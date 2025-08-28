港鐵報警稱東涌東站疑用冒牌磚 分判商堡柏建設稱已交律師跟進

【Now新聞台】港鐵東涌東站間隔牆懷疑用上內地磚取代合約指定的德國磚，港鐵報警處理。負責工程採購的分判商堡柏建設表示已交予律師跟進，不作回應。

堡柏建設職員：「已交予律師處理，我無法回答你。(即因為報警了，你們也聘請了律師處理？)真的無法回答你，所以律師都叫我們暫時不要多說。(是承建商那邊找你們提供這些磚？還是你們一直有跟這間承建商溝通？)我都沒法回答你。」

港鐵東涌東站合約列明，間隔牆會使用由捷威建材公司獨家代理的一款德國磚，後來分判商被揭發擅自改用了一款內地磚；港鐵自6月起多次要求分判商提供相關文件，但港鐵未能確定當中的真確性，周三下午向警方報案。

#要聞