭嚴重損毀，據報 1 名男乘客懷疑未有佩戴安全帶，的士失事當刻被拋出車外，他隨後被送往醫院，搶救後不治。
屯門酒樓片皮鴨放題驚現發霉餅皮 網民：應該係黑松露
近日有屯門街坊在社交平台群組爆料，指於區內一間酒樓光顧片皮鴨點心放題時，竟發現自助取用的餅皮疑似發霉，畫面相當嚇人。帖文一出即在網上引起熱議，不少網民直呼「好恐怖」，亦有人忍不住以黑色幽默回應，帖文隨即引起街坊對該酒樓衛生環境的關注。
台北北投溫泉情侶離奇命案｜女友泡湯時間過長、男友受驚過度雙亡
台北北投發生一宗離奇溫泉命案。一對中年情侶在北投行義路一間溫泉餐廳浸溫泉時，女方疑因身體不適或環境因素在湯屋內猝死；男方隨後入內察看，疑因目睹摯愛慘狀受驚過度，引發心血管疾病發作，雙雙撒手人寰。
宏福苑五級火｜宏志閣結構完好難強行收樓 《明報》引述政府消息：私樓價收購不符善用公帑｜Yahoo
宏福苑五級火事發逾兩個月，災民的長遠住宿方案繼續成為焦點。行政長官李家超昨（10日）指，有相當高的比例業主表示會考慮接受政府向他們收購業權，也有業主表示要考慮實質的收購價。《明報》專欄「聞風筆動」引述消息稱，宏志閣沒有受大火波及，政府對於是否一併收購宏志閣，至今未有定案。內文指，宏志閣結構完好，沒有安全問題，即使只有小部分居民拒絕遷出，政府都沒有法律理據強行收樓；如果由巿建局出手，以同區 7 年私人樓齡的價格收購，政府內部認為並不合乎善用公帑原則。
鄭少秋喪女神隱3年 為亡友許紹雄激罕蒲頭
人稱「秋官」的78歲資深藝人鄭少秋今年入行踏入60年，近年淡出幕前的他自2019年ViuTV劇集《詭探前傳》後就再無香港劇集新作，同年尾與汪明荃在雲頂開演唱會後亦幾乎絕迹舞台，鮮有再作公開露面，只在2022年女兒鄭欣宜開演唱會時低調現身撐場，並在2023年年頭在機場巧遇好友汪明荃而露面，之後就再未有照片流出，近兩年可謂完全銷聲匿迹，就連汪明荃去年開演唱會時被問到請鄭少秋做嘉賓，亦坦言不想驚動他出山，又曾表示私底下難以聯絡。不過他仍心繫娛圈好友，早前許紹雄離世時，他亦有與太太官晶華送上花牌致意。
66歲車保羅消瘦惹關注 與過往判若兩人 粉絲擔憂其狀況：瘦到認唔出
66歲資深演員車保羅於影壇活躍超過40年，曾先後效力麗的電視和TVB，其中《鹿鼎記》「胖頭陀」一角為人熟悉，不過車保羅2003年因不滿TVB以2千蚊一年續約條件而離巢。
晨早新聞重點｜港鐵有物件阻礙路軌 灣仔站列車服務暫停／貝森特指美方不希望與中方脫鉤 望公平競爭
【Now新聞台】2月11日now早晨新聞重點： 【服務暫停】港鐵稱，由於有物件阻礙路軌，灣仔站列車服務暫停。【不願脫鈎】美國財長貝森特說，美方不希望與中方脫鈎，形容美中關係現在處於舒適狀態。【需求導向】政府計劃今年中起試行需求導向公共交通模式，有小巴營運商打算在部分路線試用應用程式留位服務。#要聞
金像獎2026 提名名單｜衛詩雅宣布陳家樂入圍影帝爆喊 DQ事件爾冬陞：若見諸相非相，則見如來
第44屆香港電影金像獎，今日(10日)公布提名名單。董事局爾冬陞主席率先致辭，表示香港電影金像獎的協會成員已經增加至17個，總共有超過2,500位個人及公司會員。
「吳若希家」成Google地圖新地標 面對被惡搞高EQ回應
Google嘅地圖功能可自行編輯，繼江若琳2024年於尖沙咀加連威老道炒車，因而被網民於Google Map上修改該地點至「江若琳灣」引起爆笑；近日，吳若希亦被惡搞，Google Map上山頂嘅位置出現「吳若希家」，唔少網民即截圖，笑言今次Google又被惡搞成功。
傳S媽請律師防具俊曄爭大S遺產 小S發聲：心思非常骯髒
台灣女星徐熙媛（大S）去年2月2日不幸因病離世，其家人好友及粉絲都傷心不已。上星期，大S離世一周年，由其丈夫具俊曄設計打造的紀念雕像揭幕，S媽、小S、具俊曄及大S生前一眾好友都有現身墓園。不過近日有傳S媽因大S遺產事宜請來律師團隊，在遺產事宜上防範具俊曄。
最低工資加1元 資方：增僱主壓力或削減人手 勞方：滯後市場水平 ︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】行政長官會同行政會議昨日接納最低工資委員會的建議，將法定最低工資水平由現行每小時 42.1 元調升至 43.1 元。中小型企業聯合會主席郭志華表示，升幅影響不大，但連同早前《僱傭條例》調整的「468」政策，料仍會為低薪密集型工種僱主帶來壓力，不排除會有僱主因成本增加而削減人手，期望最低工資不會太頻密上調。 勞顧會勞方代表譚金蓮指，因以往「兩年一檢」以及疫情期間最低工資的凍結，現時最低工資仍未趕上市場時薪，建議最低工資計算方程式去除更多上限，令更多基層工友受惠。
李嘉誠基金會聯同迪士尼 邀 5000 外傭免費入園遊玩｜Yahoo
李嘉誠基金會聯同香港迪士尼，邀請 5000 名外籍傭工免費入園遊玩。活動將於 3 月 29 日及 4 月 12 日舉行，藉此向在港默默付出的外傭表達謝意。
冬奧｜好爆！挪威選手摘銅後自爆偷食 直播訪問喊爆向女友「認錯」
在冬奧男子冬季兩項（Biathlon）20公里個人賽中，挪威選手拉格雷德（Sturla Holm Laegreid）以僅差48.3秒的微弱差距獲得銅牌。28歲的拉格雷德原本應該開心慶祝，卻在賽後接受挪威電視台NRK的訪問時突然情緒崩潰，喊爆向女友「認錯」！
屯門63歲男疑遭不鏽鋼煮食煲擊斃 51歲妻子涉謀殺被捕
屯門發生倫常命案。一名63歲男子疑被不鏽鋼煮食煲襲擊頭部，傷重死亡。警方其後以謀殺罪拘捕死者51歲妻子，該名婦人報稱不適，正留醫屯門醫院。據了解，二人均有病患，關係長期不和，更因經濟拮据和瑣事，不時起爭執。
山頂陽光花園大宅兩度流拍 9,000萬劈到7,000萬都冇人要 銀主出奇招求甩手
再有罕見豪宅銀主盤推出拍賣。忠誠拍賣行公布，山頂加列山道48號陽光花園一幢單號洋房，將於本月26日以「一開即售」形式推拍。
食環署指土瓜灣金寶肉食公司衞生及滅鼠未達標 拒絕其解封要求
【Now新聞台】土瓜灣一間肉檔因衞生不佳及鼠患嚴重，上月底被食環署封閉，由於衞生狀況仍未達標，署方已拒絕他們解封要求。 涉事肉檔「金寶肉食公司」位於土瓜灣落山道48至50號地下，上月底因衞生欠佳及鼠患嚴重，被食環署勒令即時暫停營業，要徹底清潔和消毒。肉檔上周五要求解封，但由於衞生狀況及滅鼠措施仍未達標，被署方拒絕，封閉令至目前仍然生效。食環署稱，本月初加強巡查超過250間持牌新鮮糧食店，作出了101次口頭警告或勸喻，以及提出47宗檢控。#要聞
採訪日誌｜全港十四個年宵市場今日開幕／警方回顧去年本港整體治安
【Now新聞台】今日(2月11日)，全港十四個年宵市場今日開幕。另外，警方舉行年結記者會，回顧去年本港整體治安情況及警務工作。 #要聞
美國眾議院通過涉台法案 尋求將中國排除在六大國際組織之外
【彭博】— 美國眾議院周二通過一項法案，尋求在中國威脅台灣、並對美國利益構成危險的情況下，將中國排除在國際金融機構之外。
王詩雅涉瞞行蹤罪成提上訴被駁回 判詞：王知悉署方按法例要求提供行蹤
「榮源茶行」太子女王詩雅於 2022 年確診期間，向衞生署隱瞞出席港區人大代表洪為民生日派對當日的行蹤，經審訊後被裁定 4 項提供虛假資料傳票罪成，判處 160 小時社會服務令。王不服定罪提上訴，暫委法官李俊文周二（10 日）在高等法院頒下判詞，駁回上訴維持原判。