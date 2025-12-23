港鐵

港鐵明年1月1日起，禁止乘客攜帶電動可移動工具進入港鐵範圍。新規定下，除了現獲豁免殘疾人士使用的電動輪椅外，乘客一律禁止攜帶電動可移動工具進入港鐵範圍。

港鐵表示，電動滑板、單車等均配備高容量鋰電池，而部分可移動工具亦體積龐大，有可能阻礙通道或對其他乘客造成不便。港鐵經審慎的風險評估，並參考其他鐵路系統的相關做法。港鐵會更新港鐵「運載行李條件」，並會於車站張貼告示提醒乘客。

若發現有乘客攜帶電動可移動工具，港鐵職員會向乘客發出書面警告，及要求他們離開港鐵範圍。有需要時可向違規乘客發出擬檢控通知書。如乘客見到有其他乘客攜帶電動可移動工具，可即時通知職員作出跟進。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/港鐵元旦起禁攜電動可移動工具-電動輪椅獲豁免/630799?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral