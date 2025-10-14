港鐵南港島綫鋰電池冒煙起火二人受傷 目擊者：啲火成個人咁高（有片）

港鐵南港島綫發生鋰電池起火事故。（Threads「jmeann」圖片）

港鐵南港島綫發生鋰電池起火事故。

昨日（13日）傍晚6時53分，一列由金鐘前往海怡半島的南港島綫列車，在金鐘站與海洋公園站之間突然發生火警。警方和消防接報後趕至海洋公園站，大批乘客在列車到站後疏散。一名36歲男子右手輕微燒傷，而站在他身旁的另一名39歲女乘客，則被鋰電池的火花濺到，燒到衣服，救護員即場為其敷治，兩人均拒絕送院。起火的電池則放在車廂地上，旁邊放有水及紙巾等。據悉，起火的為一枚21700型圓柱式鋰電池。據了解，受傷的36歲男乘客在背囊內放有手提風扇電池及硬幣，風扇的後備電池在列車行駛期間，疑與硬幣碰撞而突然冒煙起火。

有乘客事後於網上上載事發時的影片仍心有餘悸，指當時放工乘搭港鐵，突然隔籮車廂爆炸起火「啲火成個人咁高，我哋即刻跑去另一個車廂啲煙都攻到過黎」。

