港鐵九龍灣站指示牌重新加入「淘大花園」字眼 田北辰讚聽取民意

近日有內地網民在小紅書分享，自己與友人在西貢塔門島露營，以及展示自製燒烤爐，炮製「潮汕烤魷魚」等。引起網民關注，並提醒在香港非指定地點生火或燒烤，或已違反相關法例。 事主在小紅書以《沒有野豬的塔門島露營》為題，片段所見，一行人在草地上搭營後，準備燒烤，燒烤爐以石頭及鐵絲網搭建，並燃點木塊生火燒烤，亦自備燃氣罐及露

am730 ・ 17 小時前