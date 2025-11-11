港鐵何文田站愛民邨出口指示牌已更新 保留原有字樣添「朗賢峯」

【on.cc東網專訊】日前港鐵何文田站A出口的燈箱指示牌，由原先的「愛民邨／何文田邨」字樣，改為該站上蓋住宅「朗賢峯」，事件引起居民熱議，亦惹來議員田北辰批評為「棄邨保苑」。而公眾提供強烈反對後，港鐵於今（11日）已換上新的指示牌，顯示「何文田邨／愛民邨／朗賢峯」，保留原有字樣之餘亦同時加入「朗賢峯」。

田北辰今早於社交媒體上表示，早上7時收到港鐵常務總監楊美珍回覆，指該個指示牌已改成「何文田邨／愛民邨／朗賢峯」。田認為今次雖掀起一場公關災難，將過往經營的形象一鋪清袋，但港鐵知道事態嚴重，還懂得按照落成次序，將朗賢峯放到最後、愛民邨放第二、何文田邨放第一，以照顧居民感受，甚值得讚賞。

田亦對楊美珍作高度讚揚，指對方下了不少工夫為該場公關災難「止血」，而早前東鐵綫月台閘門提早半年完成安裝亦全靠她推動，形容對方將會是港鐵重要資產。

